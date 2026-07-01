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Туры в Кутаиси из Батуми

Найдено 3 тура в категории «Кутаиси» в Батуми, цены от €950, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Индивидуально по западу и югу Грузии: Батуми, Боржоми, Кутаиси
На машине
6 дней
-
35%
Индивидуально по западу и югу Грузии: Батуми, Боржоми, Кутаиси
Побережье и горы. Вардзиа, Рабат, монастыри и крепости. Кулинарные мастер-классы и винная дегустация
Начало: Аэропорт Батуми, по времени вашего рейса. Также мо...
12 июл в 08:00
13 июл в 08:00
€1206€1855 за человека
От побережья в горы: все красоты Западной Грузии в индивидуальном формате
На машине
7 дней
От побережья в горы: все красоты Западной Грузии в индивидуальном формате
Изучить 3 региона, поговорить о Колхиде, полюбоваться природой и древней архитектурой
Начало: Батуми, точное место - по договорённости, 10:00
29 сен в 08:00
7 окт в 08:00
от €950 за всё до 6 чел.
Мы вас ждали, генацвале! Аджария, Имеретия, Сванетия на Новый год и Рождество (всё включено)
На машине
10 дней
-
20%
Мы вас ждали, генацвале! Аджария, Имеретия, Сванетия на Новый год и Рождество (всё включено)
Отдохнуть в горах, насладиться радушием, едой, винами на застольях, дегустациях, мастер-классах
Начало: Аэропорт Батуми, 15:00
30 дек в 10:00
$1224$1530 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Кутаиси»

Самые популярные туры этой рубрики в Батуми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Индивидуально по западу и югу Грузии: Батуми, Боржоми, Кутаиси;
  2. От побережья в горы: все красоты Западной Грузии в индивидуальном формате;
  3. Мы вас ждали, генацвале! Аджария, Имеретия, Сванетия на Новый год и Рождество (всё включено).
Какие места ещё посмотреть в Батуми
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. На море;
  2. Горная Аджария;
  3. Мартвильский каньон;
  4. Водопад и мост Махунцети;
  5. Пещера Прометея.
Сколько стоит тур в Батуми в июле 2026
Сейчас в Батуми в категории "Кутаиси" можно забронировать 3 тура от 950 до 1224 со скидкой до 35%.
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