Что вас ожидает:

Уединенный речной каньон с водопадами и сплав по реке

В первую очередь мы посетим Мартвильский Монастырь (Чкондиди). История одного из самых уважаемых монастырей связана с такими историческими личностями как Андрей Первозванный, Великий гр. Царь Давид Строитель, Царица Тамар, Князья Дадиани и Чиковани, Екатерина Чавчавадзе (сестра Нино Чавчавадзе-Грибоедовой). Затем отправимся в Мартвильский Каньон (Гачедили). Это уникальное место с каскадными водопадами, где палеонтологи обнаружили следы доисторических животных. Здесь для вас устроят легкий рафтинг по реке Абаша в каньоне, между известняковых скал.

Чайная душа

После сплава мы отправимся на чайные плантации. Климат Мартвильского района идеален для чаеводства. На местной чайной фабрике вы узнаете почти двухвековую историю грузинского чая, его уникальность, неповторимый мягкий вкус и технологию производства. Посетив чайную плантацию, вы сможете поучаствовать в ручном сборе чайного листа. Ну и конечно дегустация чая (несколько видов). Говорят во время чаепития можно определить характер человека по его вкусовым предпочтениям и манере держать чашку. Попробуем это сделать?

Важная информация: