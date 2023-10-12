Путешествие в глубь веков с рассказом о социальном явлении, ставшем визитной карточкой Грузии
Но как обед или ужин могут стать культурным наследием? Значит, не всё так просто и есть уникальные особенности? Конечно! Мы поговорим о традициях «супры», их трансформации и о том, как она связывает поколения, прошлое и настоящее. Формат возможен любой: пешая прогулка, посещение ресторана или пикник.
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Описание
Что вас ожидает
Грузины называют застолье «супра» (или «скатерть» по-грузински). Это настоящее камерное представление со своими правилами, ритуалами и традициями. Супра связана с двумя другими грузинскими социальными феноменами: гостеприимством и виноделием. В классическом виде она оформилась лишь после вхождения грузинских сообществ в состав Российской империи в XIX веке, но особенно утвердилась в советский период. Есть ли в этом какая-то роль России или это случайность? Расскажу.
Вы также узнаете, что такое духан, в чём заключается феномен «тамады» и может ли тамадой быть женщина. Я приведу примеры идеальных тостов, и мы обязательно попрактикуемся в этом тонком искусстве. Заодно я перечислю их классический порядок и объясню, возможно ли произносить тосты с бокалом пива. А ещё поговорим о легендарном грузинском многоголосье.
Чем является супра в наши дни — анахронизмом, мешающим модернизации Грузии, или традицией, важной с точки зрения сохранения самой идентичности грузин? Дискуссионный вопрос, на который мы попытаемся ответить к концу застолья. Если, конечно, сможем.
Организационные детали
- Застолье не является обязательным условием проведения экскурсии и не входит в стоимость (от 50 лари с человека)
- На ваш выбор мы можем встретиться на Батумском бульваре, в одном из ресторанов города (я посоветую) или устроить пикник на живописной лужайке над городом
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.