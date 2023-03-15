«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми

Познакомиться с городом за разговором о самой знаменитой поэме Грузии

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Для грузин Шота Руставели — что Пушкин для русских. Строки его знаменитой поэмы превратились в пословицы, именами героев называют сыновей. И если вы хотите лучше узнать грузинскую культуру, то без «Витязя в тигровой шкуре» не обойтись.

Мы поговорим о запутанной судьбе подлинника, о тайных смыслах, спрятанных между строк, а еще прогуляемся по городу или его окрестностям — и я покажу вам Батуми глазами местного.
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
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Описание

Что вас ожидает

«Это лучшая поэма любви, какая когда-либо была создана в Европе, радуга любви, огневой мост, связующий небо и землю»
Константин Бальмонт

«Зло сразив, добро пребудет в этом мире беспредельно»
Шота Руставели

Знакомство с «Витязем в тигровой шкуре»

Для мировой культуры появление этого произведения было похоже на грандиозное археологическое открытие. Многие из строф поэмы пошли в народ, превратившись в пословицы и поговорки, а имена героев (Тинатин, Автандил, Тариэл) носят представители не одного поколения грузин. Поэтому если вы хотите по-настоящему понять грузинскую культуру, я приглашаю вас поближе познакомиться с произведением, оказавшим на нее такое влияние.
На прогулке я расскажу о запутанной судьбе подлинника поэмы и самых известных переводах. Мы поговорим об извилистых поворотах сюжета, тайных смыслах и удивительной гуманистической силе его содержания. Вы разберетесь, как поэма стала «Грузинской Библией» и повлияла на национальное самосознание, а ещё — какие уроки из нее могут извлечь представители других народов.

Знакомство с Батуми

Мы будем много разговаривать, поэтому у экскурсии нет строгой привязки к городским улицам. Но я их хорошо знаю:) Поэтому вы можете выбрать один из вариантов маршрута.

  • Променад по Батумскому бульвару и прогулка по улицам и уютным дворикам Старого города. Я покажу самые атмосферные места, расскажу об истории города и жителях Батуми, подскажу, где искать самый лучший кофе, хинкали и хачапури по-аджарски (это три разных места).
  • Прогулка по холмам над Батуми с панорамными видами на море и город. Романтичная прогулка по цитрусовым рощам и холмам, покрытым колхидским лесом. Вас будет ждать небольшой экскурс в ботанику и рассказ о быте и традициях горной Аджарии.
  • Теплые посиделки в одном или двух городских кафе (рекомендуется в случае жаркой или дождливой погоды). Если вы выберете этот вариант, вас ждет экскурс в винную и гастрономическую культуру Грузии: традиции застолья, процесс виноделия и отличия между кухнями разных регионов.

Организационные детали

Это пешая прогулка по городу, одевайтесь по погоде. Если не уверены, по какому маршруту пойти, я помогу вам с выбором.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у нижней станции канатной дороги «Арго»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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