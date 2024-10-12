Национальный парк Мачахела – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальный парк Мачахела» в Батуми, цены от $27. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
На автобусе
51 отзыв
7.5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
Начало: Проспект Ш. Руставели № 1. у входа драмтеатра
Расписание: по cредам и воскресеньям в 11:00
22 окт в 11:00
24 окт в 11:00
$27 за человека
Один день в Национальном парке Мачахела
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Один день в Национальном парке Мачахела
Начало: Батуми, Гонио, Кобулети
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $40 за человека
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
5 часов
Индивидуальная
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
20 окт в 11:00
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    12 октября 2024
    Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
    Замечательная экскурсия с удивительным гидом Георгием. Увидели красоту Аджарии, окунулись в местные традиции, кухню. Комфортно и душевно!!!
  • E
    Evelina
    1 октября 2024
    Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
    Огромное спасибо гиду и также нашему водителю! Сразу видно, что наш гид влюблен в свою страну! Мы узнали очень много
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    про прекрасную историю Грузии, религию, флаг, письменность, алфавит и легенды! Считаю, что данная экскурсия просто обязательна! Со всем сердцем благодарим радушную семью, которая нас гостила! Остались только самые положительные эмоции! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Национальный парк Мачахела»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
  2. Один день в Национальном парке Мачахела
  3. Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Старый город
  7. Набережная
  8. Пещера Прометея
  9. Водопад и мост Махунцети
  10. Мартвильский каньон
Сколько стоит экскурсия по Батуми в октябре 2024
Сейчас в Батуми в категории "Национальный парк Мачахела" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 90. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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