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15%
Батуми с пляжным отдыхом и поездками в горы
Погулять среди реликтовых лесов и водопадов, побывать на аджарском шоу на природе и отдохнуть у моря
Начало: Аэропорт Батуми, с 9:00. Возможна встреча в любое ...
8 июл в 09:00
15 июл в 09:00
$610
$717 за человека
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10%
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, с 9:00. Возможна встреча в любое ...
«Предлагаем однодневные фототуры, катание на яхте, поездку на каньон, полёт с парашютом, шопинг-тур в Турцию и многое другое»
3 июл в 08:00
6 июл в 08:00
$810
$900 за человека
-
10%
Отдых на море в Батуми: дегустация, 4 парка, горная Аджария, Имерети и Самегрело
Увидеть экзотических птиц, проплыть на лодке в Мартвили и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, с 9:00. Возможна встреча в любое ...
«Предлагаем однодневные фототуры, катание на яхте, поездку на каньон, полёт с парашютом»
3 июл в 08:00
6 июл в 08:00
$809
$898 за человека
Индивидуальное путешествие по Батуми и Аджарии
Исследовать второй по величине город Грузии, подышать морем и поучаствовать в традиционном застолье
Начало: Батуми, в любое удобное время
4 июл в 08:00
8 июл в 08:00
€475 за человека
Экскурсии по Батуми и окрестностям и пляжный отдых в Уреки только для вашей компании
Понежиться на чёрном магнитном песке, увидеть горы Аджарии и осмотреть византийскую крепость Петра
Начало: Аэропорт Батуми или ж/д вокзал, встретим в любое в...
5 июл в 08:00
12 июл в 08:00
€590 за человека
Комфорт-тур по Батуми и окрестностям: горы Аджарии, каньон Мартвили, главные места и рафтинг
Исследовать пещеру Прометея, погулять по улочкам Батуми, увидеть древние монастыри
Начало: Аэропорт или вокзал Батуми, до 18:00
21 сен в 08:00
5 окт в 08:00
100 000 ₽ за человека
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10%
8 дней райского наслаждения в Батуми и окрестностях - топ локации
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
«Морская прогулка на яхте/теплоходе/катере»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 65 617 ₽
72 908 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Водные развлечения»
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- Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело;
- Отдых на море в Батуми: дегустация, 4 парка, горная Аджария, Имерети и Самегрело;
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