Всем привет!

Приглашаем Вас в 2-х дневный тур в загадочную Сванетию. Сванетия – исторический регион на северо-западе Грузии, граничащий с Россией. Он расположен в южной части Большого Кавказского хребта. Эта местность известна заснеженными горными вершинами и глубокими ущельями. В средневековых селах Верхней Сванетии можно увидеть так называемые сванские башни.

1 день

Выезд из Батуми в 09:00.

По дороге заедем в Зугдиди, ведь именно там расположен величественный дворец мегрельских князей Дадиани.

После Зугдиди обязательно посетим Ингури. Река, на которой находится Ингурская ГЭС - одно из самых красивых водохранилищ в мире, огромное бирюзовое озеро, скрытое между скал.

Следующая точка - Местия - столица Сванетии. Здесь увидим Сванские башни, старинные памятники и церкви с древними фресками.

Вечером нас ожидает барбекю с мастер-классом от местных жителей по правильному приготовлению шашлыка и мяса на гриле (по желанию).

2 день

Предлагаем начать новый день с йоги, чтобы зарядиться силами и энергией (по желанию).

После йоги нас ожидает завтрак в отеле.

Для подъёма на Ушгули понадобятся специальные внедорожники. Люди здесь до сих пор проживают по принципу общинно-родового племени.

Обязательным к посещению считаем ледник Чалаади - самый большой ледник Сванетии и один из самых красивых на Кавказе. Из ледопада можно будет услышать даже гул движущихся ледяных глыб.

Помимо всего мы увидим огромное количество живописных мест Сванетии.

Это путешествие Вы точно не забудете!