Водная прогулка
Каньон Мартвили и пещера Прометея
Откройте для себя Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Проплывите между зелеными склонами, вдохните лечебный воздух и узнайте о культурных особенностях Грузии
Начало: Около ЖД вокзала
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:45
14 мая в 09:45
17 мая в 09:45
€40 за человека
Водная прогулка
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми - из Кобулети
Отдохнуть в окружении дикой природы и порыбачить в дружеской компании знатока
Начало: Около ж/д вокзала
Завтра в 08:00
12 мая в 08:00
€179 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
Отправляемся в Батуми - контрастный и необычный город. Пешая прогулка по Старому городу и Батумскому бульвару с интересными историями и сказочной иллюминацией
Начало: Колоннада парка 6 мая
Расписание: по воскресеньям в 18.00
Завтра в 18:00
18 мая в 18:00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра22 сентября 2024Экскурсия в Мартвили оставила незабываемые впечатления! Это удивительное место сочетает в себе живописные пейзажи, историческое наследие и умиротворяющую атмосферу. Одной
- ССофия11 сентября 2024Вчера мы были на экскурсии с гидом Ией. Остались под огромным впечатлением! Иечка-вы просто лучшая! Было безумно интересно и весело!
- ААлександр6 сентября 2024Первая экскурсия в Грузии. Очень понравилась данная экскурсия. Гид своими рассказами очень захватывает. Очень интересный маршрут.
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Кобулети в мае 2025
Сейчас в Кобулети в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 179. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Водные экскурсии в Кобулети на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025