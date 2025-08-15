Групповая
до 19 чел.
Лучший выборПутешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды в группе
Начало: Около ЖД вокзала
Расписание: во вторник и субботу в 09:45
Завтра в 09:45
25 авг в 09:45
€41 за человека
Групповая
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 8:30-8:40
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$50 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия из Батуми в мини-группе «Мартвильская сказка»
Начало: По договоренности
«После этого нас ждет южное гостеприимство в ресторане на берегу с дегустацией вина, чачи и коньяка, а в финале дня — абсолютный релакс в природном СПА на горячих серных источниках»
Расписание: ежедневно в 08:00
26 авг в 08:30
2 сен в 08:30
$75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Д
Не экскурсия, а трансфер. Если вас 4ро задумайтесь о такси, или еще каком- нибудь более дешевым трансфером. Слово гид тут - это человек, который просто вас везёт вместе с водителем. В остальном все красиво: пещеры, каньон.
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Е
Всем советую, красота необыкновенная!!!!
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Е
Увидел потрясающий каньон, прокатились по нему на лодке, совершили экскурсию по пещере Прометея, окунулся в горной реке после горячего источника
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К
Увидел потрясающий каньон, прокатились по нему на лодке, совершили экскурсию по пещере Прометея, окунулся в горной реке после горячего источника
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Всего 49 отзывов в Кобулети в категории "SPA"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «SPA»
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