Ранним утром встретимся в Батуми и поедем в Сванетию. По дороге я расскажу вам историю древнего царства Колхида, о регионах Аджария, Гурия, Самегрело, быте местных.

По пути сделаем несколько остановок. Заедем в Поти, возведённый на месте древнегреческого города Фасис, и осмотрим собор, построенный по аналогии с Айя-Софией. В Зугдиди увидим резиденцию мегрельских правителей из княжеского рода Дадиани, можем посетить ботанический сад и храм 19 века. Полюбуемся бирюзой Ингурской ГЭС, а ночевать останемся в Местиа.