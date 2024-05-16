скидка
30%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Покинутые села западной Грузии: экскурсия с гидом из Кутаиси
Погрузитесь в атмосферу старинных грузинских сел и откройте для себя их уникальную архитектуру и быт
«А затем возвратимся обратно к дороге и по пути осмотрим заброшенный завод на склоне горы, откуда открывается потрясающий вид на долину Риони и огромные скалы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 160€112 за всё до 3 чел.
скидка
30%
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Готовим шкмерули в горах Рачи - мастер-класс в Кутаиси
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
«Вы оцените, как невероятно вкусна пища на свежем воздухе, посреди первозданной природы: вокруг — бесконечные горы, над головой — чистое небо, и лишь ветер шелестит в траве и нарушает тишину высокогорья»
Завтра в 10:30
2 дек в 10:00
от 190€133 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Горная сказка Грузии: поездка с треккингом по заповедным местам
Погулять по древнему лесу и подняться по старинному маршруту к видам на крупнейшие ледники Кавказа
Начало: В центре Кутаиси
«Вы увидите крутые склоны древних гор с деревьями, которые не обхватят и три человека»
Сегодня в 09:30
2 дек в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира16 мая 2024Спасибо за чудесную поездку. Прекрасная страна. Великолепная природа.
- IIrina18 февраля 2024Прекрасная поездка. Гид отлично разбирается в теме, предлагает оптимальные решения и удобные варианты. Слушать и спрашивать одно удовольствие,найдёт подход к любому. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто ищет тихую и дикую Грузию.
- ММарина1 сентября 2019Этой экскурсии мы очень ждали и не были разочарованы. Сергей приехал за нами в отель и целый день посвятил нам.
- ННаталия3 августа 2019Это не просто экскурсия, а настоящий поход по красивейшим местам: горы, речки, водопады, горные цветы и травы… За время экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Горы»
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