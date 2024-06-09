Приглашаем вас в незабываемое путешествие в живописный поселок Кеда и его окрестности.
Всего в 35 км от Батуми вас ждут потрясающие фото у водопада Махунцети, прогулка по древнему мосту царицы Тамары, построенному ещё в XII веке, рафтинг, зиплайн, верховая езда, квадроциклы и завершение дня дегустацией грузинских вин.
Всего в 35 км от Батуми вас ждут потрясающие фото у водопада Махунцети, прогулка по древнему мосту царицы Тамары, построенному ещё в XII веке, рафтинг, зиплайн, верховая езда, квадроциклы и завершение дня дегустацией грузинских вин.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Что вас ожидает:
- Посёлок Кеда
- Водопад Махунцети
- Мост царицы Тамары
- Аджарский винный дом
Описание трансфер
Приглашаем вас в незабываемое путешествие в живописный поселок Кеда и его окрестности. Этот тур предлагает уникальную возможность исследовать природные и культурные достопримечательности Аджарской Автономной Республики, увидеть водопад Махунцети, прогуляться по дренвему мосту царицы Тамары, любоваться красотой горной местности, насладиться интересными видами спорта и завершить день дегустацией грузинских вин.
с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посёлок Кеда
- Водопад Махунцети
- Мост царицы Тамары
- Аджарский винный дом
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Активные виды спортинвных развлечений (рафтинг, зиплайн, квадроциклы, катание на лошадях)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Завершение: Удобное для вас место в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.