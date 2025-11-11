С собой необходимо взять тёплые вещи на случай похолодания/дождя; перекус в дорогу.
Проживание. 2- или 3-местное размещение в гостевом доме с зоной отдыха, кухней/столовой.
Питание. Входит завтрак, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Внедорожник Ford Escape.
Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Гори
Ранним утром поедем в Гори, прибудем к полудню. Осмотрим главные достопримечательности города: крепость Горисцихе, церковь Святых Архангелов, собор Рождества Богородицы, памятники. После обеда посетим Музей Иосифа Сталина, Музей Великой Отечественной войны, Этнографический музей. Вечером — заселение в гостевой дом, отдых.
2 день
Уплисцихе, крепость-монастырь Гориджвари
После завтрака отправимся в древний город Уплисцихе, состоящий из высеченных в скале пещер. Доберёмся к крепости-монастырю Гориджвари с церковью Святого Георгия, откуда открывается чудесная панорама Гори и реки Куры. Если захотите, можем устроить хайкинг по лесу (3–4 км). По завершении экскурсии — поздний обед и возвращение в Батуми.
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 14 туристов
Путешествовать любил всегда. Горным туризмом увлёкся в 2015 году. Взошёл на Эльбрус. Горную Грузию исследую с 2023 года и хочу показать эти красоты людям, так же влюблённым в горы!