Для грузин Шота Руставели — что Пушкин для русских. Строки его знаменитой поэмы превратились в пословицы, именами героев называют сыновей. И если вы хотите лучше узнать грузинскую культуру, то без

«Витязя в тигровой шкуре» не обойтись. Мы поговорим о запутанной судьбе подлинника, о тайных смыслах, спрятанных между строк, а еще прогуляемся по городу или его окрестностям — и я покажу вам Батуми глазами местного.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

«Это лучшая поэма любви, какая когда-либо была создана в Европе, радуга любви, огневой мост, связующий небо и землю»

Константин Бальмонт

«Зло сразив, добро пребудет в этом мире беспредельно»

Шота Руставели

Знакомство с «Витязем в тигровой шкуре»

Для мировой культуры появление этого произведения было похоже на грандиозное археологическое открытие. Многие из строф поэмы пошли в народ, превратившись в пословицы и поговорки, а имена героев (Тинатин, Автандил, Тариэл) носят представители не одного поколения грузин. Поэтому если вы хотите по-настоящему понять грузинскую культуру, я приглашаю вас поближе познакомиться с произведением, оказавшим на нее такое влияние.

На прогулке я расскажу о запутанной судьбе подлинника поэмы и самых известных переводах. Мы поговорим об извилистых поворотах сюжета, тайных смыслах и удивительной гуманистической силе его содержания. Вы разберетесь, как поэма стала «Грузинской Библией» и повлияла на национальное самосознание, а ещё — какие уроки из нее могут извлечь представители других народов.

Знакомство с Батуми

Мы будем много разговаривать, поэтому у экскурсии нет строгой привязки к городским улицам. Но я их хорошо знаю:) Поэтому вы можете выбрать один из вариантов маршрута.

Променад по Батумскому бульвару и прогулка по улицам и уютным дворикам Старого города . Я покажу самые атмосферные места, расскажу об истории города и жителях Батуми, подскажу, где искать самый лучший кофе, хинкали и хачапури по-аджарски (это три разных места).

и прогулка по улицам и уютным . Я покажу самые атмосферные места, расскажу об истории города и жителях Батуми, подскажу, где искать самый лучший кофе, хинкали и хачапури по-аджарски (это три разных места). Прогулка по холмам над Батуми с панорамными видами на море и город. Романтичная прогулка по цитрусовым рощам и холмам, покрытым колхидским лесом. Вас будет ждать небольшой экскурс в ботанику и рассказ о быте и традициях горной Аджарии.

с панорамными видами на море и город. Романтичная прогулка по цитрусовым рощам и холмам, покрытым колхидским лесом. Вас будет ждать небольшой экскурс в ботанику и рассказ о быте и традициях горной Аджарии. Теплые посиделки в одном или двух городских кафе (рекомендуется в случае жаркой или дождливой погоды). Если вы выберете этот вариант, вас ждет экскурс в винную и гастрономическую культуру Грузии: традиции застолья, процесс виноделия и отличия между кухнями разных регионов.

Организационные детали