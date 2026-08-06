Топ-3 природных достопримечательностей Западной Грузии: Эта экскурсия объединяет в себе подземные чудеса, горные панорамы и водную стихию - три совершенно разных, но одинаково впечатляющих природных мира.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Уединенный речной каньон с водопадами и сплав по реке Топ-3 природных достопримечательности Западной Грузии: Эта экскурсия объединяет в себе подземные чудеса, горные панорамы и водную стихию - три совершенно разных, но одинаково впечатляющих природных мира. Начнем с подземного царства - Пещеры Прометея. Здесь вы увидите впечатляющие сталактиты, сталагмиты и сталагнаты, а заодно совместите приятное с полезным - попробуете спелеотерапию, ведь воздух в пещере благоприятно влияет на организм. Затем отправимся в горы к Каньону Окаце. Вас ждут захватывающие виды на ущелье реки Окаце и самостоятельная прогулка по подвесному мосту, который буквально парит над пропастью. Бонусом будет - местное производство чурчхелы и пастилы. Финальная точка - Мартвильский каньон, уже в регионе Самегрело. Природная граница с Имеретией проходит по реке Цхенисцкали (в переводе с грузинского - «Лошадиная река»). Здесь вы узнаете происхождение этого названия, сможете прокатиться на лодке по каньону, полюбоваться каскадными водопадами. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Экскурсия проводится на русском языке индивидуально для вас или вашей компании. По желанию пещеру Прометея можем заменить заповедником Сатаплия.
По договоренности с туристом
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мартвильский Каньон
- Каньон Окаце
- Местное производство чурчхелы
- Пещера Прометея
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в каньон
- Сплав на лодках
- Внедорожник в Окаце
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Спасибо замечательного гиду Тамари! Интересная экскурсия, завораживающие виды! Индивидуальный подход к каждому!
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А
Красивейшие природные места, действительно топ 3 локаций. Очень повезло с погодой. Тамара просто прекрасный рассказчик. Бонусом шел мастер класс по производству чурчхелы.
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Ф
Прекрасный гид Тамара познакомила нас с природой страны, приехали Грузию в первый раз и очень удивились природой и силой стихии.
Очень рекомендую 👍
Очень рекомендую 👍
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Н
Все очень понравилось! Давид, действительно невероятный человек и гид. Спасибо
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М
Понравилось все.
Экскурсия индивидуальная.
Автомобиль был комфортным.
Тамари- великолепный гид, деликатно учитывала наши пожелания, настроения, и капризы ребенка.
Рекомендую всем.
Экскурсия индивидуальная.
Автомобиль был комфортным.
Тамари- великолепный гид, деликатно учитывала наши пожелания, настроения, и капризы ребенка.
Рекомендую всем.
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Е
Была на экскурсии с Тамарой. Мартвильский каньон и пещера Промииея. Все очень понравилось. Посетили безумно красивые места, я получила море полезной и интересной информации.
Более 7 часов просто пролетели. Тамара замечательный гид и очень приятная и доброжелательная женщина. Огромное ей спасибо за все. Всем рекомендую.
Более 7 часов просто пролетели. Тамара замечательный гид и очень приятная и доброжелательная женщина. Огромное ей спасибо за все. Всем рекомендую.
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Входит в следующие категории Кутаиси
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