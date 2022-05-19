Музейное достояние Аджарии

Музейное достояние Аджарии
Музейное достояние Аджарии
Музейное достояние Аджарии
Музейное достояние Аджарии
Музейное достояние Аджарии
Музейное достояние Аджарии
Музейное достояние Аджарии

Что вас ожидает 🤩

  • Аджарский краеведческий музей им. Харитона Ахвледиани
  • Государственный музей искусств Аджарии
  • Дом-музей имени Ильи Чавчавадзе
  • Этнографический музей «Борджгало»
Музеи - это надежные хранители исторической памяти и наследия прошедших эпох. Фонды многих музеев Аджарии располагают бесценными реликвиями и объектами исторического наследия.
Ни для кого не секрет, что познакомиться поближе с культурой Грузии и ее традициями нужно начинать с самых истоков. Только таким образом получится окунуться в грузинскую культуру и менталитет. В нашем экскурсионном туре мы поможем Вам узнать Грузию с другой стороны. Мы посетим несколько самых интересных музеев Аджарии.
1. Аджарский краеведческий музей им. Харитона Ахвледиани
На сегодняшний день Краеведческий музей самый старинный в Аджарии, ведь ему более 100 лет. Его основу положила небольшая школьная экспозиция в 1908 году, которая в скором времени превратилась в музей и с каждым годом стремительно наполнялась и расширялась.
Сейчас в музее собрано более 180 000 уникальных экспонатов, расставленных в четырёх отделах: истории, этнографии, природы и археологии. Среди них около 2000 старинных рукописей и 63 000 редкостных книг на разных языках.
2. Государственный музей искусств Аджарии
Фонд государственного музея искусств составляет 500 экспонатов, которые отражают основные этапы развития изобразительного искусства Грузии в 20 веке.
Среди этой коллекции экспонатов можно увидеть работы представителей древне-грузинского, западноевропейского, восточного и советского искусства. При этом большую нишу занимают экспонаты современных грузинских художников и скульпторов, что особенно привлекает туристов.

3. Дом-музей имени Ильи Чавчавадзе

В музее собрано множество вещей принадлежащих знаменитому грузинскому поэту и националисту Илье Чавчавадзе. Этот человек сделал большой вклад в развитие Грузии и всю жизнь боролся за национальную независимость своей страны.
Именно поэтому в современном мире его часто называют отцом отечества, а в конце восьмидесятых грузинская православная церковь канонизировала Илью под именем Илья Праведный.

4. Этнографический музей «Борджгало»

Это первый частный музей в Грузии, созданный одним человеком — Кемалом Турманидзе. Музей с соответствующей инфраструктурой, озеленением и пешеходными тропинками, размещен на территории площадью 3000 кв. м.
В музее имеется открытое и закрытое пространство, что создает уют визитерам для посещения в любую погоду. 52 манекена музея отображают быт, аграрное хозяйство и народный промысел.
Также в нём представлены макеты жилых домов и открыта галерея резьбы по дереву с соответствующим фольклорным оформлением. Туристам предоставляется возможность увидеть искусственный 9-метровый водопад.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный трансфер
  • Фотограф (по желанию) 30$
  • Гид (по желанию) 25$
Что не входит
  • Дополнительные покупки
  • Стоимость дополнительных развлечений и входных билетов
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
Место начала и завершения?
Gorgasali Str 125. Batumi, Georgia
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Спасибо за то
  • Что заинтересовались нашей экскурсией! Надеемся
  • Что наше совместное путешествие запомнится Вам надолго и после него останутся только самые приятные воспоминания! Давайте влюбляться в Грузию вместе!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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