История грузинского застолья: от духанов до крафтовых баров

Путешествие в глубь веков с рассказом о социальном явлении, ставшем визитной карточкой Грузии

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В 2017 году грузинское застолье включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Но как обед или ужин могут стать культурным наследием? Значит, не всё так просто и есть уникальные особенности? Конечно! Мы поговорим о традициях «супры», их трансформации и о том, как она связывает поколения, прошлое и настоящее. Формат возможен любой: пешая прогулка, посещение ресторана или пикник.
История грузинского застолья: от духанов до крафтовых баров
История грузинского застолья: от духанов до крафтовых баров
История грузинского застолья: от духанов до крафтовых баров
История грузинского застолья: от духанов до крафтовых баров
История грузинского застолья: от духанов до крафтовых баров
История грузинского застолья: от духанов до крафтовых баров
История грузинского застолья: от духанов до крафтовых баров
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Описание

Что вас ожидает

Грузины называют застолье «супра» (или «скатерть» по-грузински). Это настоящее камерное представление со своими правилами, ритуалами и традициями. Супра связана с двумя другими грузинскими социальными феноменами: гостеприимством и виноделием. В классическом виде она оформилась лишь после вхождения грузинских сообществ в состав Российской империи в XIX веке, но особенно утвердилась в советский период. Есть ли в этом какая-то роль России или это случайность? Расскажу.

Вы также узнаете, что такое духан, в чём заключается феномен «тамады» и может ли тамадой быть женщина. Я приведу примеры идеальных тостов, и мы обязательно попрактикуемся в этом тонком искусстве. Заодно я перечислю их классический порядок и объясню, возможно ли произносить тосты с бокалом пива. А ещё поговорим о легендарном грузинском многоголосье.

Чем является супра в наши дни — анахронизмом, мешающим модернизации Грузии, или традицией, важной с точки зрения сохранения самой идентичности грузин? Дискуссионный вопрос, на который мы попытаемся ответить к концу застолья. Если, конечно, сможем.

Организационные детали

  • Застолье не является обязательным условием проведения экскурсии и не входит в стоимость (от 50 лари с человека)
  • На ваш выбор мы можем встретиться на Батумском бульваре, в одном из ресторанов города (я посоветую) или устроить пикник на живописной лужайке над городом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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