2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильно-походное путешествие по природным и историческим красотам Западной Грузии

Sergei
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Sergei – ваш гид
В путешествии по красивейшим окрестностям Западной Грузии вы насладитесь прекрасной природой и архитектурным наследием страны, услышите истории этих мест и сможете почувствовать себя настоящими походниками — с полевым обедом у костра и купанием в озере.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у Макдоналдс в центре
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи

Программа

  • Наша экскурсия начнется в г. Кутаиси, столице Западной Грузии. Здесь мы поднимемся на холм Укемерион, откуда открывается великолепный вид на город, реку Риони и горы вдалеке. Здесь мы также полюбуемся одной из древнейших построек города — собором Баграта (XI век), и вы узнаете историю этого места.
  • После этого мы отправимся в Рачу. Живописнейшая дорога займет у нас примерно 2-2,5 часа. Мы прибудем в уникальное малопосещаемое туристами место — заброшенный высокогорный курорт с руинами заброшенной канатной дороги, обилием сосен и потрясающим горным воздухом. Здесь с вершины открывается захватывающая дух панорама региона Имерети. Это идеальное место для созерцания и медитаций.
  • Вдоволь насладившись видами и сделав массу эксклюзивных фото, примерно часа через два мы, отправляемся далее к озеру Шаори. Это одно из крупнейших водохранилищ Грузии. Здесь мы пообедаем по-походному у костра, послушаем легенды древней Рачи. Кроме того здесь у вас будет возможность искупаться. На озере Шаори мы проведем приблизительно три часа, и затем вернемся к точке сбора в Кутаиси.

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспорт по всему маршруту; услуги гида; бутылка воды 0,5 л; услуги гида; обед у костра; незабываемые впечатления и хорошее настроение.
  • Дополнительно оплачиваются личные расходы и питание, не предусмотренное программой.
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Макдоналдс в центре.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergei
Sergei
Жить в Грузии - счастье... Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох, отраженные в многоголосии. Эхо веков живет среди высоких скал, гор и субтропических лесов. Старина отражается в вечных льдах Кавказского хребта. Высоко в облаках, паря над древними стенами башен, кружат орлы, оглашая ясное небо криком свободы...
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Елена
30 июля 2019
Прекрасная экскурсия, по чудесным местам. Сам такое не увидишь. Огромное спасибо, Сергею. Интересно, познавательно, живописно :))
22 июня 2017
После посещения соседней Карачаево-Черкессии хотели обязательно посетить горы в Грузии, но, честно говоря, не думали, что экскурсия сможет нас поразить и настолько нам понравится. В том числе, во многом, потому что эта экскурсия не столько про прекрасные горные пейзажи, как можно сделать вывод, глядя на фотографии, сколько про край Грузии - прекрасно-зеленый, самобытный в своей провициальности, ну и родной и любимый для нашего гида Сергея, пристрастность которого, как нам кажется повлияла со знаком "плюс" на качество экскурсии в значительной мере. За пару дней до тура прошел сильнейший ливень с грозой, и сначала мы решили, что это не наш день - погода стала переменчивой, от купания в прекрасном живописном Шаори пришлось отказаться, но позже мы поняли, что нам, наоборот, повезло - к опасным горным дорогам (а часто и "бездорогам")) в Раче и Лечхуми добавились обвалы, камнепады, туман в горах, которых движется со скоростью света и рассеивается и сгущается за секунды, полноводные водопады, выливающиеся прямо на дорогу и даже грязевая сель. Такой туристический экстрим, глубину которого мы, "равнинные" люди, не совсем осознавали, но по лицам наших водителя и гида и тому, как они старались уехать побыстрее из каких-то мест, вообщем догадывались. Сразу скажу, что мы попросили Сергея внести изменения в программу тура: после предыдущего мероприятия были достаточно уставшими и попросили сократить пеше-походную часть. Экскурсия в большей степени была автомобильной, но мест, в которых мы останавливались было так мого, что боюсь всего не вспомить сейчас.
Основные впечатления - грандиозный каньон с огромыми валунами в полноводой (в это время) рекой. Этот масштабный суровый замысел природы уже стоит того, чтобы приехать сюда, рассматривали мы его со смотровой площадки Моцаметского храма ; Гелатский монастырь и резеденция и место захоронения одного из самых почитаемых царей Грузии Давида Строителя (как оказалось, на улице его имени мы и проживали в Тбилиси), с потрясающей атмосферой и энергетикой древности, которые ощущаются и наблюдаются, чего стоят собственно могила царя под ногами и ворота почти тысячелетней давности, которых судя по их виду никогда не касалась рука реставратора, тем они и прекрасны; очень небольшое количество туристов на всем пути, а где-то и полное их отсутствие. Одной из интереснейших атмосферных остановок лично для меня было посещение шахтерского городка Ткибули, вернее мы посетили его сегодняшнее "сердце" городской рынок (закупитесь и пообедайте позже с прекрасным горным видом, как сделали мы)) , при этом видно, что в советское время город был зажиточным и сердце его стучало в другом месте и в других ритмах.
Чего стоит только 5-ти километровая канатная дорога, которая, к сожалению, в отличие от тысячелетних ворот не дошла до наших дней в сохранности. Еще одно запомнившееся (но не его название) место с горами-столбами, которым связана легенда о провалившемся под землю городом (спросите у Серго) с уникальной энергетикой, для тех, кто чувствует и понимает, пробивает очень сильно!
Но и самое главное впечатление - та самая дорога по Лечхуми- описывать ее нет смысла, тут нужен поэтический талант, но возможно мы не совсем испугались ее опасностей,
поскольку любовались ее красотой и необычностью)! Вобщем, всем рекомендуем ( кроме маленьких детей - экскурсия долгая), запасайтесь купальниками и теплыми ветровками, впрочем, Сергей вас обо всем предупредит))
Спасибо!

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