Девиз этой экскурсии — одно слово — горы.
Они окружают озеро Жинвали и крепость Ананури, покоряют путешественников у Арки Дружбы и охраняют «поднебесный» храм Гергети. Вы увидите эти места и откроете их историю, побываете у минерального источника и водопадов.
Описание экскурсии
Джвари — древний и прекрасный монастырь
Ещё до выезда на Военно-Грузинскую дорогу вы побываете в крестовом монастыре Джвари на высоком холме: это то самое место, «где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры». Вы увидите этот пейзаж и первую столицу Грузии, Мцхету, с высоты, а я расскажу главное о её истории.
Военно-Грузинская дорога: что нельзя пропустить
По пути к великану Казбеку в каждой экскурсии есть одни и те же остановки — но это никак не умаляет их красоты и значимости.
- В первую очередь, это созданное руками людей Жинвальское водохранилище, чьи бирюзовые воды обрамляют горы. Вы полюбуетесь озером недалеко от плотины, а после — в крепости Ананури. В этой великолепно сохранившейся средневековой цитадели я расскажу печальную историю арагветских князей.
- Вы увидите «встречу» Чёрной и Белой Арагви, услышите легенды и реальные факты о том, почему воды двух рек окрашены в эти цвета. Следом придёт время пообедать — в кафе на родине хинкали, где их готовят самым правильным образом:)
- Мы обязательно остановимся у Арки Дружбы, символизирующей тёплые отношения грузинского и русского народов. Отсюда открываются незабываемые панорамы ущелья Кавказского хребта.
- Недалеко от высочайшей точки Военно-Грузинской дороги вас ждёт минеральный источник — вода здесь стекает по сияющей травертиновой скале.
- И конечно, вы побываете в Гергетской Троице — аскетичной церкви, которая идеально дополняет вид на гордый потухший вулкан Казбек. Надеюсь, нам повезёт с погодой, чтобы увидеть его во всей красе! У церкви я расскажу о её пути и о том, почему здесь хранили главные сокровища Грузии.
Буду рад пофотографировать вас на фоне красивейших мест Грузии!
Организационные детали
- Я заберу вас в любом удобном вам месте в Тбилиси и привезу обратно.
- Дополнительные расходы: джипы к водопадам оплачиваются — €25 за группу и внедорожник к церкви Гергетской Святой Троицы — €25 за группу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зураб — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 873 туристов
С 2018 года вожу путешественников по всей Грузии. Стараюсь передать гостям эмоции, знания, любовь к своей родине. С моей командой вы увидите прекрасные места, особенности грузинской культуры и жизни, колорит нашей идентичности.
