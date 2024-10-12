7.5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
Начало: Проспект Ш. Руставели № 1. у входа драмтеатра
Расписание: по cредам и воскресеньям в 11:00
22 окт в 11:00
24 окт в 11:00
$27 за человека
2 часа
Индивидуальная
Один день в Национальном парке Мачахела
Начало: Батуми, Гонио, Кобулети
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $40 за человека
5 часов
Индивидуальная
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
20 окт в 11:00
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина12 октября 2024Замечательная экскурсия с удивительным гидом Георгием. Увидели красоту Аджарии, окунулись в местные традиции, кухню. Комфортно и душевно!!!
- EEvelina1 октября 2024Огромное спасибо гиду и также нашему водителю! Сразу видно, что наш гид влюблен в свою страну! Мы узнали очень много
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Национальный парк Мачахела»
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