Вас ждут храмы разных конфессий, включая синагогу и готический собор, а также мечеть Ахмед Паши Орта Джаме, связанная с историей Аджарии.
Прогуляйтесь по площадям Пьяцца и Европы, вдохновитесь легендой Медеи и насладитесь видом башни с астрономическими часами.
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и погрузитесь в атмосферу многообразия этого удивительного города!
Описание экскурсии
Уникальные храмы и культурные достопримечательности
В этом увлекательном путешествии мы сможем увидеть храмы различных конфессий, которые представляют собой не только архитектурные шедевры, но и важные исторические памятники. Каждое из этих мест расскажет свою уникальную историю.
Синагога и кафедральный собор
Мы полюбуемся интерьерами синагоги, которая удивляет своей красотой и атмосферой. Затем отправимся в готический кафедральный собор Пресвятой Богородицы, где сможем насладиться величественными архитектурными формами и духовной атмосферой.
Мечеть Ахмед Паши Орта Джаме
Не упустим возможность посетить действующую мечеть Ахмед Паши Орта Джаме. Здесь мы узнаем о её связи с историей Аджарии и сможем насладиться атмосферой этого священного места.
Очарование площадей Батуми
Кроме храмов, нас ждут великолепные площади Батуми, каждая из которых имеет свою уникальную атмосферу:
- Пьяцца — здесь вы сможете «попасть» в солнечную Италию, не покидая Грузию!
- Театральная площадь — место, где искусство и культура встречаются в одном из самых живописных уголков города.
- Площадь Европы — здесь вы увидите статую Медеи и услышите легенду о дочери царя Ээта, а также сможете полюбоваться башней с астрономическими часами.
Эти места не только красивы, но и полны историй, которые вдохновляют и наполняют душу. Приглашаем вас открыть для себя этот удивительный мир!
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Пьяцца
- Статуя Медеи
- Мечеть Ахмед Паши Орта Джаме
- На Батумском бульваре вы рассмотрите башню грузинского алфавита, парк чудес и маяк
- Театральная площадь и площадь Европы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты
- Питание