Кутаиси-главный город 🏙️ Имеретии, старинного центра грузинской государственности и
столица древней Колхиды, которой более 4000 лет. Первые упоминания о Кутаиси приходятся на IV-III век до н. э.
Кутаиси построен по правую и левую стороны реки Риони.
Прогуляемся по улочкам Старого города, кинем монетку в Колхидский фонтан ⛲. Далее посетим храм Баграта.
Его можно увидеть из любой точки Кутаиси. Успенский купольно-крестовый собор, стоит на левом берегу реки Риони,
на Архиерейской горе. Название храма связано с именем построившего его царя Баграта III (975–1014 гг. ).
Возведен он на рубеже 10–11 веков. Этот величественный по размерам и пропорциям храм, украшенный резьбой и мозаиками,
играл исключительную роль в средневековой истории 📖 Грузии. Здесь был коронован Давид IV Строитель Мы отправимся с вами в монастырь Гелати, который расположен на окраине села Гелати, на вершине горы ⛰️ комплекс был основан святым царем Давидом IV Строителем в 1006 г. Он же основал в Гелати центр образования.
Выдающийся памятник Грузинского зодчества, центр духовной и научной жизни средневековья,
усыпальница Грузинских царей, культовое место для паломников.
Под общим названием Гелати объединён хорошо сохранившийся богатый исторический архитектурный комплекс,
в состав которого входили древний монастырь, колокольня, церковь ⛪ и академия.
Монастырь Гелати внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Обязательно посетим монастырь Моцамета (9 в. ), в котором покоятся останки защитников Имеретии от арабского вторжения князей Мхеидзе. Он расположен недалеко от Кутаиси, на высоком мысу в ущелье реки Цхалцитела.
Окруженный оградой монастырь включает купольную Благовещенскую церковь, колокольню, две башни и монашеские кельи
Затем отправимся с вами на северо-запад от города Кутаиси, близ курорта Цхалтубо, где находится пещера Прометея одна из самых крупных и посещаемых пещер Грузии. Для посещения туристов открыта лишь десятая часть и это
1600 метровый пеший маршрут по гротам и прогулка 👣 на лодке ⚓ по настоящей подземной речке.
Маршрут проходит мимо захватывающих дух сталактитов, сталагмитов, подземных водопадов, рек и даже целого озера. Общение с удивительной природой продлится в заповеднике Сатаплия.
Заповедник находится на горе Сатаплия, что в переводе означает место, где есть мёд;
в древние времена здесь было пристанище диких пчёл. В заповеднике можно посетить карстовую пещеру,
насладиться разнообразием флоры и фауны реликтового колхидского леса, осмотреть сохранившиеся следы динозавров и
со стеклянного балкона смотровой площадки увидеть панораму Кутаиси в великолепии окружающей его природы.
Дорога по Имеретии очень живописна,
путь наш будет пролегать через Сурамский перевал потрясающий красивый, покрытый лесами, соединяющий восточную и западную Грузию.
Мы обязательно там остановимся, где попробуем известный сладкий хлеб назуки.
По пути можно заехать на дегустацию в винодельню Хареба, попробовать знаменитый алхызский шашлык и имеретинский сыр.
Экскурсия завершится ужином в ресторане с национальным колоритом. Имеретинская кухня-одна из лучших в Грузии.
Продолжительность экскурсии 🧭 -1-2 дня