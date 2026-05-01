Индивидуально по западу и югу Грузии: Батуми, Боржоми, Кутаиси

Побережье и горы. Вардзиа, Рабат, монастыри и крепости. Кулинарные мастер-классы и винная дегустация
Приезжайте в гости — вас ждёт по-кавказски радушный приём! Вы проникнетесь неспешным ритмом Батуми, посетите пропитанные молитвами монастыри Кутаиси, попробуете шипучую воду Боржоми.

Соберёте шкатулку впечатлений в горах Аджарии, Самцхе-Джавахети, Мегрелии,
Имеретии, полюбуетесь бирюзой Мартвильского каньона и спуститесь в пещеру, где, говорят, приковали Прометея.

В крепости Рабат рассмотрите массивные башни, золочёные купола, черепичные крыши, а в Вардзии — поблёкшие фрески скальных храмов и келий.

У умелых хозяюшек подметите едва уловимый жест: как ловко растянуть тесто для хачапури и чади, добавить специй «на глаз» в баклажаны, привычным движением разделить чечил на нити.

А также поймёте, почему вино в Грузии — это не просто напиток, а повод для душевного тоста дорогому другу.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Программа тура по дням

1 день

Батуми

Ваш отпуск начнётся с жемчужины Чёрного моря. Вы погуляете по Старому городу, Приморскому бульвару, площадям Европы и Пьяцца. Рассмотрите архитектуру 19 века, современные арт-объекты, небоскрёбы и проникнетесь атмосферой европейского курорта с грузинским характером.

2 день

Горная Аджария

Приготовьтесь — день обещает много головокружительных видов! Вы полюбуетесь водопадами Махунцети и Мирвети, панорамами посёлка Хуло. Попробуете аджарские вина в районе Кеда и переночуете на перевале Годердзи, где чистейший горный воздух, облака на уровне глаз и ощущение полной свободы.

3 день

Регион Самцхе-Джавахети

Движемся дальше. Вы посетите монастырь Зарзма, обсерваторию в Абастумани, крепость Хертвиси. В Чобарети поучаствуете в кулинарном мастер-классе по изготовлению чечила. Исследуете пещерный город Вардзиа и останетесь ночевать неподалёку.

4 день

Боржоми

Новый день — новые приключения! Вы изучите крепость Рабат и монастырь Сапара. Погуляете по парку Боржоми, выпьете знаменитой воды из источника, останетесь на курорте на ночь. По желанию поучаствуете в рафтинге и расслабитесь в термальных бассейнах.

5 день

Древняя Имеретия

Продолжаем наше путешествие. Вы заглянете в одну из пещер — Прометея или Тетра. Погуляете по Кутаиси, где сегодня пройдёт ваша ночь. Посетите монастырь Моцамета и ещё одну обитель — Гелати или Баграти. А также заглянете в гости на кулинарный мастер-класс: приготовите хачапури, баклажаны с орехами и чади.

6 день

Мегрелия и Колхида

Напоследок — достояние Мегрелии и Колхиды. Вы насладитесь шедеврами природы — каньоном Мартвили, водопадом Огуэши или Кагу, озером Палеостоми. Зайдёте в Салхинский или Мартвильский монастырь, рассмотрите руины древнего города в Нокалакеви, пройдёте по Музыкальному парку.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€995
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 мастер-класса с обедом, 1 дегустация
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Батуми/Кутаиси/Тбилиси и обратно в ваш город
  • Обеды (кроме двух), ужины, алкоголь
  • Входные билеты
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Батуми, по времени вашего рейса. Также можем встретить вас в Кутаиси или Тбилиси
Завершение: Аэропорт Батуми, по времени вашего рейса. Также можем доставить вас в Кутаиси или Тбилиси
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тата
Тата — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 459 туристов
Я родилась и выросла в Грузии, в Кахетии. Получила педагогическое образование, проработала в школе 5 лет, обучала детей географии Грузии, потом решила стать профессиональным турменеджером, а потом поняла, что личное
общение с туристами меня куда больше вдохновляет, и получила сертификат гида. Наша команда гидов прекрасно знает географию и историю Грузии и с гордостью показывает гостям уникальные памятники страны, древние города и храмы, знакомит с традициями и культурой нашего народа!

€995 за человека