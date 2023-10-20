На 8 дней – туры в Батуми

Найдено 3 тура в категории «На 8 дней» в Батуми, цены от $573, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
На машине
скидка
15%
1 отзыв
8 дней
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
26 фев в 08:00
27 фев в 08:00
739$629 за человека
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
На машине
скидка
15%
8 дней
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
26 фев в 08:00
27 фев в 08:00
673$573 за человека
Большое путешествие в Грузию, от Батуми до Сванетии: пляжный отдых, горы и погружение в историю
На машине
8 дней
Большое путешествие в Грузию, от Батуми до Сванетии: пляжный отдых, горы и погружение в историю
Отдохнуть на море, влюбиться в гордые вершины и устроить необычную фотосессию на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, время по договорённости
21 июн в 10:00
5 июл в 10:00
127 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наргиз
    20 октября 2023
    Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
    Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта
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    местной и известной у нас группы""Mgzavrebi"", и а этой весной решили рвануть. Списались, оперативно получили ответы, цены, ссылки на сайт. Купили тур. Грузия - удивительно многообразна, красивейшая природа, исторические места, гостеприимные люди, натуральные продукты, недорого питаться, весна переходящая в лето просто кайф. Все цветет, красиво, воздух вообще молчу. Одна из лучших поездок. Спасибо за ту заботу, радость, внимание, за дружную группу, куда нас присоединили, за отличный сервис и за таких классных гидов и водителя. Тур был классный. Группа довольна и мы тоже. спасибо. Вернемся! Рекомендуем❤️ Наргиз, Казахстан, Алматы.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На 8 дней»

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  2. Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
  3. Большое путешествие в Грузию, от Батуми до Сванетии: пляжный отдых, горы и погружение в историю
Сколько стоит тур в Батуми в феврале 2025
Сейчас в Батуми в категории "На 8 дней" можно забронировать 3 тура от 573 до 127 700 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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