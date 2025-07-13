Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в захватывающее путешествие по живописным горам Аджарии, где шумят водопады и стелется утренний туман.



Насладитесь потрясающими видами, традиционным застольем и аутентичной атмосферой, словно вы оказались в гостях у бабушки в горах. Этот день подарит вам незабываемые впечатления и чувство, что вы нашли что-то поистине ценное. 5 11 отзывов

Описание экскурсии Незабываемый день в Горной Аджарии Отправьтесь в живописное путешествие по горам Аджарии. Вас ждут захватывающие водопады и смотровые площадки с потрясающими видами, а также знаменитый мост царицы Тамары. Здесь вы сможете насладиться застольем с видом на горы, увидеть национальные танцы и музыку, а также сделать фотосессию в традиционных костюмах. Выезжая из шумного Батуми, уже через час вы окажетесь в совершенно другой реальности: зелёные ущелья, усыпанные чайными и мандариновыми рощами, старинный каменный мост, по которому, как говорят, ступала сама царица Тамара, и Махунцетский водопад, где можно загадать желание. Вас ждёт домашнее вино и чача, согревающие не только тело, но и душу, а также обед у местных жителей, как будто вы приехали в гости к бабушке в горы. И, конечно, виды, которые невозможно передать словами — только сердцем.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Слияние двух рек

Мост царицы Тамары

Водопад Махунцети

Водопад Любви

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Канатная дорога Argo и дом Юстиции Завершение: Канатная дорога и дом юстиции Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 8 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.