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Маршрут неизбитый, не туристический. Сперва мы увидели красоты природы за окном автомобиля, увидели пару водопадов, а когда немного спала жара, пошли в пеший поход в горы. И тут мы не закрывали рот от восхищения, горная тропа удивительно прекрасна! Дух захватывало от увиденной красоты! Дети были в восторге! Для детей поход был вполне по силам. Поднялись в высококогорную заброшенную деревню, прогулялись по улочкам, напились воды из родника, устроили небольшой пикник. В заброшенной деревне очень атмосферно и тихо, но очень трудно передвигаться из-за обилия разных колючек. Надо одевать туда одежду похуже, затяжки будут везде. В шортах лучше не ходить-исцарапаете все ноги. Обратно спускались по другой дороге- и это очень здорово, разнообразие. Опять красоты природы на каждом шагу. Домой приехали уже затемно. Очень довольны экскурсией- хотим в следующий приезд в Грузию снова пообщаться с Сергеем.