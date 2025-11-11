Мои заказы

Своей компанией в Гори и окрестности из Батуми: родина Сталина и пещеры Уплисцихе

Исследовать древние крепости и гроты скального города и увидеть, где вырос Иосиф Джугашвили
Предлагаю вам разбавить пляжный отдых в Батуми поездкой в атмосферный Гори.

Здесь родился и вырос Иосиф Джугашвили, а главными достопримечательностями города являются родительский дом и музей Сталина, и мы их обязательно
посетим.

Поблизости расположена одна из самых популярных локаций всей Грузии — древний Уплисцихе, состоящий из высеченных в скале пещер, которые мы тоже осмотрим.

А также увидим руины крепостей и действующие храмы, переночуем в уютном гостевом доме и будем передвигаться с комфортом — на внедорожнике.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо взять тёплые вещи на случай похолодания/дождя; перекус в дорогу.

Проживание. 2- или 3-местное размещение в гостевом доме с зоной отдыха, кухней/столовой.

Питание. Входит завтрак, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Внедорожник Ford Escape.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Гори

Ранним утром поедем в Гори, прибудем к полудню. Осмотрим главные достопримечательности города: крепость Горисцихе, церковь Святых Архангелов, собор Рождества Богородицы, памятники. После обеда посетим Музей Иосифа Сталина, Музей Великой Отечественной войны, Этнографический музей. Вечером — заселение в гостевой дом, отдых.

Гори
2 день

Уплисцихе, крепость-монастырь Гориджвари

После завтрака отправимся в древний город Уплисцихе, состоящий из высеченных в скале пещер. Доберёмся к крепости-монастырю Гориджвари с церковью Святого Георгия, откуда открывается чудесная панорама Гори и реки Куры. Если захотите, можем устроить хайкинг по лесу (3–4 км). По завершении экскурсии — поздний обед и возвращение в Батуми.

Уплисцихе, крепость-монастырь Гориджвари

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Батуми и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты - 50 лари
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, ул. Баку, 1, 7:00
Завершение: Батуми, ул. Баку, 1, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 14 туристов
Путешествовать любил всегда. Горным туризмом увлёкся в 2015 году. Взошёл на Эльбрус. Горную Грузию исследую с 2023 года и хочу показать эти красоты людям, так же влюблённым в горы!
