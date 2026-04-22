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Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, с 9:00. Возможна встреча в любое ...
«Доедем до Мартвильского каньона, среди скал которого проплывём на лодках»
3 июл в 08:00
6 июл в 08:00
$810
$900 за человека
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10%
Отдых на море в Батуми: дегустация, 4 парка, горная Аджария, Имерети и Самегрело
Увидеть экзотических птиц, проплыть на лодке в Мартвили и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, с 9:00. Возможна встреча в любое ...
«Исследуем удивительные регионы регионы Имерети и Самегрело: погуляем по Мартвильскому каньону, пещере Прометея, поплаваем на лодке среди скал»
3 июл в 08:00
6 июл в 08:00
$809
$898 за человека
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8 дней райского наслаждения в Батуми и окрестностях - топ локации
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
«Доедем до Мартвильского каньона, среди скал которого проплывём на лодках»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 65 617 ₽
72 908 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На лодке»
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