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Описание
Что вас ожидает
«Это лучшая поэма любви, какая когда-либо была создана в Европе, радуга любви, огневой мост, связующий небо и землю» Константин Бальмонт
«Зло сразив, добро пребудет в этом мире беспредельно» Шота Руставели
Знакомство с «Витязем в тигровой шкуре»
Для мировой культуры появление этого произведения было похоже на грандиозное археологическое открытие. Многие из строф поэмы пошли в народ, превратившись в пословицы и поговорки, а имена героев (Тинатин, Автандил, Тариэл) носят представители не одного поколения грузин. Поэтому если вы хотите по-настоящему понять грузинскую культуру, я приглашаю вас поближе познакомиться с произведением, оказавшим на нее такое влияние. На прогулке я расскажу о запутанной судьбе подлинника поэмы и самых известных переводах. Мы поговорим об извилистых поворотах сюжета, тайных смыслах и удивительной гуманистической силе его содержания. Вы разберетесь, как поэма стала «Грузинской Библией» и повлияла на национальное самосознание, а ещё — какие уроки из нее могут извлечь представители других народов.
Знакомство с Батуми
Мы будем много разговаривать, поэтому у экскурсии нет строгой привязки к городским улицам. Но я их хорошо знаю:) Поэтому вы можете выбрать один из вариантов маршрута.
Променад по Батумскому бульвару и прогулка по улицам и уютным дворикам Старого города. Я покажу самые атмосферные места, расскажу об истории города и жителях Батуми, подскажу, где искать самый лучший кофе, хинкали и хачапури по-аджарски (это три разных места).
Прогулка по холмам над Батуми с панорамными видами на море и город. Романтичная прогулка по цитрусовым рощам и холмам, покрытым колхидским лесом. Вас будет ждать небольшой экскурс в ботанику и рассказ о быте и традициях горной Аджарии.
Теплые посиделки в одном или двух городских кафе (рекомендуется в случае жаркой или дождливой погоды). Если вы выберете этот вариант, вас ждет экскурс в винную и гастрономическую культуру Грузии: традиции застолья, процесс виноделия и отличия между кухнями разных регионов.
Организационные детали
Это пешая прогулка по городу, одевайтесь по погоде. Если не уверены, по какому маршруту пойти, я помогу вам с выбором.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у нижней станции канатной дороги «Арго»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Батуми
Провела 3902 экскурсии для 4353 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном — когда это ещё не было трендом — приехала в 2003 году и с тех пор бываю каждый год. Каждый раз я думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает меня до слёз.
Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, как это было в Грузии. Когда-то занималась энологией (наукой о вине) и поделюсь с вами своими находками. На своих экскурсиях я уделяю особое внимание фольклору, легендам, обычаям, быту и образу жизни. Но это же Батуми и великолепные влажные субтропики! Как тут не поговорить об окружающей нас природе. А ещё при слове «Грузия» (Сакартвело) — я всегда улыбаюсь и постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка:)