Откройте для себя культурное наследие Батуми. Вас ждут храмы разных конфессий, включая синагогу и готический собор, а также мечеть Ахмед Паши Орта Джаме, связанная с историей Аджарии. Прогуляйтесь по площадям Пьяцца и Европы, вдохновитесь легендой Медеи и насладитесь видом башни с астрономическими часами. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и погрузитесь в атмосферу многообразия этого удивительного города!

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Описание экскурсии

Уникальные храмы и культурные достопримечательности

В этом увлекательном путешествии мы сможем увидеть храмы различных конфессий, которые представляют собой не только архитектурные шедевры, но и важные исторические памятники. Каждое из этих мест расскажет свою уникальную историю.

Синагога и кафедральный собор

Мы полюбуемся интерьерами синагоги, которая удивляет своей красотой и атмосферой. Затем отправимся в готический кафедральный собор Пресвятой Богородицы, где сможем насладиться величественными архитектурными формами и духовной атмосферой.

Мечеть Ахмед Паши Орта Джаме

Не упустим возможность посетить действующую мечеть Ахмед Паши Орта Джаме. Здесь мы узнаем о её связи с историей Аджарии и сможем насладиться атмосферой этого священного места.

Очарование площадей Батуми

Кроме храмов, нас ждут великолепные площади Батуми, каждая из которых имеет свою уникальную атмосферу:

Пьяцца — здесь вы сможете «попасть» в солнечную Италию, не покидая Грузию!

— здесь вы сможете «попасть» в солнечную Италию, не покидая Грузию! Театральная площадь — место, где искусство и культура встречаются в одном из самых живописных уголков города.

— место, где искусство и культура встречаются в одном из самых живописных уголков города. Площадь Европы — здесь вы увидите статую Медеи и услышите легенду о дочери царя Ээта, а также сможете полюбоваться башней с астрономическими часами.

Эти места не только красивы, но и полны историй, которые вдохновляют и наполняют душу. Приглашаем вас открыть для себя этот удивительный мир!