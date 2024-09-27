Религиозные туры по святым местам Батуми

Найдено 3 тура в категории «Святые места» в Батуми, цены от $450, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Горная Сванетия
Пешая
На машине
2 отзыва
1 день 16 часов
Горная Сванетия
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
6 мар в 09:00
$450 за всё до 8 чел.
От Чёрного моря к склонам Кавказа: индивидуальный тур из Батуми на встречу с достоянием гор
На машине
скидка
10%
6 дней
От Чёрного моря к склонам Кавказа: индивидуальный тур из Батуми на встречу с достоянием гор
Пожить среди сванских башен, полюбоваться бирюзой рек и узнать об альпинисте из песни Высоцкого
Начало: Аэропорт Батуми, по времени рейса
«Также увидите изысканный княжеский дворец Дадиани, величественный храм Баграта и бирюзовые жемчужины — реки Ингури и Абаша»
880$792 за человека
По краю исполинских гор и средневековых башен: индивидуальное путешествие по Сванетии
На машине
5 дней
По краю исполинских гор и средневековых башен: индивидуальное путешествие по Сванетии
Пройти по склонам несложными маршрутами, устроить пикники на природе и отведать кубдари
Начало: Батуми, McDonald’s (ул. Шерифа Химшиашвили, 1А) ил...
«Сначала зайдём в уединённый монастырь Ламария — духовное сердце Сванетии, где чувствуется умиротворение и гармония»
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
2900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    27 сентября 2024
    Горная Сванетия
    25 и 26 сентября 2024 года были с супругом на индивидуальной экскурсии по горной Сванетии. Совершенно незабываемые и грандиозные впечатления,
    читать дальше

    Ингурская ГЭС, Местия, Ушгули - очень интересные места. Природа великолепна, красива, величественна, потрясающие горные пейзажи, удивительная культура сванов. Были с одной ночёвкой в Местии, пожалели, что мало времени на все. Отдельное спасибо экскурсоводу Давиду, очень внимательный, надёжный и ответственный человек, хороший рассказчик и приятный собеседник. По непростым горным дорогам очень важно, в чьих вы руках и кто за рулём автомобиля. В нашем случае половина дороги в Местию в горах была под дождём, на обратном пути ехали затемно, с Давидом было спокойно и уверенно. И также Давиду огромное спасибо, что напоследок в Местии убедил нас проехать на фуникулере и подвесной дороге (мы уже не очень хотели), без этого точно наши впечатления были бы не полными и о Местии, и о горной Сванетии в целом!!! Большое спасибо!

  • V
    Vasilisa
    19 сентября 2022
    Горная Сванетия
    ПОтрясающая экскурсия по невероятно красивым местам! Количество увиденной красоты превзошло все ожидания от экскурсии, без преувеличения. Нашим проводником в путешествие
    читать дальше

    в Сванетию был Давид. Когда едешь в длительную экскурсию (2 дня) критически важно чтобы с человеком было комфортно находится, общаться. В этом смысле Давид идеальный напарник для путешествий. Так же хотим отметить ту аккуратность и внимательность с которой Давид ведёт машину (кто знаком с Грузинской манерой езды и дорогами, по

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Святые места»

Самые популярные туры этой рубрики в Батуми
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Горная Сванетия
  2. От Чёрного моря к склонам Кавказа: индивидуальный тур из Батуми на встречу с достоянием гор
  3. По краю исполинских гор и средневековых башен: индивидуальное путешествие по Сванетии
Сколько стоит тур в Батуми в марте 2025
Сейчас в Батуми в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 450 до 2900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Батуми на 2025 год по теме «Святые места», 2 ⭐ отзыва, цены от $450. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май