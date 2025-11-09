Экскурсия из Кутаиси открывает завораживающие уголки Имеретии.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды Имеретии
- 🏞 Пещера Прометея и её сталактиты
- 🌉 Прогулка по подвесному мосту Окаце
- 🚣♂️ Лодочная прогулка в каньоне Мартвили
- 🍬 Мастер-класс по чурчхеле и дегустация
Что можно увидеть
- Пещера Прометея
- Каньон Окаце
- Каньон Мартвили
Описание экскурсии
9:30 — выезд из Кутаиси
Пещера Прометея
10:00–11:30
Фантастический подземный мир длиной 1,1 км. Подсветка, сталактиты и сталагмиты, реки и озёра — всё это при постоянной температуре +14 °C.
Каньон Окаце
12:15–15:15
Прогулка по подвесному мосту высотой до 140 м — это примерно 45 этажей! Потрясающие виды, шум воды и прогулка по зелёному лесу. Общая длина пешего маршрута — около 7 км. Можно арендовать внедорожник, чтобы путь занял меньше времени.
15:15–16:00 — обед в кафе
Дом чурчхелы и грузинских сладостей
16:10–16:45
Бесплатный мастер-класс, дегустация и возможность купить авторские сладости. Вас угостят и расскажут о традициях приготовления.
Каньон Мартвили
17:15–18:15
Изумрудная вода, отвесные скалы и прогулка на лодке — идеальное завершение дня. Один из самых красивых каньонов Грузии.
18:15 — выезд в Кутаиси
19:15 — возвращение в город
Организационные детали
- Для посещения этих мест не требуется специальной подготовки. Только в одном месте, каньоне Окаце, вам придётся пройти в общей сложности 7 км по красивому лесу. Но, если вы не хотите идти пешком это расстояние, вы можете арендовать внедорожники, которые довезут вас до места назначения, подождут, а затем вернут обратно в исходную точку
- При желании в каньоне Мартвили можно заняться рафтингом (спуск по реке 5 км на лодках) и прокатиться на зиплайне, а в каньоне Окаце отправиться на конную прогулку
- Входные билеты и активности оплачиваются дополнительно
- Допускаются дети от 6 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаша — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 51 туриста
Здравствуйте, меня зовут Лаша. Я работаю в сфере туризма с 2017 года и имею большой опыт работы гидом. Свободно владею английским и русским языками. Также у меня есть свой отель, который может разместить 25 человек.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Iuliia
9 ноя 2025
Мы бронировали экскурсию на троих (ребенку 9) и все остались очень довольны. Лаша очень приятный человек, с которым, действительно, комфортно. Он много рассказывал о традициях, культуре и Грузии в целом, отвечал на все вопросы и даже угостил собственными мандаринами и домашней чачей. Все было отлично организовано и без какой-либо спешки. Однозначно рекомендуем!
Варвара
2 ноя 2025
Посетили экскурсию вдвоем с сыном-подростком. Всё было прекрасно! Лаша- очень интеллигентный, приятный в общении человек. Имеет большой опыт работы с туристами, отлично знает маршрут.
А
Алексей
28 окт 2025
Отличная поездка
А
Александра
15 окт 2025
Весело! В нашем темпе, мы не бежали и адаптировали маршрут под погоду и настроение.
И
Иван
17 сен 2025
Порекомендовал бы всем, по возможности, отправляться в индивидуальные экскурсии. Все места были необычными и обязательны для посещения. На каждую локацию выделялось достаточное количество времени для осмотра и фотографий. По рекомендации
Александра
15 сен 2025
Огромное спасибо за экскурсию. Понравился индивидуальный формат, было очень комфортно и все для нас! Лаша рассказал нам много интересных историй и отвез на главные достопримечательности. Хочу отметить, что у гида очень клиентоориентированный подход, так что если у вас есть особые пожелания, что вы хотите посмотреть - смело говорите и Лаша вам все подскажет. Всем рекомендую, места незабываемые!
Ю
Юлия
27 авг 2025
Мы очень благодарны Лаше за потрясающий день приключений! Поездка превзошла все наши ожидания, мы остались очень довольны. Рекомендуем!
У
Ульяна
21 авг 2025
Очень благодарна инструктору Лаше за организацию экскурсии.
Все интересно рассказал. Спланировал грамотно маршрут. Провел на каждую локацию. Объяснил нюансы. Очень вежливый. Уделил внимание и дочере - подростку.
Нам очень понравилось. Уже порекомендовала друзьям и сами еще вернемся!
Екатерина
15 авг 2025
Просто великолепная поездка, мы остались в полном восторге! Посетили пещеру Прометея, каньон Окаце, дом чурчхелы, а еще попросили поменять последнюю точку на горячие источники. Также случилась личная непредвиденная ситуация и
Е
Елена
5 авг 2025
Отличная экскурсия и отличный гид. Все показал,дал полезные советы по платным экскурсиями в пещерах и в каньоне. Рассказал много интересного. Однозначно рекомендую!
А
Александра
3 авг 2025
Тур понравился своей насыщенностью и разнообразием впечатлений! Начнем с пещеры Прометея — отличное укрытие от знойной погоды и потрясающие размеры гротов оставили приятные впечатления. Внутри ощущается особая атмосфера спокойствия и
E
Ekaterina
29 июл 2025
Была одна в Кутаиси, мне повезло с гидом. Лаша серьёзный и знающий гид. Ездили весь день до позднего вечера. Прекрасные каньоны, водопады и природа. Санаторий Цхалтубо, который очень хотела увидеть)
Б
Барышникова
28 июл 2025
Отдыхали в Кутаиси один день и решили провести его максимально насыщенно. Владимир подобрал оптимальный маршрут, показал удивительные места. Как и заявлялось- это просто трансфер до локаций, в который входят дополнительные расходы на экскурсии и питание, стоит это учитывать. Маршрут однозначно рекомендую!
М
Марина
21 июл 2025
Впервые приехали в Грузию, решили начать путешествие с экскурсии и нисколько не пожалели!
Ольга
19 июл 2025
Хотим выразить огромную благодарность за незабываемые впечатления от окрестностей Кутаиси!
Лаша не просто показывал достопримечательности, а с душой рассказывал о культуре, традициях и легендах Грузии.
Отдельное спасибо за гибкость, внимание к нашим пожеланиям и интересные истории – с вами было легко и комфортно!
