Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Кобулети, цены от €41. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
На машине
На лодке
11 часов
45 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды в группе
Начало: Около ЖД вокзала
Расписание: во вторник и субботу в 09:45
Завтра в 09:45
25 авг в 09:45
€41 за человека
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
На лодке
12 часов
4 отзыва
Групповая
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 8:30-8:40
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$50 за человека
Экскурсия из Батуми в мини-группе «Мартвильская сказка»
На лодке
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия из Батуми в мини-группе «Мартвильская сказка»
Начало: По договоренности
«После этого нас ждет южное гостеприимство в ресторане на берегу с дегустацией вина, чачи и коньяка, а в финале дня — абсолютный релакс в природном СПА на горячих серных источниках»
Расписание: ежедневно в 08:00
26 авг в 08:30
2 сен в 08:30
$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Д
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Не экскурсия, а трансфер. Если вас 4ро задумайтесь о такси, или еще каком- нибудь более дешевым трансфером. Слово гид тут - это человек, который просто вас везёт вместе с водителем. В остальном все красиво: пещеры, каньон.
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Е
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Всем советую, красота необыкновенная!!!!
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Е
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Увидел потрясающий каньон, прокатились по нему на лодке, совершили экскурсию по пещере Прометея, окунулся в горной реке после горячего источника
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и, что было очень приятно в такой жаркий день, на обратном пути заехали на песчаный пляж в Уреках покупаться на закате. Мне не хватило путевой информации и, конечно, 13 часов в пути-непросто, хотя я и не пожалел об этом)

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К
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Увидел потрясающий каньон, прокатились по нему на лодке, совершили экскурсию по пещере Прометея, окунулся в горной реке после горячего источника
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и, что было очень приятно в такой жаркий день, на обратном пути заехали на песчаный пляж в Уреках покупаться на закате. Мне не хватило путевой информации и, конечно, 13 часов в пути-непросто, хотя я и не пожалел об этом)

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Всего 49 отзывов в Кобулети в категории "SPA"

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Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кобулети
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники;
  2. Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники;
  3. Экскурсия из Батуми в мини-группе «Мартвильская сказка».
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в августе 2026
Сейчас в Кобулети в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 41 до 75. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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