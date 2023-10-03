Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
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Описание
Организационные детали
Обращаем Ваше внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.
Программа тура по дням
Батуми
Организуем трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Контрастный Батуми
В первую половину дня рекомендуем искупаться в море, понежиться на пляже и прогуляться по набережной.
В 16:00 отправимся в пешую экскурсию по уютным улочкам и кварталам Батуми. Увидим Старый город, три площади, рассмотрим архитектуру зданий, прочувствуем восточный колорит в турецком квартале. Перед вами откроется контрастный морской город-порт Грузии. Попробуем аджарский хачапури с грузинским лимонадом. Прогуляемся по бамбуковой роще, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и посмотрим на символ любви — гигантскую статую Али и Нино.
Продолжительность экскурсии — 5 часов.
Зелёный Батуми
Сегодня прогуляемся по ботаническому саду, где собраны образцы редких и красивых растений со всего мира. Вы почувствуете себя в садах Семирамиды, по подобию которых и был создан зелёный уголок в Батуми. Недалеко отсюда находится Зелёный мыс, куда мы тоже сходим полюбоваться панорамами и одним из самых красивых пляжей Аджарии. После чего отправимся к замку Петра, утопающему в зелени.
Вечером вернёмся в отель. Продолжительность экскурсии — 5-6 часов.
Каньон и пещера
Сегодня отправимся повыше в горы — к каньону Мартвили и пещере Прометея. Мы проплывём на лодке среди отвесных скал, увидим подземную реку, водопад и окаменелости. Целый час будем гулять внутри пещеры, погружаясь в волшебную атмосферу под классическую музыку. Вечером вернёмся в Батуми.
Продолжительность экскурсии — 10 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечения на ваш вкус: отдохнуть у моря, выспаться, прогуляться по городу или отправиться на дополнительную экскурсию. Поможем всё организовать! Предлагаем однодневные фототуры, катание на яхте, поездку на каньон, полёт с парашютом, шопинг-тур в Турцию и многое другое.
Вкусы и виды горной Аджарии
Сегодня вы окажетесь среди реликтовых лесов, горных ущелий и бурных рек, увидите арочный мост и мощный поток воды с высоты 48 метров. Заедем в музей «Боргало», где рассмотрим модели жилых и сельскохозяйственных построек, узнаем о народном ремесле, аграрном хозяйстве, быте.
Желающие смогут за доплату прокатиться на 512-метровом зиплайне на высоте 118 метров.
Затем прогуляемся по селу Мирвети, чтобы погрузиться в аутентичный быт местных жителей, дойдём через самшитовую рощу к ещё одному водопаду и насладимся природой в нацпарке «Мачахела». Заедем на обед в ресторан грузинской кухни, где продегустируем чачу, вино и коньяк.
День в вашем распоряжении
Свободный день или дополнительная экскурсия на выбор.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Батуми, в течение дняЗавершение: Батуми, в течение дня под ваш рейс
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.