Кутаиси-главный город 🏙️ Имеретии, старинного центра грузинской государственности и

столица древней Колхиды, которой более 4000 лет. Первые упоминания о Кутаиси приходятся на IV-III век до н. э.

Кутаиси построен по правую и левую стороны реки Риони.

Прогуляемся по улочкам Старого города, кинем монетку в Колхидский фонтан ⛲. Далее посетим храм Баграта.

Его можно увидеть из любой точки Кутаиси. Успенский купольно-крестовый собор, стоит на левом берегу реки Риони,

на Архиерейской горе. Название храма связано с именем построившего его царя Баграта III (975–1014 гг. ).

Возведен он на рубеже 10–11 веков. Этот величественный по размерам и пропорциям храм, украшенный резьбой и мозаиками,

играл исключительную роль в средневековой истории 📖 Грузии. Здесь был коронован Давид IV Строитель Мы отправимся с вами в монастырь Гелати, который расположен на окраине села Гелати, на вершине горы ⛰️ комплекс был основан святым царем Давидом IV Строителем в 1006 г. Он же основал в Гелати центр образования.

Выдающийся памятник Грузинского зодчества, центр духовной и научной жизни средневековья,

усыпальница Грузинских царей, культовое место для паломников.

Под общим названием Гелати объединён хорошо сохранившийся богатый исторический архитектурный комплекс,

в состав которого входили древний монастырь, колокольня, церковь ⛪ и академия.

Монастырь Гелати внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Обязательно посетим монастырь Моцамета (9 в. ), в котором покоятся останки защитников Имеретии от арабского вторжения князей Мхеидзе. Он расположен недалеко от Кутаиси, на высоком мысу в ущелье реки Цхалцитела.

Окруженный оградой монастырь включает купольную Благовещенскую церковь, колокольню, две башни и монашеские кельи

Затем отправимся с вами на северо-запад от города Кутаиси, близ курорта Цхалтубо, где находится пещера Прометея одна из самых крупных и посещаемых пещер Грузии. Для посещения туристов открыта лишь десятая часть и это

1600 метровый пеший маршрут по гротам и прогулка 👣 на лодке ⚓ по настоящей подземной речке.

Маршрут проходит мимо захватывающих дух сталактитов, сталагмитов, подземных водопадов, рек и даже целого озера. Общение с удивительной природой продлится в заповеднике Сатаплия.

Заповедник находится на горе Сатаплия, что в переводе означает место, где есть мёд;

в древние времена здесь было пристанище диких пчёл. В заповеднике можно посетить карстовую пещеру,

насладиться разнообразием флоры и фауны реликтового колхидского леса, осмотреть сохранившиеся следы динозавров и

со стеклянного балкона смотровой площадки увидеть панораму Кутаиси в великолепии окружающей его природы.

Дорога по Имеретии очень живописна,

путь наш будет пролегать через Сурамский перевал потрясающий красивый, покрытый лесами, соединяющий восточную и западную Грузию.

Мы обязательно там остановимся, где попробуем известный сладкий хлеб назуки.

По пути можно заехать на дегустацию в винодельню Хареба, попробовать знаменитый алхызский шашлык и имеретинский сыр.

Экскурсия завершится ужином в ресторане с национальным колоритом. Имеретинская кухня-одна из лучших в Грузии.

Продолжительность экскурсии 🧭 -1-2 дня