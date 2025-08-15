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и, что было очень приятно в такой жаркий день, на обратном пути заехали на песчаный пляж в Уреках покупаться на закате. Мне не хватило путевой информации и, конечно, 13 часов в пути-непросто, хотя я и не пожалел об этом)