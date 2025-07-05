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Аджария – туры в Батуми

Найдено 3 тура в категории «Аджария» в Батуми, цены от $480. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Горная Сванетия
Пешая
На машине
1 день 16 часов
4 отзыва
Горная Сванетия
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
$480 за всё до 8 чел.
Экскурсии в Батуми+отдых на пляже с магнитным песком
8 дней
Экскурсии в Батуми+отдых на пляже с магнитным песком
Начало: Аэропорт БАТУМИ/Ж.Д. вокзал Батуми
Расписание: с мая по октябрь каждую субботу
6 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$735 за человека
Гарантированный тур в Грузию «Отпуск в Батуми-2025»
5 дней
Гарантированный тур в Грузию «Отпуск в Батуми-2025»
Начало: Международный аэропорт Батуми
Расписание: еженедельно по средам
31 июл в 09:00
1 авг в 09:00
$550 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    5 июля 2025
    Горная Сванетия
    Сванетия - прекрасное место! Не хотелось уезжать… Очень живописные пейзажи, которые вдохновляют! Дорого долгая, но прошла очень комфортно, профессиональный водитель, отличный автомобиль. Любые пожелания были учтены!
  • А
    Анна
    28 апреля 2025
    Горная Сванетия
    Замечательная экскурсия. Действительно незабываемые впечатления! Дорога до Местии заняла около 8 часов. Дорога сложная, но наш гид Давид действительно очень
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    комфортно и безопасно довёз нас до места. Замечательный собеседник и человек. Посоветовал нам, где заселиться. Замечательная гостиница с вкусным ужином! Касательно одежде. Мы были в последних числах апреля. Снега не было. Досточно куртки. Можно даже кофту на флисе и на гору утеплиться термухой, но не обязательно. В основном все на машине. Гуляешь максимум по Местии вечером и немного в горах. Мы были в кросовках. В горах шёл снег, но зимние вещи нам не пригодились. В дороге можно остановиться поесть, но чтобы не тратить время возьмите с собой легкий перекус. Машина тоже очень комфортная! Виды восторг! В общем нам всё понравилось! Сванетия стоит такой длинной дороги!

  • Т
    Татьяна
    27 сентября 2024
    Горная Сванетия
    25 и 26 сентября 2024 года были с супругом на индивидуальной экскурсии по горной Сванетии. Совершенно незабываемые и грандиозные впечатления,
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    Ингурская ГЭС, Местия, Ушгули - очень интересные места. Природа великолепна, красива, величественна, потрясающие горные пейзажи, удивительная культура сванов. Были с одной ночёвкой в Местии, пожалели, что мало времени на все. Отдельное спасибо экскурсоводу Давиду, очень внимательный, надёжный и ответственный человек, хороший рассказчик и приятный собеседник. По непростым горным дорогам очень важно, в чьих вы руках и кто за рулём автомобиля. В нашем случае половина дороги в Местию в горах была под дождём, на обратном пути ехали затемно, с Давидом было спокойно и уверенно. И также Давиду огромное спасибо, что напоследок в Местии убедил нас проехать на фуникулере и подвесной дороге (мы уже не очень хотели), без этого точно наши впечатления были бы не полными и о Местии, и о горной Сванетии в целом!!! Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Аджария»

Самые популярные туры этой рубрики в Батуми
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Горная Сванетия
  2. Экскурсии в Батуми+отдых на пляже с магнитным песком
  3. Гарантированный тур в Грузию «Отпуск в Батуми-2025»
Какие места ещё посмотреть в Батуми
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Горная Аджария
  2. Пещера Прометея
  3. Мартвильский каньон
  4. Водопад и мост Махунцети
Сколько стоит тур в Батуми в июле 2025
Сейчас в Батуми в категории "Аджария" можно забронировать 3 тура от 480 до 735. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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