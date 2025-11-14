1 день

Дворец Дадиани, Ингурская ГЭС

Утром выедем из Батуми в сторону Сванетии и по пути сделаем несколько остановок. В Зугдиди посетим резиденцию мегрельских правителей из княжеского рода Дадиани. Полюбуемся бирюзой Ингурской ГЭС со смотровой, можно будет прокатиться по реке на катере. По дороге перекусим фруктами и попробуем сванские лепёшки-кубдари. Сегодня и завтра ночевать будем в Местиа.