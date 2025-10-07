Рыбалка — дело тонкое и требует навыка, но наш опытный проводник подскажет и покажет, как поймать самую большую рыбу в вашей жизни! В часе езды от Батуми, на территории Колхидского национального парка вы полюбуетесь заповедной природой и порыбачите на озере с богатой водной фауной. Улов приготовим на костре, или вы сможете забрать его с собой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Рыбалка в колхидском заповеднике — это не только добывание рыбы, но и единение с дикой природой. На территории парка есть эндемичные и реликтовые растения, пережившие последний ледниковый период. А озеро Палиастоми — это ещё и место стоянки и отдыха мигрирующих птиц, что сделало его популярным среди бёрдвотчеров.

Водоём богат различными видами рыбы: на ваш крючок может попасться сом, щука, окунь, карась, кефаль, сазан, карп. Наш проводник расскажет о пресноводных обитателях и поделится тонкостями рыболовного дела.

Поглядывать за снастями в ожидании поклёвки, когда нежный ветерок играет на воде и тихо покачивает поплавок, а солнце отражается от воды, заставляя щуриться — это ли не умиротворение?

