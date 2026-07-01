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10%
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, с 9:00. Возможна встреча в любое ...
13 июл в 08:00
14 июл в 08:00
$810
$900 за человека
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15%
Батуми с пляжным отдыхом и поездками в горы
Погулять среди реликтовых лесов и водопадов, побывать на аджарском шоу на природе и отдохнуть у моря
Начало: Аэропорт Батуми, с 9:00. Возможна встреча в любое ...
15 июл в 09:00
22 июл в 09:00
$610
$717 за человека
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10%
В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, хачапури и погулять среди реликтовых лесов
Начало: Аэропорт Батуми, с 9:00. Возможна встреча в любое ...
13 июл в 09:00
14 июл в 09:00
$446
$495 за человека
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10%
Отдых на море в Батуми: дегустация, 4 парка, горная Аджария, Имерети и Самегрело
Увидеть экзотических птиц, проплыть на лодке в Мартвили и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, с 9:00. Возможна встреча в любое ...
13 июл в 08:00
14 июл в 08:00
$809
$898 за человека
Индивидуальное путешествие по Батуми и Аджарии
Исследовать второй по величине город Грузии, подышать морем и поучаствовать в традиционном застолье
Начало: Батуми, в любое удобное время
12 июл в 08:00
15 июл в 08:00
€475 за человека
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10%
От моря в Батуми до вершин Казбека: древние города, весёлые застолья и дегустации вин
Попробовать вино прямо из цистерн, посмотреть танцевальное шоу и узнать много интересного о стране
Начало: Аэропорт Батуми, с 9:00. Возможна встреча в любое ...
16 июл в 09:00
23 июл в 09:00
$990
$1100 за человека
Выходные в окружении родовых башен и горных склонов: своей компанией в Сванетию
Увидеть аналог Айя-Софии и княжеский дворец, полюбоваться регионом из списка ЮНЕСКО и Кавказом
Начало: Батуми, точное место - по договорённости, 7:00
16 июл в 08:00
9 авг в 08:00
от €400 за всё до 5 чел.
Выходные в горах Аджарии с выездом из Батуми: тур на внедорожнике только для вашей компании
Насладиться отдыхом на природе у водопадов и озёр и отведать домашних грузинских блюд
Начало: Батуми, ул. Баку, 1 в 9:00
27 июл в 08:00
6 авг в 08:00
от $560 за всё до 4 чел.
Своей компанией в Гори и окрестности из Батуми: родина Сталина и пещеры Уплисцихе
Исследовать древние крепости и гроты скального города и увидеть, где вырос Иосиф Джугашвили
Начало: Батуми, ул. Баку, 1, 7:00
27 июл в 08:00
8 авг в 08:00
от $520 за всё до 4 чел.
Сванетия для вас: индивидуально по высокогорью с треккингом к леднику
Рассмотреть древние башни, полюбоваться горами и бирюзой Ингури, погрузиться в историю и быт местных
Начало: Батуми, точное место - по договорённости, 7:00
6 авг в 08:00
25 сен в 08:00
от €500 за всё до 5 чел.
От побережья в горы: все красоты Западной Грузии в индивидуальном формате
Изучить 3 региона, поговорить о Колхиде, полюбоваться природой и древней архитектурой
Начало: Батуми, точное место - по договорённости, 10:00
29 сен в 08:00
7 окт в 08:00
от €950 за всё до 6 чел.
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