Индивидуальная
до 10 чел.
Кутаиси сквозь века
Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города
Начало: У туристического инфоцентра
«Далее пройдете по улочкам еврейского квартала, некогда самого многочисленного в Грузии, рассмотрите действующую старинную синагогу и ощутите пряные ароматы, доносящиеся из окон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Узнать историю евреев в Грузии и полюбоваться городом со смотровой площадки
Начало: На центральной площади Кутаиси
«К концу прогулки вы полюбуетесь видом сверху на еврейский квартал, реку Риони и храм Баграти»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 10 чел.
Квест
Кутаиси станет ближе
Квест-прогулка наедине с городом
Начало: На Центральной площади, у фонтана
«Затем вас ждут Королевский и Еврейский кварталы с фотогеничными локациями и захватывающими городскими историями о местной богеме»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKonstantin6 мая 2025Мы получили огромное удовольствие от экскурсии по городу вместе с Галиной. Было очень интересно и познавательно, и главное — это
- ИИнна13 апреля 2025Экскурсия нам очень понравилась! Галина замечательная девушка! Она увлекательно рассказала нам про Кутаиси,показала интересные места! Все было в нашем темпе! Кутаиси нам очень понравился! Рекомендую к посещению!
- ННаташа14 сентября 2024Гид Галина - высококвалифицированный гид с искусствоведческим образованием и большим опытом провела прекрасную и очень познавательную экскурсию, которая превзошла все
- LLarisa18 июля 2024Прекрасный гид Галина. Не только провела прекрасную экскурсию, но и решила массу наших вопросов по размещению и дала рекомендации по Грузии в целом. Что очень ценно. Хороший ресторан - отличный бонус от гостеприимной Грузии!
Галина, благодарим Вас бесконечно!
До новых встреч! ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Еврейский квартал»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
Сейчас в Кутаиси в категории "Еврейский квартал" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 80. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Кутаиси на 2026 год по теме «Еврейский квартал», 126 ⭐ отзывов, цены от €20. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май