Музеи - это надежные хранители исторической памяти и наследия прошедших эпох. Фонды многих музеев Аджарии располагают бесценными реликвиями и объектами исторического наследия.

Ни для кого не секрет, что познакомиться поближе с культурой Грузии и ее традициями нужно начинать с самых истоков. Только таким образом получится окунуться в грузинскую культуру и менталитет. В нашем экскурсионном туре мы поможем Вам узнать Грузию с другой стороны. Мы посетим несколько самых интересных музеев Аджарии.

1. Аджарский краеведческий музей им. Харитона Ахвледиани

На сегодняшний день Краеведческий музей самый старинный в Аджарии, ведь ему более 100 лет. Его основу положила небольшая школьная экспозиция в 1908 году, которая в скором времени превратилась в музей и с каждым годом стремительно наполнялась и расширялась.

Сейчас в музее собрано более 180 000 уникальных экспонатов, расставленных в четырёх отделах: истории, этнографии, природы и археологии. Среди них около 2000 старинных рукописей и 63 000 редкостных книг на разных языках.

2. Государственный музей искусств Аджарии

Фонд государственного музея искусств составляет 500 экспонатов, которые отражают основные этапы развития изобразительного искусства Грузии в 20 веке.

Среди этой коллекции экспонатов можно увидеть работы представителей древне-грузинского, западноевропейского, восточного и советского искусства. При этом большую нишу занимают экспонаты современных грузинских художников и скульпторов, что особенно привлекает туристов.

3. Дом-музей имени Ильи Чавчавадзе

В музее собрано множество вещей принадлежащих знаменитому грузинскому поэту и националисту Илье Чавчавадзе. Этот человек сделал большой вклад в развитие Грузии и всю жизнь боролся за национальную независимость своей страны.

Именно поэтому в современном мире его часто называют отцом отечества, а в конце восьмидесятых грузинская православная церковь канонизировала Илью под именем Илья Праведный.

4. Этнографический музей «Борджгало»

Это первый частный музей в Грузии, созданный одним человеком — Кемалом Турманидзе. Музей с соответствующей инфраструктурой, озеленением и пешеходными тропинками, размещен на территории площадью 3000 кв. м.

В музее имеется открытое и закрытое пространство, что создает уют визитерам для посещения в любую погоду. 52 манекена музея отображают быт, аграрное хозяйство и народный промысел.

Также в нём представлены макеты жилых домов и открыта галерея резьбы по дереву с соответствующим фольклорным оформлением. Туристам предоставляется возможность увидеть искусственный 9-метровый водопад.