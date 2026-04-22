2 день

Контрастный Батуми

Завтрак в отеле. Забираем с отеля.

Выезд на экскурсию по Батуми.

Свободное время для самостоятельного отдыха на море.

16:00-17:00 отправляемся в один из ресторанов Батуми, знакомиться с визитной карточкой Аджарии это аджарские хачапури в форме лодочки, сорри, те кто, на диете, предлагаем в этот день снять все ограничения, так ка вас ждут вкуснейшие лодочки вприкуску с грузинским вкуснейшим лимонадом! Устоять Невозможно! Дополнит впечатления, теплая гостеприимная атмосфера лучшее начало знакомства с местным колоритом.

17:00-18:00 Начало экскурсии (время зависит от работы фонтанов и погоды в Батуми)

Продолжительность экскурсии 5 часов+ подарочная винная дегустация в Батуми

Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Гид расскажет, почему у Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино.

Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям Европы, Театральной и кусочке Италии-Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками.

Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. Это незабываемое шоу, от которого просто невозможно оторвать глаз (разноцветная струя воды поднимается к небу под звуки музыки

После посетим местный символ любви — Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое бесподобно красивое зрелище. Не забудьте зарядить телефоны.

Памятные фотовидеорилс гарантированы.

Свободное время. Ночь в отеле Батуми.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086