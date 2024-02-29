Приглашаем вас на незабываемое путешествие по живописным уголкам Грузии. Отдых в термальных источниках Вани подарит вам заряд бодрости и здоровья. Вода, обогащенная сероводородом, оказывает благотворное влияние на кожу и суставы, укрепляет волосы и ногти. После релаксации в водах источников мы отправимся в монастырь Джихети, где каждый камень дышит историей и спокойствием. Завершит наш маршрут каньон Сакукхиа, где вы сможете насладиться природными пейзажами и свежим воздухом. Весь маршрут сопровождается увлекательными рассказами о местных традициях и культуре. Эта поездка оставит в вашей памяти яркие впечатления и станет одним из самых приятных моментов в Грузии

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за 1 человека или €40 за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Термальные источники в Вани

Вы отдохнёте в ванне с комфортной температурой 42℃ без ярко выраженного запаха. Сероводородная вода из самых недр земли успокаивает нервную систему, улучшает состояние суставов и кожи, укрепляет ногти и волосы, нормализует давление, лечит заболевания опорно-двигательного аппарата. И самое главное — дарит исключительно положительные эмоции!

Древний храм и нерукотворные красоты

Порадовав тело, поедем услаждать душу. Посетим монастырь Джихети — одно из самых тихих мест в Грузии с умиротворяющей атмосферой. Затем отправимся за природными красотами в соседний регион Гурия, увидим небольшой красочный каньон Сакукхиа и удивительное творение природы — уникальный горящий источник. По дороге расскажу о регионе и необычных традициях гурийцев. На обратном пути, по вашему желанию, можно посетить археологический музей в Вани с очень богатой экспозицией.

Примерный тайминг маршрута

08:00 – выезд из Батуми

10:30 – прибытие на источники, отдых 40–60 мин.

12:00 – прибытие к монастырю Джихети, прогулка 30–40 мин.

14:00 – посещение каньона Сакукхиа, прогулка 20–30 мин.

15:30 – прогулка возле горящего источника

16:00 – обед в Озургети около 30 мин.

18:00 – прибытие в Батуми

Организационные детали