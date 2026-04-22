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Цветы и сады – туры в Батуми

Найдено 3 тура в категории «Цветы и сады» в Батуми, цены от $810, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
На машине
На лодке
8 дней
-
10%
5 отзывов
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, с 9:00. Возможна встреча в любое ...
«Увидим зелёную Аджарию с шикарными садами, где растут редкие растения»
14 авг в 08:00
17 авг в 08:00
$810$900 за человека
8 дней райского наслаждения в Батуми и окрестностях - топ локации
На лодке
8 дней
-
10%
8 дней райского наслаждения в Батуми и окрестностях - топ локации
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
«Увидим зелёную Аджарию с шикарными садами, где растут редкие растения»
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
от 68 884 ₽76 538 ₽ за человека
Новогодняя Грузия - 2027: от Батуми до Тбилиси (всё включено)
На машине
10 дней
-
20%
Новогодняя Грузия - 2027: от Батуми до Тбилиси (всё включено)
Отдохнуть в горах, среди цитрусовых садов, насладиться радушием, едой и винами на застольях
Начало: Аэропорт Батуми, 15:00
30 дек в 10:00
$1224$1530 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Цветы и сады»

Самые популярные туры этой рубрики в Батуми
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело;
  2. 8 дней райского наслаждения в Батуми и окрестностях - топ локации;
  3. Новогодняя Грузия - 2027: от Батуми до Тбилиси (всё включено).
Какие места ещё посмотреть в Батуми
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Горная Аджария;
  2. На море;
  3. Мартвильский каньон;
  4. Пещера Прометея;
  5. Водопад и мост Махунцети.
Сколько стоит тур в Батуми в августе 2026
Сейчас в Батуми в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 тура от 810 до 68 884 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Батуми на 2026 год по теме «Цветы и сады», 5 ⭐ отзывов, цены от $810. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь