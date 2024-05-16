Экскурсии к горам Кутаиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Кутаиси, цены от €112, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Покинутые села западной Грузии
На машине
скидка
30%
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Покинутые села западной Грузии: экскурсия с гидом из Кутаиси
Погрузитесь в атмосферу старинных грузинских сел и откройте для себя их уникальную архитектуру и быт
«А затем возвратимся обратно к дороге и по пути осмотрим заброшенный завод на склоне горы, откуда открывается потрясающий вид на долину Риони и огромные скалы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 160112 за всё до 3 чел.
Готовим шкмерули в горах Рачи
На машине
скидка
30%
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Готовим шкмерули в горах Рачи - мастер-класс в Кутаиси
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
«Вы оцените, как невероятно вкусна пища на свежем воздухе, посреди первозданной природы: вокруг — бесконечные горы, над головой — чистое небо, и лишь ветер шелестит в траве и нарушает тишину высокогорья»
Завтра в 10:30
2 дек в 10:00
от 190133 за всё до 4 чел.
Горная сказка Грузии: поездка с треккингом по заповедным местам
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Горная сказка Грузии: поездка с треккингом по заповедным местам
Погулять по древнему лесу и подняться по старинному маршруту к видам на крупнейшие ледники Кавказа
Начало: В центре Кутаиси
«Вы увидите крутые склоны древних гор с деревьями, которые не обхватят и три человека»
Сегодня в 09:30
2 дек в 08:00
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    16 мая 2024
    Горная сказка Грузии: поездка с треккингом по заповедным местам
    Спасибо за чудесную поездку. Прекрасная страна. Великолепная природа.
  • I
    Irina
    18 февраля 2024
    Готовим шкмерули в горах Рачи
    Прекрасная поездка. Гид отлично разбирается в теме, предлагает оптимальные решения и удобные варианты. Слушать и спрашивать одно удовольствие,найдёт подход к любому. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто ищет тихую и дикую Грузию.
  • М
    Марина
    1 сентября 2019
    Покинутые села западной Грузии
    Этой экскурсии мы очень ждали и не были разочарованы. Сергей приехал за нами в отель и целый день посвятил нам.
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    Маршрут неизбитый, не туристический. Сперва мы увидели красоты природы за окном автомобиля, увидели пару водопадов, а когда немного спала жара, пошли в пеший поход в горы. И тут мы не закрывали рот от восхищения, горная тропа удивительно прекрасна! Дух захватывало от увиденной красоты! Дети были в восторге! Для детей поход был вполне по силам. Поднялись в высококогорную заброшенную деревню, прогулялись по улочкам, напились воды из родника, устроили небольшой пикник. В заброшенной деревне очень атмосферно и тихо, но очень трудно передвигаться из-за обилия разных колючек. Надо одевать туда одежду похуже, затяжки будут везде. В шортах лучше не ходить-исцарапаете все ноги. Обратно спускались по другой дороге- и это очень здорово, разнообразие. Опять красоты природы на каждом шагу. Домой приехали уже затемно. Очень довольны экскурсией- хотим в следующий приезд в Грузию снова пообщаться с Сергеем.

  • Н
    Наталия
    3 августа 2019
    Покинутые села западной Грузии
    Это не просто экскурсия, а настоящий поход по красивейшим местам: горы, речки, водопады, горные цветы и травы… За время экскурсии
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    не встретили ни одного туриста, так что места действительно не туристические. И Сергей очень грамотно планирует последовательность маршрутов. А также он отлично знает историю и географию Грузии, что делает экскурсию очень интересной.

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Горы»

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Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в ноябре 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 112 до 180 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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