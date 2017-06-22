2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи

Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на озеро Шаори и в Рачу. Живописные виды, исторические рассказы и купание в озере ждут вас
Представьте себе день, полный открытий и приключений в одном из самых живописных уголков Грузии.

Ваше путешествие начнется с восхождения на холм Укемерион в Кутаиси, где вы сможете насладиться великолепными видами на
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город и его окрестности.

Затем вас ждет поездка в Рачу, где вы исследуете заброшенный курорт и насладитесь чистым горным воздухом. Основной жемчужиной экскурсии станет озеро Шаори, где вы сможете искупаться и пообедать у костра.

Эта экскурсия не только позволит вам увидеть красоты Грузии, но и подарит незабываемые впечатления от встречи с ее историей и культурой.

В стоимость включены транспорт, услуги гида, обед и многое другое, что сделает ваше приключение комфортным и насыщенным

4
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды с холма Укемерион
  • 🏛 Посещение древнего собора Баграта
  • 🌲 Прогулка по заброшенному высокогорному курорту
  • 🔥 Полевой обед у костра
  • 🏊 Купание в озере Шаори
  • 📸 Эксклюзивные фото на фоне природы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, тёплая и солнечная, что позволяет в полной мере насладиться природой и красотами региона. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть небольшие дожди, но они не испортят впечатления. В остальные месяцы, особенно зимой, погода может быть холодной и дождливой, что может затруднить доступ к некоторым местам и уменьшить комфорт путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи

Что можно увидеть

  • Собор Баграта
  • Заброшенный высокогорный курорт
  • Канатная дорога

Описание экскурсии

Программа

  • Наша экскурсия начнется в г. Кутаиси, столице Западной Грузии. Здесь мы поднимемся на холм Укемерион, откуда открывается великолепный вид на город, реку Риони и горы вдалеке. Здесь мы также полюбуемся одной из древнейших построек города — собором Баграта (XI век), и вы узнаете историю этого места.
  • После этого мы отправимся в Рачу. Живописнейшая дорога займет у нас примерно 2-2,5 часа. Мы прибудем в уникальное малопосещаемое туристами место — заброшенный высокогорный курорт с руинами заброшенной канатной дороги, обилием сосен и потрясающим горным воздухом. Здесь с вершины открывается захватывающая дух панорама региона Имерети. Это идеальное место для созерцания и медитаций.
  • Вдоволь насладившись видами и сделав массу эксклюзивных фото, примерно часа через два мы, отправляемся далее к озеру Шаори. Это одно из крупнейших водохранилищ Грузии. Здесь мы пообедаем по-походному у костра, послушаем легенды древней Рачи. Кроме того здесь у вас будет возможность искупаться. На озере Шаори мы проведем приблизительно три часа, и затем вернемся к точке сбора в Кутаиси.

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспорт по всему маршруту; услуги гида; бутылка воды 0,5 л; услуги гида; обед у костра; незабываемые впечатления и хорошее настроение.
  • Дополнительно оплачиваются личные расходы и питание, не предусмотренное программой.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 1469 туристов
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
Т
После посещения соседней Карачаево-Черкессии хотели обязательно посетить горы в Грузии, но, честно говоря, не думали, что экскурсия сможет нас поразить и настолько нам понравится. В том числе, во многом, потому
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что эта экскурсия не столько про прекрасные горные пейзажи, как можно сделать вывод, глядя на фотографии, сколько про край Грузии - прекрасно-зеленый, самобытный в своей провициальности, ну и родной и любимый для нашего гида Сергея, пристрастность которого, как нам кажется повлияла со знаком "плюс" на качество экскурсии в значительной мере. За пару дней до тура прошел сильнейший ливень с грозой, и сначала мы решили, что это не наш день - погода стала переменчивой, от купания в прекрасном живописном Шаори пришлось отказаться, но позже мы поняли, что нам, наоборот, повезло - к опасным горным дорогам (а часто и "бездорогам")) в Раче и Лечхуми добавились обвалы, камнепады, туман в горах, которых движется со скоростью света и рассеивается и сгущается за секунды, полноводные водопады, выливающиеся прямо на дорогу и даже грязевая сель. Такой туристический экстрим, глубину которого мы,"равнинные" люди, не совсем осознавали, но по лицам наших водителя и гида и тому, как они старались уехать побыстрее из каких-то мест, вообщем догадывались. Сразу скажу, что мы попросили Сергея внести изменения в программу тура: после предыдущего мероприятия были достаточно уставшими и попросили сократить пеше-походную часть. Экскурсия в большей степени была автомобильной, но мест, в которых мы останавливались было так мого, что боюсь всего не вспомить сейчас.
Основные впечатления - грандиозный каньон с огромыми валунами в полноводой (в это время) рекой. Этот масштабный суровый замысел природы уже стоит того, чтобы приехать сюда, рассматривали мы его со смотровой площадки Моцаметского храма; Гелатский монастырь и резеденция и место захоронения одного из самых почитаемых царей Грузии Давида Строителя (как оказалось, на улице его имени мы и проживали в Тбилиси), с потрясающей атмосферой и энергетикой древности, которые ощущаются и наблюдаются, чего стоят собственно могила царя под ногами и ворота почти тысячелетней давности, которых судя по их виду никогда не касалась рука реставратора, тем они и прекрасны; очень небольшое количество туристов на всем пути, а где-то и полное их отсутствие. Одной из интереснейших атмосферных остановок лично для меня было посещение шахтерского городка Ткибули, вернее мы посетили его сегодняшнее "сердце" городской рынок (закупитесь и пообедайте позже с прекрасным горным видом, как сделали мы)), при этом видно, что в советское время город был зажиточным и сердце его стучало в другом месте и в других ритмах.
Чего стоит только 5-ти километровая канатная дорога, которая, к сожалению, в отличие от тысячелетних ворот не дошла до наших дней в сохранности. Еще одно запомнившееся (но не его название) место с горами-столбами, которым связана легенда о провалившемся под землю городом (спросите у Серго) с уникальной энергетикой, для тех, кто чувствует и понимает, пробивает очень сильно!
Но и самое главное впечатление - та самая дорога по Лечхуми- описывать ее нет смысла, тут нужен поэтический талант, но возможно мы не совсем испугались ее опасностей, поскольку любовались ее красотой и необычностью)! Вобщем, всем рекомендуем (кроме маленьких детей - экскурсия долгая), запасайтесь купальниками и теплыми ветровками, впрочем, Сергей вас обо всем предупредит))
Спасибо!

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В
Не знаю даже, что впечатлило меня больше - невероятная по красоте природа, величественные горы, источники с вкуснейшей чистой водой, васильковый цвет воды в озере или наш гид Сергей, который не
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только знает миллион историй и деталей событий, происходивших здесь, но так горячо и искренне любит эти места. Я уже давно влюблена в Грузию, много где была. Но эту экскурсию запомню надолго, она была очень познавательной, очень красочной, очень душевной.

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Елена
Прекрасная экскурсия, по чудесным местам. Сам такое не увидишь. Огромное спасибо, Сергею. Интересно, познавательно, живописно:))
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А
Гид был пьян! От него несло алкоголем!
что то не разумное бормотал под нос
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