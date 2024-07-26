Путешествие в сердце древней Колхиды Начнём поездку в южную часть Грузии — к Мачахельскому ущелью, которое в прошлом было важным культурным и стратегическим центром древнего Колхидского царства. Вы сможете насладиться живописной дорогой вдоль реки Чорохи, увидеть арочные и подвесные мосты, старинные церкви, монастыри, винные погреба, многие из которых берут начало ещё со времён царицы Тамары. История и легенды Вы посетите крепость Гвара, возведённую задолго до эпохи феодализма. Это место имело стратегическое значение и служило убежищем для царицы Тамары во времена войн. По пути сделаем остановку у знаменитого арочного моста царицы Тамары и полюбуемся каскадами водопадов на фоне дикой природы. Этнографическое наследие Если будет возможность, мы заглянем в Мачахельский этнографический музей, где хранятся старинная мебель, оружие, предметы быта и легендарная «Мачахельская винтовка» — символ героической истории этого края. Тепло грузинского дома В завершение дня вы отправитесь в дом гостеприимной местной семьи. Здесь вас ждёт традиционный обед, домашнее вино, а также яркое фольклорное представление с живой музыкой и национальными танцами. Важная информация: Что взять с собой:

• Удобная обувь • Удобная одежда Запрещено:

• Курение • Алкоголь и наркотики Важно знать перед поездкой:

Отправление из центра Батуми или встреча по адресу туриста (по предварительной договорённости).