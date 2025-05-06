Экскурсии по еврейскому кварталу в Кутаиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Еврейский квартал» в Кутаиси, цены от €20. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Кутаиси сквозь века
Пешая
3 часа
122 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Кутаиси сквозь века
Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города
Начало: У туристического инфоцентра
«Далее пройдете по улочкам еврейского квартала, некогда самого многочисленного в Грузии, рассмотрите действующую старинную синагогу и ощутите пряные ароматы, доносящиеся из окон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€70 за всё до 5 чел.
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Узнать историю евреев в Грузии и полюбоваться городом со смотровой площадки
Начало: На центральной площади Кутаиси
«К концу прогулки вы полюбуетесь видом сверху на еврейский квартал, реку Риони и храм Баграти»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 10 чел.
Кутаиси станет ближе
Пешая
2.5 часа
Квест
Кутаиси станет ближе
Квест-прогулка наедине с городом
Начало: На Центральной площади, у фонтана
«Затем вас ждут Королевский и Еврейский кварталы с фотогеничными локациями и захватывающими городскими историями о местной богеме»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Konstantin
    6 мая 2025
    Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
    Мы получили огромное удовольствие от экскурсии по городу вместе с Галиной. Было очень интересно и познавательно, и главное — это
    не напоминало школьный урок истории. С Галиной мы сразу нашли общий язык, и время пролетело незаметно. Оказалось, что Кутаиси хранит множество увлекательных исторических фактов, а жизнь в нём насыщена культурой. В компании действительно хорошего гида город раскрывается с новой стороны. Огромное спасибо Галине за приятную программу и интересное общение! Без сомнений, одна из лучших экскурсий, что нам проводили.

  • И
    Инна
    13 апреля 2025
    Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
    Экскурсия нам очень понравилась! Галина замечательная девушка! Она увлекательно рассказала нам про Кутаиси,показала интересные места! Все было в нашем темпе! Кутаиси нам очень понравился! Рекомендую к посещению!
  • Н
    Наташа
    14 сентября 2024
    Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
    Гид Галина - высококвалифицированный гид с искусствоведческим образованием и большим опытом провела прекрасную и очень познавательную экскурсию, которая превзошла все
    ожидания. Экскурсия была построена очень грамотно и педагогично. Экскурсовод ненавязчиво повторяла некоторые моменты для того, чтобы историческая последовательность событий лучше запомнилась. Рекомендуем этого гида тем, кто любит и знает историю.

  • L
    Larisa
    18 июля 2024
    Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
    Прекрасный гид Галина. Не только провела прекрасную экскурсию, но и решила массу наших вопросов по размещению и дала рекомендации по Грузии в целом. Что очень ценно. Хороший ресторан - отличный бонус от гостеприимной Грузии!
    Галина, благодарим Вас бесконечно!
    До новых встреч! ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Еврейский квартал»

В марте 2026 мы рекомендуем заказать 3 популярных экскурсии из 3:
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Пещера Прометея;
  3. Мартвильский каньон;
  4. Каньон Окаце;
  5. Гелатский монастырь;
  6. Еврейский квартал;
  7. Сатаплия;
  8. Центральная площадь;
  9. Цхалтубо.
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в марте 2026
Сейчас в Кутаиси в категории "Еврейский квартал" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 80. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
