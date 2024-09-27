1 день 16 часов
Горная Сванетия
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
6 мар в 09:00
$450 за всё до 8 чел.
скидка
10%
6 дней
От Чёрного моря к склонам Кавказа: индивидуальный тур из Батуми на встречу с достоянием гор
Пожить среди сванских башен, полюбоваться бирюзой рек и узнать об альпинисте из песни Высоцкого
Начало: Аэропорт Батуми, по времени рейса
«Также увидите изысканный княжеский дворец Дадиани, величественный храм Баграта и бирюзовые жемчужины — реки Ингури и Абаша»
880$792 за человека
5 дней
По краю исполинских гор и средневековых башен: индивидуальное путешествие по Сванетии
Пройти по склонам несложными маршрутами, устроить пикники на природе и отведать кубдари
Начало: Батуми, McDonald’s (ул. Шерифа Химшиашвили, 1А) ил...
«Сначала зайдём в уединённый монастырь Ламария — духовное сердце Сванетии, где чувствуется умиротворение и гармония»
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
€2900 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна27 сентября 202425 и 26 сентября 2024 года были с супругом на индивидуальной экскурсии по горной Сванетии. Совершенно незабываемые и грандиозные впечатления,
- VVasilisa19 сентября 2022ПОтрясающая экскурсия по невероятно красивым местам! Количество увиденной красоты превзошло все ожидания от экскурсии, без преувеличения. Нашим проводником в путешествие
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Святые места»
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