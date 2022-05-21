Что вас ждет

Поездка в Батуми — это погружение во всеобщую атмосферу праздника. Город контрастный и необычный. Он влюбляет в себя с первых минут пребывания в нем, с первого вдоха влажного субтропического воздуха, с первой чашки кофе, выпитой на бульваре, с первой велосипедной прогулки вдоль набережной, с первого заката солнца… Батуми — место, куда всегда хочется возвращаться.

Мы предлагаем пеший маршрут по Старому городу и Батумскому бульвару, который подсвечен невероятной, сказочной иллюминацией. Вас ждут интересные истории о жизни Батуми, его развитии и становлении.

После нашей обзорной экскурсии Вы будете хорошо ориентироваться в городе, получите подсказки, где вкусно покушать, куда ходить купаться, где попробовать вино или чачу, куда пойти с детками и прочую полезную информацию о жизни в курортном городе Батуми.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду.

В стоимость экскурсии включено:

услуги русскоговорящего гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: