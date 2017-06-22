2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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что эта экскурсия не столько про прекрасные горные пейзажи, как можно сделать вывод, глядя на фотографии, сколько про край Грузии - прекрасно-зеленый, самобытный в своей провициальности, ну и родной и любимый для нашего гида Сергея, пристрастность которого, как нам кажется повлияла со знаком "плюс" на качество экскурсии в значительной мере. За пару дней до тура прошел сильнейший ливень с грозой, и сначала мы решили, что это не наш день - погода стала переменчивой, от купания в прекрасном живописном Шаори пришлось отказаться, но позже мы поняли, что нам, наоборот, повезло - к опасным горным дорогам (а часто и "бездорогам")) в Раче и Лечхуми добавились обвалы, камнепады, туман в горах, которых движется со скоростью света и рассеивается и сгущается за секунды, полноводные водопады, выливающиеся прямо на дорогу и даже грязевая сель. Такой туристический экстрим, глубину которого мы,"равнинные" люди, не совсем осознавали, но по лицам наших водителя и гида и тому, как они старались уехать побыстрее из каких-то мест, вообщем догадывались. Сразу скажу, что мы попросили Сергея внести изменения в программу тура: после предыдущего мероприятия были достаточно уставшими и попросили сократить пеше-походную часть. Экскурсия в большей степени была автомобильной, но мест, в которых мы останавливались было так мого, что боюсь всего не вспомить сейчас.

Основные впечатления - грандиозный каньон с огромыми валунами в полноводой (в это время) рекой. Этот масштабный суровый замысел природы уже стоит того, чтобы приехать сюда, рассматривали мы его со смотровой площадки Моцаметского храма; Гелатский монастырь и резеденция и место захоронения одного из самых почитаемых царей Грузии Давида Строителя (как оказалось, на улице его имени мы и проживали в Тбилиси), с потрясающей атмосферой и энергетикой древности, которые ощущаются и наблюдаются, чего стоят собственно могила царя под ногами и ворота почти тысячелетней давности, которых судя по их виду никогда не касалась рука реставратора, тем они и прекрасны; очень небольшое количество туристов на всем пути, а где-то и полное их отсутствие. Одной из интереснейших атмосферных остановок лично для меня было посещение шахтерского городка Ткибули, вернее мы посетили его сегодняшнее "сердце" городской рынок (закупитесь и пообедайте позже с прекрасным горным видом, как сделали мы)), при этом видно, что в советское время город был зажиточным и сердце его стучало в другом месте и в других ритмах.

Чего стоит только 5-ти километровая канатная дорога, которая, к сожалению, в отличие от тысячелетних ворот не дошла до наших дней в сохранности. Еще одно запомнившееся (но не его название) место с горами-столбами, которым связана легенда о провалившемся под землю городом (спросите у Серго) с уникальной энергетикой, для тех, кто чувствует и понимает, пробивает очень сильно!

Но и самое главное впечатление - та самая дорога по Лечхуми- описывать ее нет смысла, тут нужен поэтический талант, но возможно мы не совсем испугались ее опасностей, поскольку любовались ее красотой и необычностью)! Вобщем, всем рекомендуем (кроме маленьких детей - экскурсия долгая), запасайтесь купальниками и теплыми ветровками, впрочем, Сергей вас обо всем предупредит))

Спасибо!