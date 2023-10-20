скидка
15%
8 дней
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
26 фев в 08:00
27 фев в 08:00
739$629 за человека
скидка
15%
8 дней
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
26 фев в 08:00
27 фев в 08:00
673$573 за человека
8 дней
Большое путешествие в Грузию, от Батуми до Сванетии: пляжный отдых, горы и погружение в историю
Отдохнуть на море, влюбиться в гордые вершины и устроить необычную фотосессию на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, время по договорённости
21 июн в 10:00
5 июл в 10:00
127 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаргиз20 октября 2023Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На 8 дней»
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