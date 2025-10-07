Рыбалка — дело тонкое и требует навыка, но наш опытный проводник подскажет и покажет, как поймать самую большую рыбу в вашей жизни! В часе езды от Батуми, на территории Колхидского национального парка вы полюбуетесь заповедной природой и порыбачите на озере с богатой водной фауной. Улов приготовим на костре, или вы сможете забрать его с собой.
Описание экскурсии
Рыбалка в колхидском заповеднике — это не только добывание рыбы, но и единение с дикой природой. На территории парка есть эндемичные и реликтовые растения, пережившие последний ледниковый период. А озеро Палиастоми — это ещё и место стоянки и отдыха мигрирующих птиц, что сделало его популярным среди бёрдвотчеров.
Водоём богат различными видами рыбы: на ваш крючок может попасться сом, щука, окунь, карась, кефаль, сазан, карп. Наш проводник расскажет о пресноводных обитателях и поделится тонкостями рыболовного дела.
Поглядывать за снастями в ожидании поклёвки, когда нежный ветерок играет на воде и тихо покачивает поплавок, а солнце отражается от воды, заставляя щуриться — это ли не умиротворение?
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортном автомобиле, услуги гида-проводника, рыболовные снасти
- Дорога в одну сторону займёт 1-1,5 часа
- Рыбалка может начаться утром или вечером. На утренний или вечерний клёв выезд из Батуми в 7:00 или 15:00 соответственно.
- Из-за погодных условий рыбалка может быть перенесена или отменена
- Также мы предлагаем рыбалку с лодки и морскую рыбалку. Условия и цены уточняйте в переписке.
- Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роберт — ваша команда гидов в Кобулети
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 5173 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в свою страну и своё дело. Мы стараемся передать путешественникам всю любовь к Грузии, её природе и истории. Как любители активного отдыха и велоспорта предлагаем
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Съездили на рыбалку Получилось словить две рыбы, щука и окунь Ловили на спиннинг был еще и поплавок
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кобулети
Похожие экскурсии на «Клёвая рыбалка на озере Палиастоми - из Кобулети»
Индивидуальная
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию в парк Мтирала из Кобулети. Живописные виды, водопад, горное озеро и обед на форелевом хозяйстве ждут вас
Начало: В вашем месте проживания
Завтра в 11:00
31 мая в 11:00
от €135 за человека
Групповая
до 19 чел.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды в группе
Начало: Около ЖД вокзала
Расписание: во вторник и субботу в 09:45
Завтра в 09:45
2 июн в 09:45
€41 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Погрузитесь в мир дикой природы и исторических памятников западной Грузии. Ожидают захватывающие виды и уникальные приключения
31 мая в 09:00
2 июн в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Кобулети
Ущелья, рокот подземных рек, пещеры и горные тропы - не смотреть, а проживать каждый пейзаж
Начало: У Вашего места проживания
Завтра в 08:00
2 июн в 08:00
€40 за человека
от €180 за экскурсию