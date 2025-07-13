Погрузитесь в захватывающее путешествие по живописным горам Аджарии, где шумят водопады и стелется утренний туман.
Насладитесь потрясающими видами, традиционным застольем и аутентичной атмосферой, словно вы оказались в гостях у бабушки в горах. Этот день подарит вам незабываемые впечатления и чувство, что вы нашли что-то поистине ценное.
Насладитесь потрясающими видами, традиционным застольем и аутентичной атмосферой, словно вы оказались в гостях у бабушки в горах. Этот день подарит вам незабываемые впечатления и чувство, что вы нашли что-то поистине ценное.
Описание экскурсииНезабываемый день в Горной Аджарии Отправьтесь в живописное путешествие по горам Аджарии. Вас ждут захватывающие водопады и смотровые площадки с потрясающими видами, а также знаменитый мост царицы Тамары. Здесь вы сможете насладиться застольем с видом на горы, увидеть национальные танцы и музыку, а также сделать фотосессию в традиционных костюмах. Выезжая из шумного Батуми, уже через час вы окажетесь в совершенно другой реальности: зелёные ущелья, усыпанные чайными и мандариновыми рощами, старинный каменный мост, по которому, как говорят, ступала сама царица Тамара, и Махунцетский водопад, где можно загадать желание. Вас ждёт домашнее вино и чача, согревающие не только тело, но и душу, а также обед у местных жителей, как будто вы приехали в гости к бабушке в горы. И, конечно, виды, которые невозможно передать словами — только сердцем.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Слияние двух рек
- Мост царицы Тамары
- Водопад Махунцети
- Водопад Любви
- Смотровая площадка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Канатная дорога Argo и дом Юстиции
Завершение: Канатная дорога и дом юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
13 июл 2025
Доброго дня, нам все понравилось! Очень красивые виды, ресторан с прекрасным видом, гиды тоже веселее и добрые были, хорошее впечатление оставил данный тур, спасибо!
В
Вазира
10 июл 2025
Добрый вечер! Спасибо огромное за прекрасный тур в Горную Аджарию👍. Мы группа из Узбекистана. Приезжаем уже во второй раз. Сегодня мы открыли для себя новую Аджарию вместе с Зазой🥰. Заза
А
Андрей
2 июл 2025
Добрый добрый, уехали рано, вернулись поздно, все прекрасно, Заза замечательный человек, очень душевный, в следующий раз когда приедем в Грузию поедем с ним в тур в Сванетию 🤞
А
Анастасия
1 июл 2025
Потрясающий тур, потрясающий гид, спасибо вам огромное❤
А
Алексей
7 июн 2025
всё шикарно, Надя и водитель просто бомба 💥 будем вас рекламировать. Я никогда не танцую но сегодня танцевал😆
Н
Николай
4 июн 2025
Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем причастным к агенству zaza.tur за их профессионализм! Мы устроили себе квест три тура подряд, и это было бы тяжело (из-за активного отдыха и большого времени
И
Иван
28 мая 2025
Очень шикарно, нам все понравилось, все очень атмосферно, приятный теплый грузинский прием, достаточное количество локаций для одной поездки, очень вкусная кухня, завораживающие виды, отдельное спасибо водителю и нашему гиду, настоящие профессионалы, так же спасибо вам за организацию тура и что были с нами на протяжении всего времени))
Т
Татьяна
19 мая 2025
Добрый день! Тур в Аджарию вчера прошел замечательно!!! Большое спасибо за прекрасную организацию и хорошее настроение!!! Обязательно поедем с вами ещё!!!
п
петр
20 мар 2025
Здравствуйте, это было лучшее время провождения за все время нашего пребывания В Грузии 🥹 Было красиво, весело, вкусно! Возвращались в отель с такими невероятными эмоциями, нам безумно понравилось!
Д
Дмитрий
15 авг 2024
Все понравилось! Спасибо! Мы второй день под впечатлением!
Ю
Юлия
4 авг 2024
Здравствуйте. В начале июля были с подругами и детьми в Грузии и нам посчастливилось увидеть горную Аджарию в компании Зазы! Это невероятный человек! Невероятный грузин! И что более невероятное -
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучше гор только горы и вино: эксклюзивное путешествие в Батуми
Погрузитесь в мир грузинских гор, исторических поселений и вкусов Аджарии. Эта экскурсия - ваш шанс насладиться красотой и гостеприимством Грузии
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Природа горной Аджарии
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии, отправившись в горы. Вдохновляющие виды, история и вкуснейшая кухня ждут вас на каждом шагу
3 янв в 08:30
4 янв в 08:30
€99 за всё до 4 чел.
Групповая
до 14 чел.
Горная Аджария: природа, история, традиции
Путешествие в сердце горной Грузии, где шум воды и пение птиц сливаются с древними легендами. Узнайте историю крепости Гонио и насладитесь грузинским застольем
Начало: Дома Юстиции
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
€34 за человека