Волнующий Мартвильский каньон, древний монастырь и ароматный чай

Мегрелия - один из первых центров грузинской государственности

5
2 отзыва
Мегрелия — один из первых центров грузинской государственности.

Природная граница Мегрелии с Имеретией проходит по реке Цхенисцкали (в переводе с груз.

Лошадиная река).

Узнать откуда такое название, отправится на рафтинг, полюбоваться на каскадные водопады, проникнуться почти двухвековой историей грузинского чая и попробовать его, вы сможете на экскурсии.
Волнующий Мартвильский каньон, древний монастырь и ароматный чай
Волнующий Мартвильский каньон, древний монастырь и ароматный чай
Волнующий Мартвильский каньон, древний монастырь и ароматный чай
Волнующий Мартвильский каньон, древний монастырь и ароматный чай
Волнующий Мартвильский каньон, древний монастырь и ароматный чай
Волнующий Мартвильский каньон, древний монастырь и ароматный чай

Что вы увидите 🤩

  • Монастырь в Мартвили
  • Мартвильский Каньон
  • Чайная фабрика в Диди Чкони

Что вас ожидает:

    Уединенный речной каньон с водопадами и сплав по реке
    В первую очередь мы посетим Мартвильский Монастырь (Чкондиди). История одного из самых уважаемых монастырей связана с такими историческими личностями как Андрей Первозванный, Великий гр. Царь Давид Строитель, Царица Тамар, Князья Дадиани и Чиковани, Екатерина Чавчавадзе (сестра Нино Чавчавадзе-Грибоедовой). Затем отправимся в Мартвильский Каньон (Гачедили). Это уникальное место с каскадными водопадами, где палеонтологи обнаружили следы доисторических животных. Здесь для вас устроят легкий рафтинг по реке Абаша в каньоне, между известняковых скал.
    Чайная душа
    После сплава мы отправимся на чайные плантации. Климат Мартвильского района идеален для чаеводства. На местной чайной фабрике вы узнаете почти двухвековую историю грузинского чая, его уникальность, неповторимый мягкий вкус и технологию производства. Посетив чайную плантацию, вы сможете поучаствовать в ручном сборе чайного листа. Ну и конечно дегустация чая (несколько видов). Говорят во время чаепития можно определить характер человека по его вкусовым предпочтениям и манере держать чашку. Попробуем это сделать?

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Экскурсия проводится на русском языке индивидуально для вас или вашей компании. По желанию чайную фабрику и монастырь можно заменить Пещерой Прометея, Сатаплией или каньоном Окаце.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля 5 человекДля 6 человек
    Стандартное предложение
    $120
    $132
    $144
    $156
    $168

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Входные билеты в каньон
    • Сплав на лодках
    • Дегустация чая
    Место начала и завершения
    По договоренности с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    По договоренности с туристом

    Тамар В.
    Тамар В.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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