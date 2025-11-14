Мои заказы

На родину своенравных сванов: индивидуальное путешествие в Местиа

Увидеть древние башни и дворец, полюбоваться горами, добраться к леднику и попробовать кубдари
Я познакомлю вас с родиной превосходных воинов и умелых строителей, веками живущих на своих исконных территориях, — своенравных и самобытных сванов.

Уже в начале пути мы осмотрим дворец княжеской династии Дадиани,
полюбуемся бирюзой Ингурского водохранилища и попробуем лепёшки-кубдари.

Будем жить в культурном и религиозном сердце Сванетии — Местиа, окружённом исполинскими вершинами Кавказа.

Вдыхая горный воздух, ароматы леса и луговых трав, рассмотрим родовые башни-крепости и пешком доберёмся к многовековому леднику Чалаади.

А также сможем подняться к самым облакам — в колоритную общину Ушгули, благодаря которой ЮНЕСКО включило регион в список Всемирного наследия.

Ближайшие даты:
14
ноя28
ноя2
дек5
дек9
дек12
дек16
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Питание. Включены перекусы в 1-й день (фрукты и кубдари). Основное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. 2-4 участника — хэтчбек Toyota Prius/джип Lexus; 5-8 участников — минивэн Hyundai Grand Starex.

Возраст участников. Без ограничений. Возможно участие с детьми любого возраста (есть детское кресло).

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Треккинг несложный, если у вас нет проблем со здоровьем. Займёт 3-4 часа, протяжённость 4-5 км, максимальная высота 1600 м.

Тур индивидуальный, проводится только для вашей компании (минимальное количество участников — 2 человека).

Программа тура по дням

1 день

Дворец Дадиани, Ингурская ГЭС

Утром выедем из Батуми в сторону Сванетии и по пути сделаем несколько остановок. В Зугдиди посетим резиденцию мегрельских правителей из княжеского рода Дадиани. Полюбуемся бирюзой Ингурской ГЭС со смотровой, можно будет прокатиться по реке на катере. По дороге перекусим фруктами и попробуем сванские лепёшки-кубдари. Сегодня и завтра ночевать будем в Местиа.

Дворец Дадиани, Ингурская ГЭСДворец Дадиани, Ингурская ГЭСДворец Дадиани, Ингурская ГЭСДворец Дадиани, Ингурская ГЭСДворец Дадиани, Ингурская ГЭС
2 день

Ушгули, Хешкили

Сегодня запланирована поездка на весь день (оплачивается отдельно). Побываем у башни Любви с красивой легендой. Доберёмся в Ушгули: рассмотрим сванские башни, посетим храм Ламария, полюбуемся горой Шхара. Можно покататься на лошадях и пообедать. Заедем в Хешкили, где увидим избы и качели, насладимся видами со смотровой. Можно подняться по канатной дороге к курорту Хацвали. Вечером вернёмся в Местиа.

Ушгули, ХешкилиУшгули, ХешкилиУшгули, ХешкилиУшгули, Хешкили
3 день

Лёгкий треккинг к леднику

После завтрака освободим номера и остаток путешествия посвятим первозданной природе Сванетии. От истока реки пройдём по лесу на горном склоне к леднику Чалаади. К обеду вернёмся в Местиа и поедем обратно в Батуми.

Лёгкий треккинг к ледникуЛёгкий треккинг к ледникуЛёгкий треккинг к ледникуЛёгкий треккинг к леднику

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-3 участника€170
5-6 участников€140
4 участника€150
7-8 участников€130
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Перекусы в 1-й день
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Батуми и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Основное питание
  • Входные билеты
  • Поездка в Ушгули на внедорожнике - 300 лари
  • Стоимость тура указана за 1 человека при группе из 2-3 участников
  • 5-6 участников - €140
  • 4 участника - €150
  • 7-8 участников - €130
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Батуми, 8:00 (можно раньше)
Завершение: Ваше место проживания в Батуми, вечер (в зависимости от дорожной обстановки)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ия
Ия — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 326 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ия, по профессии я историк и филолог. Живу в Батуми, обожаю путешествовать и знакомиться с людьми из разных стран. А также с огромным удовольствием провожу экскурсии по
родной Грузии. Я хорошо знаю ее историю, прекрасно разбираюсь в местной кулинарии и гастрономии, умею говорить настоящие грузинские тосты и делать домашнее вино. С радостью стану вашим проводником по нашей удивительной стране!

Задать вопрос

