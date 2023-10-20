На каникулы – туры в Батуми

Найдено 3 тура в категории «На каникулы» в Батуми, цены от $389, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
На автобусе
скидка
15%
1 отзыв
8 дней
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
12 сен в 08:00
19 сен в 08:00
739$629 за человека
В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
На автобусе
скидка
15%
5 дней
В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
13 сен в 08:00
20 сен в 08:00
457$389 за человека
Батуми для всей семьи: парки, аттракционы и волны
На автобусе
скидка
15%
5 дней
Батуми для всей семьи: парки, аттракционы и волны
Посетить 5 парков и дельфинарий столицы Аджарии, попробовать хачапури и отдохнуть на море
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
13 сен в 08:00
20 сен в 08:00
457$389 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наргиз
    20 октября 2023
    Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
    Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта
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    местной и известной у нас группы""Mgzavrebi"", и а этой весной решили рвануть. Списались, оперативно получили ответы, цены, ссылки на сайт. Купили тур. Грузия - удивительно многообразна, красивейшая природа, исторические места, гостеприимные люди, натуральные продукты, недорого питаться, весна переходящая в лето просто кайф. Все цветет, красиво, воздух вообще молчу. Одна из лучших поездок. Спасибо за ту заботу, радость, внимание, за дружную группу, куда нас присоединили, за отличный сервис и за таких классных гидов и водителя. Тур был классный. Группа довольна и мы тоже. спасибо. Вернемся! Рекомендуем❤️ Наргиз, Казахстан, Алматы.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На каникулы»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
  2. В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
  3. Батуми для всей семьи: парки, аттракционы и волны
Сколько стоит тур в Батуми в сентябре 2024
Сейчас в Батуми в категории "На каникулы" можно забронировать 3 тура от 389 до 629 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Батуми на 2024 год на каникулы, 1 ⭐ отзыв, цены от $389. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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