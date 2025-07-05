Горная Сванетия
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
$480 за всё до 8 чел.
Экскурсии в Батуми+отдых на пляже с магнитным песком
Начало: Аэропорт БАТУМИ/Ж.Д. вокзал Батуми
Расписание: с мая по октябрь каждую субботу
6 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$735 за человека
Гарантированный тур в Грузию «Отпуск в Батуми-2025»
Начало: Международный аэропорт Батуми
Расписание: еженедельно по средам
31 июл в 09:00
1 авг в 09:00
$550 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия5 июля 2025Сванетия - прекрасное место! Не хотелось уезжать… Очень живописные пейзажи, которые вдохновляют! Дорого долгая, но прошла очень комфортно, профессиональный водитель, отличный автомобиль. Любые пожелания были учтены!
- ААнна28 апреля 2025Замечательная экскурсия. Действительно незабываемые впечатления! Дорога до Местии заняла около 8 часов. Дорога сложная, но наш гид Давид действительно очень
- ТТатьяна27 сентября 202425 и 26 сентября 2024 года были с супругом на индивидуальной экскурсии по горной Сванетии. Совершенно незабываемые и грандиозные впечатления,
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Аджария»
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