Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Топ-3 природных достопримечательностей Западной Грузии: Эта экскурсия объединяет в себе подземные чудеса, горные панорамы и водную стихию - три совершенно разных, но одинаково впечатляющих природных мира. 5 13 отзывов

Тамари Ваш гид в Кутаиси Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $150 за экскурсию Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 13 отзывов 🇷🇺 русский 7 часов На лодке, сплавы и рафтинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Уединенный речной каньон с водопадами и сплав по реке Топ-3 природных достопримечательности Западной Грузии: Эта экскурсия объединяет в себе подземные чудеса, горные панорамы и водную стихию - три совершенно разных, но одинаково впечатляющих природных мира. Начнем с подземного царства - Пещеры Прометея. Здесь вы увидите впечатляющие сталактиты, сталагмиты и сталагнаты, а заодно совместите приятное с полезным - попробуете спелеотерапию, ведь воздух в пещере благоприятно влияет на организм. Затем отправимся в горы к Каньону Окаце. Вас ждут захватывающие виды на ущелье реки Окаце и самостоятельная прогулка по подвесному мосту, который буквально парит над пропастью. Бонусом будет - местное производство чурчхелы и пастилы. Финальная точка - Мартвильский каньон, уже в регионе Самегрело. Природная граница с Имеретией проходит по реке Цхенисцкали (в переводе с грузинского - «Лошадиная река»). Здесь вы узнаете происхождение этого названия, сможете прокатиться на лодке по каньону, полюбоваться каскадными водопадами. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Экскурсия проводится на русском языке индивидуально для вас или вашей компании. По желанию пещеру Прометея можем заменить заповедником Сатаплия.

По договоренности с туристом Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мартвильский Каньон

Каньон Окаце

Местное производство чурчхелы

Пещера Прометея Что включено Транспортно-экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Входные билеты в каньон

Сплав на лодках

Внедорожник в Окаце Место начала и завершения? По договоренности с туристом Когда и сколько длится? Когда: По договоренности с туристом Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.