Описание тура
В одном путешествии будут и горы, и море, и чуточку экстрима! Увидим зелёную Аджарию с шикарными садами, где растут редкие растения. Доедем до Мартвильского каньона, среди скал которого проплывём на лодках. Прогуляемся по пещере Прометея и восхитимся видом на Чёрное море с крепости Петра. Попробуем аджарскую лодочку, грузинский лимонад и другие местные вкусности в ресторане. Насладимся лазерным шоу, искупаемся и узнаем историю любви Али и Нино. Специально выделено 2 свободных дня, чтобы каждый смог отдохнуть так, как хочет.
Программа тура по дням
Батуми
Организуем трансфер под все авиарейсы до отеля.
После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе.
Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Контрастный Батуми
Завтрак в отеле. Забираем с отеля.
Выезд на экскурсию по Батуми.
Свободное время для самостоятельного отдыха на море.
16:00-17:00 отправляемся в один из ресторанов Батуми, знакомиться с визитной карточкой Аджарии это аджарские хачапури в форме лодочки, сорри, те кто, на диете, предлагаем в этот день снять все ограничения, так ка вас ждут вкуснейшие лодочки вприкуску с грузинским вкуснейшим лимонадом! Устоять Невозможно! Дополнит впечатления, теплая гостеприимная атмосфера лучшее начало знакомства с местным колоритом.
17:00-18:00 Начало экскурсии (время зависит от работы фонтанов и погоды в Батуми)
Продолжительность экскурсии 5 часов+ подарочная винная дегустация в Батуми
Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Гид расскажет, почему у Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино.
Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям Европы, Театральной и кусочке Италии-Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками.
Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. Это незабываемое шоу, от которого просто невозможно оторвать глаз (разноцветная струя воды поднимается к небу под звуки музыки
После посетим местный символ любви — Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое бесподобно красивое зрелище. Не забудьте зарядить телефоны.
Памятные фотовидеорилс гарантированы.
Свободное время. Ночь в отеле Батуми.
Зелёный Батуми
Завтрак в отеле. Забираем с отеля.
Ботанический сад и крепость Петра
Продолжительность экскурсии 5-6 часов
Готовьте телф и камеры, сегодня столько умопомрачительных мест для фото/видео/рилс, вы просто сойдете с ума от красоты, которая вас ждет, потому освободите память тел
Начало экскурсии с посещения Эдемского сада.
Да, да он существует на Земле и является визитной карточкой Батуми.
Живописный Ботанический сад разместился, неподалеку от жемчужины черноморского моря, города Батуми.
В этом потрясающем райском уголке, собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира.
На огромной территории сада (свыше 110 гектаров) разместилась коллекция из более чем двух тысяч единиц древесных пород. Весь парк поделен на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки, до суровых Гималаев.
Все растения высажены на разных высотах, так как при организации парка садоводы, дизайнеры и ботаники, решили превратить его в подобие садов Семирамиды.
Поэтому, готовьтесь постоянно подниматься и спускаться по лестницам или просто зеленым тропинкам.
Неподалеку располагается известный Зелёный мыс, который включает в себя один из самых красивых аджарских пляжей.
Далее мы отправимся туда, где вы окунетесь в прошлое Аджарии!
Крепость - замок Петра. Это сказочное место, с огромным утопающим в зелени пляжем, потрясающим шумом морских волн и голубым небом, оставляющим незабываемые впечатления у посетителей. Город-крепость расположен на берегу Черного моря, на высоте 440 метров над уровнем моря, в 9 км от Кобулети и 15км от Батуми. Петра - византийское название этого города-крепости, а по-грузински он называется Замок Каджети. Что обозначает камень, скала! Существует мнение, что Петра является той самой Каджской крепостью, которая многократно упоминается в поэме Шота Руставели Витязь в тигровой шкуре. Возвращение в Батуми. Свободное время. Ночь в отеле.
Каньон и пещера
Завтрак в отеле. Забираем с отеля.
Экскурсия в Каньон Мартвили и Разноцветную пещеру.
Продолжительность экскурсии 10 часов
Дорога в западную Грузию, Имерети, очень живописная, каждый кусочек впечатляет. Прибытие!
Здесь вас ждет одно из красивейших и загадочных мест Грузии Мартвильский каньон, где провел детство великий царь объединенной Грузии Давид Строитель. Тысячи лет вода проделывала путь в мягкой известняковой породе, чтобы создать это природное чудо, которое перенесет вас в сказочный мир вдали от цивилизации. Вы проплывете на лодке вдоль отвесных скал, увидите подземную реку, которая на выходе из каньона превращается в водопад, а также осмотрите окаменелости, сохранившиеся в глубине каньона.
Разноцветная пещера Прометей одна из изюминок всего Имеретинского края — это пещеры Кумистави, обнаруженные в конце 20 века. Для путешественников открыта лишь десятая часть пещеры, но прогулка по ней длится целый час. Здесь вас ждёт лодка, на которой вы отправитесь в плавание по подземным рекам, где высоко-высоко кружатся летучие мыши. Вы рассмотрите витиеватые своды пещеры, узнаете о подземном мире региона и разнице между сталактитами и сталагмитами. Пещерное приключение сопровождается классической музыкой и подсветкой жидкокристаллических ламп, которая создаёт удивительно волшебную атмосферу.
Возвращение в Батуми. Ночь в отеле.
День в вашем распоряжении
Завтрак в отеле. Свободный день для самостоятельного отдыха.
Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии/Турции:
1. Затерянный мир Колхиды- Мтирала, путешествие во времени
2. Источники Нокалакеви и каньон Мартвили /Окаце
3. Фототур с прогулкой на яхте девичник
4. Фототур в горах Аджарии - девичник
5. Кутаиси с посещением пещеры: Сатаплия
6. Шопинг тур в Турцию- Трабзон
7. Батумская сказка у озера, зоопарк, аквариум, дельфинарием.
8. Храм Самеба и Все бомбические парки за 1 день - Дендропарк, парк Музыкантов, парк Миниатюр.
9. Морская прогулка на яхте/теплоходе/катере
10. Романтик на яхте
11. Полет на парашюте в Батуми. Парасейлинг Батуми.
!!!помогаем с платьями для фототуров!!!фотосессии бронируем только заранее!
Вкусы и виды горной Аджарии
Завтрак в отеле. Забираем с отеля.
Выезд на экскурсию в горную Аджарию
Продолжительность экскурсии 8 часов
Первая остановка в музее Боргало, где вы познакомитесь с прошлым Аджарии.
Здесь представлены модели жилых и сельскохозяйственных построек, народные ремесла, аграрное хозяйство, быт (в сопровождении народных песен) и многое другое. Здесь вы встретите манекены с учетом их трудовой активности, возраста и характера. Также на выставке представлены изделия основателя музея Кемаля Турманидзе по дереву, получившие множество международных признаний.
Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о Золотом веке грузинской истории. Так побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети, сделаем массу умопомрачительных фото.
А сейчас вишенка на тортике Готовы получить незабываемые и яркие эмоции?
Представьте себе на высоте 118 метров, в прекрасной природе гор Аджарии, зиплайн-тур длиной 512 метров, впечатления, от которого будут сопровождать вас еще долго. Зиплайн начинается от начала водопада Махунцети и заканчивается в конце моста Тамары. По дороге вы прокатитесь мимо потрясающе красивого водопада, живописных гор, реки Аджарисцкали, Ацгэс (стоимость билетов оплачивает на месте).
Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки.
Вишенка На Тортике!
Кульминацией насыщенного тура по Грузии, станет супер шоу ты попадешь в невероятную грузинскую семью, от которой, можешь не сомневаться, у тебя будет захватывать дух! Что тебя ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед с бесподобно-вкусных горных продуктов вприкуску с вином или чачей, как пожелает твоя душа. А еще подарок - ты тоже сможешь принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. А так же вас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде.
Готовьтесь! Это будет невероятно красивое шоу, мега эмоциональный запоминающийся вечер, уходить не захочется, но мы умеем уговаривать
Программа около 2-2.5 часов, потом мы возвращаемся в Батуми. Свободный вечер.
Ночь в Батуми.
День в вашем распоряжении
Завтрак в отеле.
Свободный день для самостоятельного отдыха на море! Ноо..
Мы предлагаем провести этот день не совсем обычно и получить море позитивных эмоций
Забираем с отеля
1. Морская прогулка на яхте, длительностью 60 минут, с купанием в открытом море.
Ни один отдых на море не обходится без круиза по побережью. Морская прогулка дарит настоящую радость, чувство свежести и бесконечной свободы! С борта вы рассмотрите Батуми, Батумский парк и Кавказские горы вдалеке. Если вам улыбнется удача, то вы увидите дружелюбных дельфинов, которые машут нам своими плавниками.
Мы не устаем повторять, что вид на Батуми с суши и вид на Батуми с моря - это два разных города. Вы увидите город с нового ракурса. Батуми и горные хребты предстанут как на ладони. На расстоянии примерно 2-3 км от берега.
После 30-минутной прогулки капитан остановит судно на 30 минут в безопасном месте, где вы сможете искупаться. (По желанию).
На борт разрешено брать свою еду и охлаждающие напитки.
Форма одежды - пляжная, удобная, летняя шляпа, купальные принадлежности, Полотенце.
Заявки принимаются заранее! Минимально от 2х человек!
Можно без купания в море, это не обязательно!
Так же можно продлевать время прогулки, за дополнительную плату.
2. Полет на парашюте в Батуми. Парасейлинг Батуми.
Расправляем крылья: почувствуй радость полета над Батуми!
Как получить мощный заряд адреналина всего за 12 минут? Как подняться на высоту до 300 метров, находясь в полной безопасности? Попробуйте парасейлинг в Батуми. Это веселое и совершенно безопасное развлечение перед каждым выездом оборудование тщательно проверяется специалистами. Летаем в открытом море, обгоняем чаек и наслаждаемся видами Батуми!
Как проходит полет на парашюте в Батуми?
На катере помещается до 7 человек, катер выходит в море, поверх вашей одежды инструктор-спасатель выдаст вам жилет (к которому крепится парашют), с креплениями и лично проверит, насколько надежно и правильно он надет.
Судно постепенно набирает скорость в открытое море, и желающие полететь, при помощи лебедки и парашюта по отдельности, или при желании по 2-3 человека, по очереди плавно взлетают с палубы, полет длится от 8 до 12 минут.
Во время подъема вверх вы сможете не только пощекотать нервы и зарядиться адреналином. С высоты птичьего полета открывается потрясающий вид города Батуми.
Всего экскурсия в сумме длится от 30 до 40 минут.
В конце полета при помощи лебедки вы приземлитесь на катер, даже не намочив ног.
В стоимость входит катание на катере и полет с парашютом в Батуми. К подъему вверх допускаются взрослые и дети от 5 лет. Мы всегда ориентируемся на скорость и направление ветра. Если выдался ветреный день, полет с парашютом в Батуми может быть отменен в целях безопасности.
Рабочее время: ежедневно с 11:00 до 21:30.
Время отправления: полеты каждые 40 минут.
Данные опции возможны в любой день или вечер, даже в день экскурсии!
Мы спланируем так, чтоб выше перечисленный вид отдыха не пересекался со временем проведения основных экскурсий!
Отъезд
Завтрак в отеле. Свободное время. Освобождение номеров до 11:00.
Трансфер в аэропорт Батуми (время трансфера планируется исходя из ваших полетных данных).
Завершение обслуживания. Возвращение на Родину.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорт Батуми под все авиаперелёты без доплат
- Весь трансфер во время тура
- Все указанные в туре экскурсии (Батуми - Зеленый Мыс - Цихисдзири Каньон Мартвили Разноцветная пещера П рометей - Горная Аджария - Национальный парк Мачахела)
- Обслуживание квалифицированного гида
- Проживание в 2-местном номере в отеле 3 - 7 ночей (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья! Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение)
- Питание: каждый день завтраки в отеле
- Все входные билеты
- Подарочная винная дегустация в Батуми
- Вкуснейший аджарский хачапури с грузинским лимонадом (1 чел 1 бут. лимонада и 1 аджарский хачапури)
- Мастер-класс национальных аджарских танцев
- Вкуснейший обед в горах Аджарии с вином чачей
- Национальное аджарское шоу на природе в горах Аджарии
- Фотосессия в горах в национальных костюмах
- Отличное настроение
- Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиа перелеты
- Карманные расходы
- Экскурсии в 5 день
- Остальное питание
О чём нужно знать до поездки
Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет.
Если вы путешествуете один, то уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить про одноместное размещение
Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении
Возможно повышение категории номера или отеля на 4-5 за дополнительную плату.
Питание. Каждый день завтраки в отеле, Вкуснейший аджарский хачапури с грузинским лимонадом (1 чел 1 бут. лимонада и 1 аджарский хачапури), вкуснейший обед в горах Аджарии с вином чачей. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кавказской кухни.
Важная информация:
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
Групповой трансфер из Батуми в Кутаиси (при необходимости) — доплата 16$ с человека
За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.
Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.
Пожелания к путешественнику
- Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
- Удобная обувь для пешеходной прогулки
- Одежда по погоде и сезону
- Хорошее настроение и позитивный настрой