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Приглашаем вас в незабываемое путешествие в живописный поселок Кеда и его окрестности.



Всего в 35 км от Батуми вас ждут потрясающие фото у водопада Махунцети, прогулка по древнему мосту царицы Тамары, построенному ещё в XII веке, рафтинг, зиплайн, верховая езда, квадроциклы и завершение дня дегустацией грузинских вин.