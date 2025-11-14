Питание. Включены перекусы в 1-й день (фрукты и кубдари). Основное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. 2-4 участника — хэтчбек Toyota Prius/джип Lexus; 5-8 участников — минивэн Hyundai Grand Starex.
Возраст участников. Без ограничений. Возможно участие с детьми любого возраста (есть детское кресло).
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Треккинг несложный, если у вас нет проблем со здоровьем. Займёт 3-4 часа, протяжённость 4-5 км, максимальная высота 1600 м.
Тур индивидуальный, проводится только для вашей компании (минимальное количество участников — 2 человека).
Программа тура по дням
1 день
Дворец Дадиани, Ингурская ГЭС
Утром выедем из Батуми в сторону Сванетии и по пути сделаем несколько остановок. В Зугдиди посетим резиденцию мегрельских правителей из княжеского рода Дадиани. Полюбуемся бирюзой Ингурской ГЭС со смотровой, можно будет прокатиться по реке на катере. По дороге перекусим фруктами и попробуем сванские лепёшки-кубдари. Сегодня и завтра ночевать будем в Местиа.
2 день
Ушгули, Хешкили
Сегодня запланирована поездка на весь день (оплачивается отдельно). Побываем у башни Любви с красивой легендой. Доберёмся в Ушгули: рассмотрим сванские башни, посетим храм Ламария, полюбуемся горой Шхара. Можно покататься на лошадях и пообедать. Заедем в Хешкили, где увидим избы и качели, насладимся видами со смотровой. Можно подняться по канатной дороге к курорту Хацвали. Вечером вернёмся в Местиа.
3 день
Лёгкий треккинг к леднику
После завтрака освободим номера и остаток путешествия посвятим первозданной природе Сванетии. От истока реки пройдём по лесу на горном склоне к леднику Чалаади. К обеду вернёмся в Местиа и поедем обратно в Батуми.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Перекусы в 1-й день
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Батуми и обратно в ваш город
Проживание
Основное питание
Входные билеты
Поездка в Ушгули на внедорожнике - 300 лари
Стоимость тура указана за 1 человека при группе из 2-3 участников
5-6 участников - €140
4 участника - €150
7-8 участников - €130
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Батуми, 8:00 (можно раньше)
Завершение: Ваше место проживания в Батуми, вечер (в зависимости от дорожной обстановки)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ия — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 326 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ия, по профессии я историк и филолог. Живу в Батуми, обожаю путешествовать и знакомиться с людьми из разных стран. А также с огромным удовольствием провожу экскурсии по читать дальше
родной Грузии. Я хорошо знаю ее историю, прекрасно разбираюсь в местной кулинарии и гастрономии, умею говорить настоящие грузинские тосты и делать домашнее вино. С радостью стану вашим проводником по нашей удивительной стране!