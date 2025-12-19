Девиз этой экскурсии — одно слово — горы. Они окружают озеро Жинвали и крепость Ананури, покоряют путешественников у Арки Дружбы и охраняют «поднебесный» храм Гергети. Вы увидите эти места и откроете их историю, побываете у минерального источника и водопадов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Джвари — древний и прекрасный монастырь

Ещё до выезда на Военно-Грузинскую дорогу вы побываете в крестовом монастыре Джвари на высоком холме: это то самое место, «где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры». Вы увидите этот пейзаж и первую столицу Грузии, Мцхету, с высоты, а я расскажу главное о её истории.

Военно-Грузинская дорога: что нельзя пропустить

По пути к великану Казбеку в каждой экскурсии есть одни и те же остановки — но это никак не умаляет их красоты и значимости.

В первую очередь, это созданное руками людей Жинвальское водохранилище , чьи бирюзовые воды обрамляют горы. Вы полюбуетесь озером недалеко от плотины, а после — в крепости Ананури . В этой великолепно сохранившейся средневековой цитадели я расскажу печальную историю арагветских князей.

, чьи бирюзовые воды обрамляют горы. Вы полюбуетесь озером недалеко от плотины, а после — в . В этой великолепно сохранившейся средневековой цитадели я расскажу печальную историю арагветских князей. Вы увидите «встречу» Чёрной и Белой Арагви , услышите легенды и реальные факты о том, почему воды двух рек окрашены в эти цвета. Следом придёт время пообедать — в кафе на родине хинкали , где их готовят самым правильным образом:)

, услышите легенды и реальные факты о том, почему воды двух рек окрашены в эти цвета. Следом придёт время пообедать — в кафе на , где их готовят самым правильным образом:) Мы обязательно остановимся у Арки Дружбы , символизирующей тёплые отношения грузинского и русского народов. Отсюда открываются незабываемые панорамы ущелья Кавказского хребта.

, символизирующей тёплые отношения грузинского и русского народов. Отсюда открываются незабываемые панорамы ущелья Кавказского хребта. Недалеко от высочайшей точки Военно-Грузинской дороги вас ждёт минеральный источник — вода здесь стекает по сияющей травертиновой скале.

— вода здесь стекает по сияющей травертиновой скале. И конечно, вы побываете в Гергетской Троице — аскетичной церкви, которая идеально дополняет вид на гордый потухший вулкан Казбек. Надеюсь, нам повезёт с погодой, чтобы увидеть его во всей красе! У церкви я расскажу о её пути и о том, почему здесь хранили главные сокровища Грузии.

Буду рад пофотографировать вас на фоне красивейших мест Грузии!

Организационные детали