Что вас ожидает:

Подземный мир

Амирани — герой грузинского мифа и эпоса, прототип Прометея, был прикован к скале в пещере Кавказских Гор. Гуляя по пещере, наслаждаясь воздухом и красотой сталактитов, сталагмитов, сталагнатов вы будете переходить в разные залы. Зал любви в котором я вам покажу профили влюбленных — Амирани и Камари.

Амиран похитил небесную деву Камари, вероятно, олицетворяющую небесный огонь. В древнейшей версии сказания Амирани получил в младенчестве свою силу в воде волшебного родника. В конце пещеры у вас будет шанс прокатиться на лодке по подземной реке, в которой возможно и была сокрыта сила героя.

На высоте птичьего полёта

Отправляемся в Каньон Окаце. Окаце — название реки, которая зарождается на склонах плато Асхи, находящееся на высоте альпийских лугов и впадает в Цхенисцкали. Двухкилометровая тропа (по желанию вы проедете на местном джипе или пройдёте пешком) приведёт вас к подвесной металлической конструкции, по которой можно пройти над каньоном до смотровой площадки. На высоте птичьего полета — виды просто потрясающие.

Следующий пункт — деревня Кинчха, известная купальнями князей Дадиани, частью каньона из белого камня и водопадами Окаце. Среди небольших водопадов, выделяется водопад высотой около 70 метров и более мощный поток, высотой около 40 метров. Здесь вы можете воспользоваться услугами зиплайна. Полёт над водопадом и поистине захватывающие виды вам запомнятся надолго. Бонус дня — производство грузинских сладостей. Я покажу вам процесс изготовления чурчхелы, пастилы, сухофруктов. На месте сможете продегустировать сладости, ну и конечно приобрести их. Вечером вернёмся в Кутаиси.

Важная информация: