Выходные в окружении родовых башен и горных склонов: своей компанией в Сванетию
Увидеть аналог Айя-Софии и княжеский дворец, полюбоваться регионом из списка ЮНЕСКО и Кавказом
В индивидуальном формате познакомлю вас с одной из визитных карточек Грузии — Сванетией.
В первую очередь она славится средневековыми башнями, которые использовались как семейная крепость и поспособствовали признанию края Всемирным наследием читать дальше
ЮНЕСКО. А также покажу, что ещё интересного есть в регионе.
На нашем пути встретится собор, построенный по аналогии со стамбульской Айя-Софией, бирюзовые воды Ингурской ГЭС, княжеская резиденция Дадиани, церковь Ламария.
Будем много говорить о прошлом и настоящем этих мест, вспомним альпиниста Михаила Хергиани, которому посвятил песню Владимир Высоцкий, а также о Колхидском царстве, некогда простиравшемся именно здесь.
Лучше взять в поездку горные ботинки, солнцезащитные очки. Тур не подойдёт людям старше 70 лет.
Программа тура по дням
1 день
Поти, Зугдиди, Ингурская ГЭС
Ранним утром встретимся в Батуми и поедем в Сванетию. По дороге я расскажу вам историю древнего царства Колхида, о регионах Аджария, Гурия, Самегрело, быте местных.
По пути сделаем несколько остановок. Заедем в Поти, возведённый на месте древнегреческого города Фасис, и осмотрим собор, построенный по аналогии с Айя-Софией. В Зугдиди увидим резиденцию мегрельских правителей из княжеского рода Дадиани, можем посетить ботанический сад и храм 19 века. Полюбуемся бирюзой Ингурской ГЭС, а ночевать останемся в Местиа.
2 день
Ушгули, Местиа
Поднимемся к сванской общине Ушгули, благодаря архитектурным памятникам которой Сванетия попала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По пути посетим башню Любви, у которой есть красивая легенда. Также вы узнаете о регионе, поселениях, быте и традициях местных. По прибытии исследуем древние сванские башни, осмотрим церковь Ламария 12 века, восхитимся высочайшей точкой Грузии — горой Шхарой.
После обеда спустимся в Местиа. Напоследок сходим в Этнографический музей Сванетии и дом-музей альпиниста Михаила Хергиани, которому посвятил песню Владимир Высоцкий. Прокатимся по канатной дороге и ночью вернёмся в Батуми.
Начало: Батуми, точное место - по договорённости, 7:00
Завершение: Батуми, точное место - по договорённости, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малхаз — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 309 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Малхаз, я родился и живу в Батуми. Решил связать свою жизнь с местным туризмом в далекие 1980-е годы. Лично разработал множество экскурсий, которые сегодня считаются классическими, и выпустил первый в стране каталог автобусных маршрутов по Аджарии. С радостью стану вашим проводником в наш волшебный грузинский мир, полный чудес.