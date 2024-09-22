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из главных достопримечательностей стал Мартвильский каньон – кристально чистая вода, окруженная величественными скалами, создает ощущение настоящего природного чуда. Прогулка на лодке по реке Квари, которая протекает через каньон, была особенно захватывающей – спокойная вода и сказочные виды погружают в мир природы и покоя. Кроме того, гид очень подробно рассказывал о богатой истории этого региона. Мы посетили монастырь Мартвили, откуда открываются потрясающие виды на окрестности. Узнать о древних традициях и значении этого места для грузинской культуры было невероятно интересно. В целом, поездка в Мартвили – это идеальное сочетание приключений, расслабления и погружения в культуру. Рекомендую всем, кто ищет красивые и тихие уголки Грузии!