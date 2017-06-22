2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе день, полный открытий и приключений в одном из самых живописных уголков Грузии.
Ваше путешествие начнется с восхождения на холм Укемерион в Кутаиси, где вы сможете насладиться великолепными видами на
Ваше путешествие начнется с восхождения на холм Укемерион в Кутаиси, где вы сможете насладиться великолепными видами на
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды с холма Укемерион
- 🏛 Посещение древнего собора Баграта
- 🌲 Прогулка по заброшенному высокогорному курорту
- 🔥 Полевой обед у костра
- 🏊 Купание в озере Шаори
- 📸 Эксклюзивные фото на фоне природы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, тёплая и солнечная, что позволяет в полной мере насладиться природой и красотами региона. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть небольшие дожди, но они не испортят впечатления. В остальные месяцы, особенно зимой, погода может быть холодной и дождливой, что может затруднить доступ к некоторым местам и уменьшить комфорт путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Собор Баграта
- Заброшенный высокогорный курорт
- Канатная дорога
Описание экскурсии
Программа
- Наша экскурсия начнется в г. Кутаиси, столице Западной Грузии. Здесь мы поднимемся на холм Укемерион, откуда открывается великолепный вид на город, реку Риони и горы вдалеке. Здесь мы также полюбуемся одной из древнейших построек города — собором Баграта (XI век), и вы узнаете историю этого места.
- После этого мы отправимся в Рачу. Живописнейшая дорога займет у нас примерно 2-2,5 часа. Мы прибудем в уникальное малопосещаемое туристами место — заброшенный высокогорный курорт с руинами заброшенной канатной дороги, обилием сосен и потрясающим горным воздухом. Здесь с вершины открывается захватывающая дух панорама региона Имерети. Это идеальное место для созерцания и медитаций.
- Вдоволь насладившись видами и сделав массу эксклюзивных фото, примерно часа через два мы, отправляемся далее к озеру Шаори. Это одно из крупнейших водохранилищ Грузии. Здесь мы пообедаем по-походному у костра, послушаем легенды древней Рачи. Кроме того здесь у вас будет возможность искупаться. На озере Шаори мы проведем приблизительно три часа, и затем вернемся к точке сбора в Кутаиси.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт по всему маршруту; услуги гида; бутылка воды 0,5 л; услуги гида; обед у костра; незабываемые впечатления и хорошее настроение.
- Дополнительно оплачиваются личные расходы и питание, не предусмотренное программой.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 1469 туристов
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
После посещения соседней Карачаево-Черкессии хотели обязательно посетить горы в Грузии, но, честно говоря, не думали, что экскурсия сможет нас поразить и настолько нам понравится. В том числе, во многом, потому
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В
Не знаю даже, что впечатлило меня больше - невероятная по красоте природа, величественные горы, источники с вкуснейшей чистой водой, васильковый цвет воды в озере или наш гид Сергей, который не
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Прекрасная экскурсия, по чудесным местам. Сам такое не увидишь. Огромное спасибо, Сергею. Интересно, познавательно, живописно:))
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А
Гид был пьян! От него несло алкоголем!
что то не разумное бормотал под нос
что то не разумное бормотал под нос
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