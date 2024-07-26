Отправляйтесь из Батуми в живописное Мачахельское ущелье — край древних крепостей, арочных мостов и нетронутой природы.
Вас ждут винные погреба, яркие водопады, этнографический музей и гостеприимный обед в доме местной семьи с национальной музыкой и танцами.
Описание экскурсии
Путешествие в сердце древней Колхиды Начнём поездку в южную часть Грузии — к Мачахельскому ущелью, которое в прошлом было важным культурным и стратегическим центром древнего Колхидского царства. Вы сможете насладиться живописной дорогой вдоль реки Чорохи, увидеть арочные и подвесные мосты, старинные церкви, монастыри, винные погреба, многие из которых берут начало ещё со времён царицы Тамары. История и легенды Вы посетите крепость Гвара, возведённую задолго до эпохи феодализма. Это место имело стратегическое значение и служило убежищем для царицы Тамары во времена войн. По пути сделаем остановку у знаменитого арочного моста царицы Тамары и полюбуемся каскадами водопадов на фоне дикой природы. Этнографическое наследие Если будет возможность, мы заглянем в Мачахельский этнографический музей, где хранятся старинная мебель, оружие, предметы быта и легендарная «Мачахельская винтовка» — символ героической истории этого края. Тепло грузинского дома В завершение дня вы отправитесь в дом гостеприимной местной семьи. Здесь вас ждёт традиционный обед, домашнее вино, а также яркое фольклорное представление с живой музыкой и национальными танцами. Важная информация: Что взять с собой:
• Удобная обувь • Удобная одежда Запрещено:
• Курение • Алкоголь и наркотики Важно знать перед поездкой:
Отправление из центра Батуми или встреча по адресу туриста (по предварительной договорённости).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Гвара
- Водопад Махунцети
- Мачахельский этнографический музей
- Ущелье Мачахела
- Мост царицы Тамары
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Традиционный грузинский обед с вином в доме местной семьи
- Аутентичное фольклорное шоу с живой музыкой и национальными танцами
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные приёмы пищи или закуски
Где начинаем и завершаем?
Начало: Batumi Piazza, Batumi Piazza, Batumi, Georgia или JJ8P+PM5, Batumi, Грузия
Завершение: Batumi Piazza, Batumi, Georgia или JJ8P+PM5, Batumi, Грузия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
К
Кирилл
26 июл 2024
Маршрут по ущелью получился очень спокойным и комфортным. Отдельно хочу отметить моего гида — он был знающим, дружелюбным и готовым помочь. Майя прекрасно говорит по‑английски, и я узнал от неё много нового.
Д
Даниэль
16 июн 2024
Поездка была просто идеальной. Наш гид Георгий — замечательный человек и отличный водитель. Если мы снова приедем в Батуми, обязательно выберем эту же поездку. Огромное спасибо Георгию за заботу, внимание к нашему комфорту и за то, что сделал этот день таким приятным.
З
Захар
6 мая 2024
Замечательная поездка и отличный гид
