Морской портовый город, в пальмах и вековых магнолиях, круглый год зелёный и цветущий, с ароматом кофе на песке и запахом морской соли во время прилива — это романтика юга. Приезжать в Батуми можно круглый год, так как независимо от сезона здесь шикарно. Да-да это не преувеличение — попав сюда однажды, вы в этом убедитесь!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Восхитительный Батуми — это город, омываемый волнами Черного моря и утопающий в зелени тропических растений. Он радушно принимает всех своих гостей, даря им атмосферу теплого южного гостеприимства!
Природные красоты
Батуми поражает своим уникальным сочетанием природы и современности. Здесь можно насладиться:
- Живописными пляжами;
- Уникальными парками;
- Тропическими растениями, которые создают неповторимую атмосферу.
Культурные достопримечательности
Город предлагает множество культурных мероприятий и достопримечательностей. Посетив Батуми, вы сможете:
- Изучить историю и культуру региона в местных музеях;
- Насладиться архитектурными шедеврами;
- Погрузиться в атмосферу местных традиций и обычаев.
Гостеприимство местных жителей
Местные жители известны своим дружелюбием и готовностью помочь. Здесь вы всегда найдете поддержку и понимание, что делает ваше пребывание в Батуми еще более комфортным.
Заключение
Батуми — это не просто город, это место, где каждый найдет что-то для себя. Приезжайте и откройте для себя все прелести этого удивительного уголка мира!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Гогебашвили, д 6 - канатная дорога Арго
Завершение: Ул. Руставели 40
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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