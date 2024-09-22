Экскурсии по воде в Кобулети

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Кобулети, цены от €35. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
На машине
11 часов
22 отзыва
Водная прогулка
Каньон Мартвили и пещера Прометея
Откройте для себя Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Проплывите между зелеными склонами, вдохните лечебный воздух и узнайте о культурных особенностях Грузии
Начало: Около ЖД вокзала
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:45
14 мая в 09:45
17 мая в 09:45
€40 за человека
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми - из Кобулети
На машине
6 часов
Водная прогулка
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми - из Кобулети
Отдохнуть в окружении дикой природы и порыбачить в дружеской компании знатока
Начало: Около ж/д вокзала
Завтра в 08:00
12 мая в 08:00
€179 за всё до 3 чел.
Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
3 часа
Водная прогулка
Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
Отправляемся в Батуми - контрастный и необычный город. Пешая прогулка по Старому городу и Батумскому бульвару с интересными историями и сказочной иллюминацией
Начало: Колоннада парка 6 мая
Расписание: по воскресеньям в 18.00
Завтра в 18:00
18 мая в 18:00
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    22 сентября 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Экскурсия в Мартвили оставила незабываемые впечатления! Это удивительное место сочетает в себе живописные пейзажи, историческое наследие и умиротворяющую атмосферу. Одной
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    из главных достопримечательностей стал Мартвильский каньон – кристально чистая вода, окруженная величественными скалами, создает ощущение настоящего природного чуда. Прогулка на лодке по реке Квари, которая протекает через каньон, была особенно захватывающей – спокойная вода и сказочные виды погружают в мир природы и покоя. Кроме того, гид очень подробно рассказывал о богатой истории этого региона. Мы посетили монастырь Мартвили, откуда открываются потрясающие виды на окрестности. Узнать о древних традициях и значении этого места для грузинской культуры было невероятно интересно. В целом, поездка в Мартвили – это идеальное сочетание приключений, расслабления и погружения в культуру. Рекомендую всем, кто ищет красивые и тихие уголки Грузии!

  • С
    София
    11 сентября 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Вчера мы были на экскурсии с гидом Ией. Остались под огромным впечатлением! Иечка-вы просто лучшая! Было безумно интересно и весело!
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    Даже грустно прощаться(Но мы обязательно вернемся сюда в следующем году, и поедем с вами в другие крутые места! Мы рады, что обратились именно к вам! Успехов и благодарных клиентов, ваши София, Лиля, Саша и Вова 😘

  • А
    Александр
    6 сентября 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Первая экскурсия в Грузии. Очень понравилась данная экскурсия. Гид своими рассказами очень захватывает. Очень интересный маршрут.

Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Водные развлечения»

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  1. Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
  2. Клёвая рыбалка на озере Палиастоми - из Кобулети
  3. Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в мае 2025
Сейчас в Кобулети в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 179. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Водные экскурсии в Кобулети на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025