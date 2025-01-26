Батуми и его живописные бульвары

Откройте для себя культурное наследие Батуми.

Вас ждут храмы разных конфессий, включая синагогу и готический собор, а также мечеть Ахмед Паши Орта Джаме, связанная с историей Аджарии.

Прогуляйтесь по площадям Пьяцца и Европы, вдохновитесь легендой Медеи и насладитесь видом башни с астрономическими часами.

Присоединяйтесь к нашей экскурсии и погрузитесь в атмосферу многообразия этого удивительного города!
Батуми и его живописные бульвары
Батуми и его живописные бульвары
Батуми и его живописные бульвары
Ближайшие даты:
26
янв27
янв28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Уникальные храмы и культурные достопримечательности

В этом увлекательном путешествии мы сможем увидеть храмы различных конфессий, которые представляют собой не только архитектурные шедевры, но и важные исторические памятники. Каждое из этих мест расскажет свою уникальную историю.

Синагога и кафедральный собор

Мы полюбуемся интерьерами синагоги, которая удивляет своей красотой и атмосферой. Затем отправимся в готический кафедральный собор Пресвятой Богородицы, где сможем насладиться величественными архитектурными формами и духовной атмосферой.

Мечеть Ахмед Паши Орта Джаме

Не упустим возможность посетить действующую мечеть Ахмед Паши Орта Джаме. Здесь мы узнаем о её связи с историей Аджарии и сможем насладиться атмосферой этого священного места.

Очарование площадей Батуми

Кроме храмов, нас ждут великолепные площади Батуми, каждая из которых имеет свою уникальную атмосферу:

  • Пьяцца — здесь вы сможете «попасть» в солнечную Италию, не покидая Грузию!
  • Театральная площадь — место, где искусство и культура встречаются в одном из самых живописных уголков города.
  • Площадь Европы — здесь вы увидите статую Медеи и услышите легенду о дочери царя Ээта, а также сможете полюбоваться башней с астрономическими часами.

Эти места не только красивы, но и полны историй, которые вдохновляют и наполняют душу. Приглашаем вас открыть для себя этот удивительный мир!

Ежедневно в 10:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Площадь Пьяцца
  • ‭ Статуя Медеи
  • ‭ Мечеть Ахмед Паши Орта Джаме
  • ‭ На Батумском бульваре вы рассмотрите башню грузинского алфавита, парк чудес и маяк
  • ‭ Театральная площадь и площадь Европы
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
Площадь Пьяцца
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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