Подземное царство Прометея и Каньон Окаце - на высоте птичьего полёта

Мы отправимся в одну из самых длинных карстовых пещер Европы - пещеру Прометея

4.8
5 отзывов
Мы отправимся в одну из самых длинных карстовых пещер Европы — пещеру Прометея.

Пещеру впервые обнаружила экспедиция спелеологов под руководством Джумбера Джишкариани в 1984 году.

Позднее пещеру назвали пещерой Прометея.

Покинув подземное царство Прометея (Амирана) мы отправимся в высокогорную Имеретию.

Здесь вас ждёт Каньон Окаце.
Подземное царство Прометея и Каньон Окаце - на высоте птичьего полёта
Подземное царство Прометея и Каньон Окаце - на высоте птичьего полёта
Подземное царство Прометея и Каньон Окаце - на высоте птичьего полёта
Подземное царство Прометея и Каньон Окаце - на высоте птичьего полёта
Подземное царство Прометея и Каньон Окаце - на высоте птичьего полёта
Подземное царство Прометея и Каньон Окаце - на высоте птичьего полёта

Что вы увидите 🤩

  • Пещера Прометея.
  • Село Горди — Каньон Окаце
  • Село Кинчха — Водопады Окаце
  • Производство чурчхелы, пастилы, сухофруктов

Что вас ожидает:

    Подземный мир
    Амирани — герой грузинского мифа и эпоса, прототип Прометея, был прикован к скале в пещере Кавказских Гор. Гуляя по пещере, наслаждаясь воздухом и красотой сталактитов, сталагмитов, сталагнатов вы будете переходить в разные залы. Зал любви в котором я вам покажу профили влюбленных — Амирани и Камари.
    Амиран похитил небесную деву Камари, вероятно, олицетворяющую небесный огонь. В древнейшей версии сказания Амирани получил в младенчестве свою силу в воде волшебного родника. В конце пещеры у вас будет шанс прокатиться на лодке по подземной реке, в которой возможно и была сокрыта сила героя.
    На высоте птичьего полёта
    Отправляемся в Каньон Окаце. Окаце — название реки, которая зарождается на склонах плато Асхи, находящееся на высоте альпийских лугов и впадает в Цхенисцкали. Двухкилометровая тропа (по желанию вы проедете на местном джипе или пройдёте пешком) приведёт вас к подвесной металлической конструкции, по которой можно пройти над каньоном до смотровой площадки. На высоте птичьего полета — виды просто потрясающие.
    Следующий пункт — деревня Кинчха, известная купальнями князей Дадиани, частью каньона из белого камня и водопадами Окаце. Среди небольших водопадов, выделяется водопад высотой около 70 метров и более мощный поток, высотой около 40 метров. Здесь вы можете воспользоваться услугами зиплайна. Полёт над водопадом и поистине захватывающие виды вам запомнятся надолго. Бонус дня — производство грузинских сладостей. Я покажу вам процесс изготовления чурчхелы, пастилы, сухофруктов. На месте сможете продегустировать сладости, ну и конечно приобрести их. Вечером вернёмся в Кутаиси.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Экскурсия проводится на русском языке индивидуально для вас или вашей компании.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля 5 человекДля 6 человек
    Стандартное предложение
    $126
    $138
    $150
    $162
    $174

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Питание
    • Входные билет
    • Джип в Окаце.
    Место начала и завершения
    По договоренности с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    По договоренности с туристом

    Тамар В.
    Тамар В.
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