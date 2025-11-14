Мои заказы

Выходные в окружении родовых башен и горных склонов: своей компанией в Сванетию

Увидеть аналог Айя-Софии и княжеский дворец, полюбоваться регионом из списка ЮНЕСКО и Кавказом
В индивидуальном формате познакомлю вас с одной из визитных карточек Грузии — Сванетией.

В первую очередь она славится средневековыми башнями, которые использовались как семейная крепость и поспособствовали признанию края Всемирным наследием
читать дальше

ЮНЕСКО. А также покажу, что ещё интересного есть в регионе.

На нашем пути встретится собор, построенный по аналогии со стамбульской Айя-Софией, бирюзовые воды Ингурской ГЭС, княжеская резиденция Дадиани, церковь Ламария.

Будем много говорить о прошлом и настоящем этих мест, вспомним альпиниста Михаила Хергиани, которому посвятил песню Владимир Высоцкий, а также о Колхидском царстве, некогда простиравшемся именно здесь.

Выходные в окружении родовых башен и горных склонов: своей компанией в Сванетию
Выходные в окружении родовых башен и горных склонов: своей компанией в Сванетию
Выходные в окружении родовых башен и горных склонов: своей компанией в Сванетию
Ближайшие даты:
14
ноя18
ноя25
ноя29
ноя2
дек6
дек11
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Лучше взять в поездку горные ботинки, солнцезащитные очки. Тур не подойдёт людям старше 70 лет.

Программа тура по дням

1 день

Поти, Зугдиди, Ингурская ГЭС

Ранним утром встретимся в Батуми и поедем в Сванетию. По дороге я расскажу вам историю древнего царства Колхида, о регионах Аджария, Гурия, Самегрело, быте местных.

По пути сделаем несколько остановок. Заедем в Поти, возведённый на месте древнегреческого города Фасис, и осмотрим собор, построенный по аналогии с Айя-Софией. В Зугдиди увидим резиденцию мегрельских правителей из княжеского рода Дадиани, можем посетить ботанический сад и храм 19 века. Полюбуемся бирюзой Ингурской ГЭС, а ночевать останемся в Местиа.

Поти, Зугдиди, Ингурская ГЭСПоти, Зугдиди, Ингурская ГЭСПоти, Зугдиди, Ингурская ГЭСПоти, Зугдиди, Ингурская ГЭСПоти, Зугдиди, Ингурская ГЭСПоти, Зугдиди, Ингурская ГЭСПоти, Зугдиди, Ингурская ГЭС
2 день

Ушгули, Местиа

Поднимемся к сванской общине Ушгули, благодаря архитектурным памятникам которой Сванетия попала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По пути посетим башню Любви, у которой есть красивая легенда. Также вы узнаете о регионе, поселениях, быте и традициях местных. По прибытии исследуем древние сванские башни, осмотрим церковь Ламария 12 века, восхитимся высочайшей точкой Грузии — горой Шхарой.

После обеда спустимся в Местиа. Напоследок сходим в Этнографический музей Сванетии и дом-музей альпиниста Михаила Хергиани, которому посвятил песню Владимир Высоцкий. Прокатимся по канатной дороге и ночью вернёмся в Батуми.

Ушгули, МестиаУшгули, МестиаУшгули, МестиаУшгули, Местиа

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Батуми и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, точное место - по договорённости, 7:00
Завершение: Батуми, точное место - по договорённости, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малхаз
Малхаз — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 309 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Малхаз, я родился и живу в Батуми. Решил связать свою жизнь с местным туризмом в далекие 1980-е годы. Лично разработал множество экскурсий, которые сегодня считаются классическими, и выпустил первый в стране каталог автобусных маршрутов по Аджарии. С радостью стану вашим проводником в наш волшебный грузинский мир, полный чудес.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Батуми

Похожие туры из Батуми

Индивидуальное путешествие по высокогорной Сванетии
На машине
2 дня
4 отзыва
Индивидуальное путешествие по высокогорной Сванетии
Насладиться живописными пейзажами, посмотреть на древние башни и погулять по атмосферным улочкам
Начало: Батуми, место по договорённости, 8:00
14 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Горные селения Сванетии. Индивидуальный тур
На машине
3 дня
1 отзыв
Горные селения Сванетии. Индивидуальный тур
Побывать в аутентичных сёлах, где сохранились свои культура и традиции, и погулять по леднику
Начало: Батуми, место по договорённости, 8:00
17 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
Горная Сванетия
Пешая
На машине
1 день 16 часов
5 отзывов
Горная Сванетия
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$480 за всё до 8 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Батуми
Все туры из Батуми