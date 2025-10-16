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История грузинского застолья: от духанов до крафтовых баров

Путешествие в глубь веков с рассказом о социальном явлении, ставшем визитной карточкой Грузии
В 2017 году грузинское застолье включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Но как обед или ужин могут стать культурным наследием? Значит, не всё так просто и есть уникальные особенности? Конечно! Мы поговорим о традициях «супры», их трансформации и о том, как она связывает поколения, прошлое и настоящее. Формат возможен любой: пешая прогулка, посещение ресторана или пикник.
5
1 отзыв
История грузинского застолья: от духанов до крафтовых баров
История грузинского застолья: от духанов до крафтовых баров
История грузинского застолья: от духанов до крафтовых баров

Описание экскурсии

Грузины называют застолье «супра» (или «скатерть» по-грузински). Это настоящее камерное представление со своими правилами, ритуалами и традициями. Супра связана с двумя другими грузинскими социальными феноменами: гостеприимством и виноделием. В классическом виде она оформилась лишь после вхождения грузинских сообществ в состав Российской империи в XIX веке, но особенно утвердилась в советский период. Есть ли в этом какая-то роль России или это случайность? Расскажу.

Вы также узнаете, что такое духан, в чём заключается феномен «тамады» и может ли тамадой быть женщина. Я приведу примеры идеальных тостов, и мы обязательно попрактикуемся в этом тонком искусстве. Заодно я перечислю их классический порядок и объясню, возможно ли произносить тосты с бокалом пива. А ещё поговорим о легендарном грузинском многоголосье.

Чем является супра в наши дни — анахронизмом, мешающим модернизации Грузии, или традицией, важной с точки зрения сохранения самой идентичности грузин? Дискуссионный вопрос, на который мы попытаемся ответить к концу застолья. Если, конечно, сможем.

Организационные детали

  • Застолье не является обязательным условием проведения экскурсии и не входит в стоимость (от 50 лари с человека)
  • На ваш выбор мы можем встретиться на Батумском бульваре, в одном из ресторанов города (я посоветую) или устроить пикник на живописной лужайке над городом
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5599 туристов
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем
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в декорациях города. Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю здесь каждый год. Каждый раз думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает до слёз. А ещё при слове «Грузия» — Сакартвело — я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка. Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, каким оно было в Грузии. Когда-то занималась энологией — наукой о вине — и с удовольствием поделюсь своими находками. Заявок на экскурсии часто бывает больше, чем я могу провести сама, поэтому я собрала команду увлечённых гидов в Батуми и Тбилиси

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Спасибо большое за экскурсию. Получили море удовольствия
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