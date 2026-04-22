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Прогулки и туры на лодке в Батуми

Найдено 3 тура в категории «На лодке» в Батуми, цены от $809, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
На машине
На лодке
8 дней
-
10%
5 отзывов
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, с 9:00. Возможна встреча в любое ...
«Доедем до Мартвильского каньона, среди скал которого проплывём на лодках»
3 июл в 08:00
6 июл в 08:00
$810$900 за человека
Отдых на море в Батуми: дегустация, 4 парка, горная Аджария, Имерети и Самегрело
На машине
На лодке
8 дней
-
10%
5 отзывов
Отдых на море в Батуми: дегустация, 4 парка, горная Аджария, Имерети и Самегрело
Увидеть экзотических птиц, проплыть на лодке в Мартвили и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, с 9:00. Возможна встреча в любое ...
«Исследуем удивительные регионы регионы Имерети и Самегрело: погуляем по Мартвильскому каньону, пещере Прометея, поплаваем на лодке среди скал»
3 июл в 08:00
6 июл в 08:00
$809$898 за человека
8 дней райского наслаждения в Батуми и окрестностях - топ локации
На лодке
8 дней
-
10%
8 дней райского наслаждения в Батуми и окрестностях - топ локации
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
«Доедем до Мартвильского каньона, среди скал которого проплывём на лодках»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 65 617 ₽72 908 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На лодке»

Самые популярные туры этой рубрики в Батуми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело;
  2. Отдых на море в Батуми: дегустация, 4 парка, горная Аджария, Имерети и Самегрело;
  3. 8 дней райского наслаждения в Батуми и окрестностях - топ локации.
Какие места ещё посмотреть в Батуми
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Горная Аджария;
  2. На море;
  3. Мартвильский каньон;
  4. Пещера Прометея;
  5. Водопад и мост Махунцети;
  6. Водопад Махунцети;
  7. Площадь Пьяцца;
  8. Вардзия.
Сколько стоит тур в Батуми в июле 2026
Сейчас в Батуми в категории "На лодке" можно забронировать 3 тура от 809 до 64 604 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Батуми на 2026 год на лодке, 10 ⭐ отзывов, цены от $809. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь