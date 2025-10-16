В 2017 году грузинское застолье включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Но как обед или ужин могут стать культурным наследием? Значит, не всё так просто и есть уникальные особенности? Конечно! Мы поговорим о традициях «супры», их трансформации и о том, как она связывает поколения, прошлое и настоящее. Формат возможен любой: пешая прогулка, посещение ресторана или пикник.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Грузины называют застолье «супра» (или «скатерть» по-грузински). Это настоящее камерное представление со своими правилами, ритуалами и традициями. Супра связана с двумя другими грузинскими социальными феноменами: гостеприимством и виноделием. В классическом виде она оформилась лишь после вхождения грузинских сообществ в состав Российской империи в XIX веке, но особенно утвердилась в советский период. Есть ли в этом какая-то роль России или это случайность? Расскажу.

Вы также узнаете, что такое духан, в чём заключается феномен «тамады» и может ли тамадой быть женщина. Я приведу примеры идеальных тостов, и мы обязательно попрактикуемся в этом тонком искусстве. Заодно я перечислю их классический порядок и объясню, возможно ли произносить тосты с бокалом пива. А ещё поговорим о легендарном грузинском многоголосье.

Чем является супра в наши дни — анахронизмом, мешающим модернизации Грузии, или традицией, важной с точки зрения сохранения самой идентичности грузин? Дискуссионный вопрос, на который мы попытаемся ответить к концу застолья. Если, конечно, сможем.

Организационные детали