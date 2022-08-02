Путешествие в загадочную Сванетию

Путешествие в загадочную Сванетию
Путешествие в загадочную Сванетию
Путешествие в загадочную Сванетию
Путешествие в загадочную Сванетию
Путешествие в загадочную Сванетию

Что вас ожидает 🤩

  • Зугдиди, дворец князей Дадиани
  • Ингурская ГЭС
  • Местия
  • Ушгули
  • Ледник Чалаади

Всем привет!

Приглашаем Вас в 2-х дневный тур в загадочную Сванетию. Сванетия – исторический регион на северо-западе Грузии, граничащий с Россией. Он расположен в южной части Большого Кавказского хребта. Эта местность известна заснеженными горными вершинами и глубокими ущельями. В средневековых селах Верхней Сванетии можно увидеть так называемые сванские башни.

1 день

Выезд из Батуми в 09:00.

По дороге заедем в Зугдиди, ведь именно там расположен величественный дворец мегрельских князей Дадиани.
После Зугдиди обязательно посетим Ингури. Река, на которой находится Ингурская ГЭС - одно из самых красивых водохранилищ в мире, огромное бирюзовое озеро, скрытое между скал.
Следующая точка - Местия - столица Сванетии. Здесь увидим Сванские башни, старинные памятники и церкви с древними фресками.
Вечером нас ожидает барбекю с мастер-классом от местных жителей по правильному приготовлению шашлыка и мяса на гриле (по желанию).

2 день

Предлагаем начать новый день с йоги, чтобы зарядиться силами и энергией (по желанию).
После йоги нас ожидает завтрак в отеле.
Для подъёма на Ушгули понадобятся специальные внедорожники. Люди здесь до сих пор проживают по принципу общинно-родового племени.
Обязательным к посещению считаем ледник Чалаади - самый большой ледник Сванетии и один из самых красивых на Кавказе. Из ледопада можно будет услышать даже гул движущихся ледяных глыб.
Помимо всего мы увидим огромное количество живописных мест Сванетии.
Это путешествие Вы точно не забудете!

Ответы на вопросы

Что входит
  • ⁃ Трансфер туда и обратно🚌
  • ⁃ Проживание в отеле в Местии🏨
  • ⁃ Завтрак 🍳
  • ⁃ Вход в дворец Дадиани 🏰
  • ⁃ Подъем на Ушгули 🏔
  • ⁃ Ужин с барбекю 🍖
  • ⁃ Фото- и видеосъёмка 📸
Что не входит
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Gorgasali Str 125. Batumi, Georgia
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Спасибо за то
  • Что заинтересовались нашей экскурсией! Надеемся
  • Что наше совместное путешествие запомнится Вам надолго и после него останутся только самые приятные воспоминания! Давайте влюбляться в Грузию вместе!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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