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«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми

Познакомиться с городом за разговором о самой знаменитой поэме Грузии
Для грузин Шота Руставели — что Пушкин для русских. Строки его знаменитой поэмы превратились в пословицы, именами героев называют сыновей. И если вы хотите лучше узнать грузинскую культуру, то без
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«Витязя в тигровой шкуре» не обойтись.

Мы поговорим о запутанной судьбе подлинника, о тайных смыслах, спрятанных между строк, а еще прогуляемся по городу или его окрестностям — и я покажу вам Батуми глазами местного.

5
1 отзыв
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми

Описание экскурсии

«Это лучшая поэма любви, какая когда-либо была создана в Европе, радуга любви, огневой мост, связующий небо и землю»
Константин Бальмонт

«Зло сразив, добро пребудет в этом мире беспредельно»
Шота Руставели

Знакомство с «Витязем в тигровой шкуре»

Для мировой культуры появление этого произведения было похоже на грандиозное археологическое открытие. Многие из строф поэмы пошли в народ, превратившись в пословицы и поговорки, а имена героев (Тинатин, Автандил, Тариэл) носят представители не одного поколения грузин. Поэтому если вы хотите по-настоящему понять грузинскую культуру, я приглашаю вас поближе познакомиться с произведением, оказавшим на нее такое влияние.
На прогулке я расскажу о запутанной судьбе подлинника поэмы и самых известных переводах. Мы поговорим об извилистых поворотах сюжета, тайных смыслах и удивительной гуманистической силе его содержания. Вы разберетесь, как поэма стала «Грузинской Библией» и повлияла на национальное самосознание, а ещё — какие уроки из нее могут извлечь представители других народов.

Знакомство с Батуми

Мы будем много разговаривать, поэтому у экскурсии нет строгой привязки к городским улицам. Но я их хорошо знаю:) Поэтому вы можете выбрать один из вариантов маршрута.

  • Променад по Батумскому бульвару и прогулка по улицам и уютным дворикам Старого города. Я покажу самые атмосферные места, расскажу об истории города и жителях Батуми, подскажу, где искать самый лучший кофе, хинкали и хачапури по-аджарски (это три разных места).
  • Прогулка по холмам над Батуми с панорамными видами на море и город. Романтичная прогулка по цитрусовым рощам и холмам, покрытым колхидским лесом. Вас будет ждать небольшой экскурс в ботанику и рассказ о быте и традициях горной Аджарии.
  • Теплые посиделки в одном или двух городских кафе (рекомендуется в случае жаркой или дождливой погоды). Если вы выберете этот вариант, вас ждет экскурс в винную и гастрономическую культуру Грузии: традиции застолья, процесс виноделия и отличия между кухнями разных регионов.

Организационные детали

  • Если не уверены, по какому маршруту пойти, я помогу вам с выбором
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У нижней станции канатной дороги «Арго»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5590 туристов
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем
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в декорациях города. Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю здесь каждый год. Каждый раз думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает до слёз. А ещё при слове «Грузия» — Сакартвело — я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка. Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, каким оно было в Грузии. Когда-то занималась энологией — наукой о вине — и с удовольствием поделюсь своими находками. Заявок на экскурсии часто бывает больше, чем я могу провести сама, поэтому я собрала команду увлечённых гидов в Батуми и Тбилиси

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ольга
Галина - восхитительный экскурсовод: образованна, интеллигентна, эрудирована, любит дело, которым занимается, погружена в него и передает своё отношение экскурсантам. Всё, как мы любим: в лучших традициях российского экскурсоведения с его
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высоко заданной планкой знаний, передачи информации, манеры общения.
В результате комфортной прогулки в спокойном темпе, сопровождаемой дружелюбной беседой, мы обнаружили, что посетили бОльшую часть старого города Батуми, посмотрели ключевые достопримечательности, узнали о важнейших вехах в истории Грузии, геополитическом положении страны, тесном взаимопроникновении шедевра Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре" и культуры грузинского народа в целом с её традициями, обычаями, национальным характером и самоосознанием.
Было очень интересно и атмосферно. Картина сложилась.
Галина с готовностью отвечала на все наши вопросы и поделилась некоторыми ссылками на полезные интернет-ресурсы и адресами любопытных нестандартных мест в Батуми и Тбилиси.
Жалею, что мы заказали только одну экскурсию у Галины. Если доведется ещё раз быть в Грузии, обязательно постараемся попасть на другие её экскурсии, так как темы у них очень нестандартные и, я уверена, будет увлекательно, познавательно, но в то же время, легко и непринужденно. Всем рекомендуем.

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