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Сванетия для вас: индивидуально по высокогорью с треккингом к леднику

Рассмотреть древние башни, полюбоваться горами и бирюзой Ингури, погрузиться в историю и быт местных
Едем в места, насквозь пропитанные историей: отсюда аргонавты увезли в Грецию золотое руно и здесь по сей день высятся средневековые башни-крепости.

Я расскажу вам много интересного о прошлом и настоящем Сванетии,
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познакомлю с легендами и бытом местных и биографией самого известного уроженца — Михаила Хергиани.

А также покажу, чем ещё знаменит регион: аналог собора Айя-София, резиденцию мегрельских правителей Дадиани, ГЭС на реке Ингури, церковь Ламария.

В финале поездки поднимемся пешком к леднику Чалаади, которому уже тысячи лет, — красивое завершение выходных!

Сванетия для вас: индивидуально по высокогорью с треккингом к леднику
Сванетия для вас: индивидуально по высокогорью с треккингом к леднику
Сванетия для вас: индивидуально по высокогорью с треккингом к леднику

Описание тура

Организационные детали

Необходимо взять в поездку горные ботинки, солнцезащитные очки. Тур не подойдёт людям старше 70 лет.

Программа тура по дням

1 день

Поти, Зугдиди, Ингурская ГЭС

Ранним утром встретимся в Батуми и поедем в Сванетию. По дороге я расскажу вам историю древнего царства Колхида и миф об аргонавтах, о регионах Аджария, Гурия, Самегрело и их курортах.

По пути сделаем несколько остановок. Заедем в Поти, возведённый на месте древнегреческого города Фасис, и осмотрим собор, построенный по аналогии с Айя-Софией. В Зугдиди увидим резиденцию мегрельских правителей из княжеского рода Дадиани, можем посетить ботанический сад и храм 19 века. Полюбуемся бирюзой Ингурской ГЭС, а ночевать сегодня и завтра будем в Местиа.

Поти, Зугдиди, Ингурская ГЭСПоти, Зугдиди, Ингурская ГЭСПоти, Зугдиди, Ингурская ГЭСПоти, Зугдиди, Ингурская ГЭСПоти, Зугдиди, Ингурская ГЭСПоти, Зугдиди, Ингурская ГЭСПоти, Зугдиди, Ингурская ГЭС
2 день

Ушгули, Местиа

Поднимемся к сванской общине Ушгули, благодаря архитектурным памятникам которой Сванетия попала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По пути посетим башню Любви, у которой есть красивая легенда. Также вы узнаете о регионе, поселениях, быте и традициях местных. По прибытии исследуем древние сванские башни, осмотрим церковь Ламария 12 века, восхитимся высочайшей точкой Грузии — горой Шхарой.

После обеда спустимся в Местиа. Сходим в Этнографический музей Сванетии и прокатимся по канатной дороге к вершине Зурулди.

Ушгули, МестиаУшгули, МестиаУшгули, МестиаУшгули, Местиа
3 день

Дом Хергиани, треккинг к леднику

Напоследок заглянем в дом-музей альпиниста Михаила Хергиани, которому посвятил песню Владимир Высоцкий. Затем пешком поднимемся к леднику Чалаади. Спустившись в Местиа после треккинга, пообедаем, отдохнём и отправимся в обратный путь. В Батуми будем ночью.

Дом Хергиани, треккинг к ледникуДом Хергиани, треккинг к ледникуДом Хергиани, треккинг к ледникуДом Хергиани, треккинг к леднику

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Батуми и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, точное место - по договорённости, 7:00
Завершение: Батуми, точное место - по договорённости, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малхаз
Малхаз — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 327 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Малхаз, я родился и живу в Батуми. Решил связать свою жизнь с местным туризмом в далекие 1980-е годы. Лично разработал множество экскурсий, которые сегодня считаются классическими, и выпустил первый в стране каталог автобусных маршрутов по Аджарии. С радостью стану вашим проводником в наш волшебный грузинский мир, полный чудес.

Тур входит в следующие категории Батуми

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