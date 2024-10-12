читать дальше про прекрасную историю Грузии, религию, флаг, письменность, алфавит и легенды! Считаю, что данная экскурсия просто обязательна! Со всем сердцем благодарим радушную семью, которая нас гостила! Остались только самые положительные эмоции! Спасибо!

Огромное спасибо гиду и также нашему водителю! Сразу видно, что наш гид влюблен в свою страну! Мы узнали очень много