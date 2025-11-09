Мои заказы

Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии

Погрузитесь в мир природы Имеретии: пещера Прометея, каньоны Окаце и Мартвили, грузинские сладости и мастер-класс по чурчхеле. Уникальные впечатления
Экскурсия из Кутаиси открывает завораживающие уголки Имеретии.

В пещере Прометея вас ждут подземные озёра и сталактиты, в каньоне Окаце - прогулка по подвесному мосту с потрясающими видами. Завершите день в каньоне Мартвили, наслаждаясь изумрудной водой и отвесными скалами. В конце вас ждёт мастер-класс по чурчхеле и дегустация грузинских сладостей. Это путешествие подарит вам незабываемые эмоции и яркие впечатления
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды Имеретии
  • 🏞 Пещера Прометея и её сталактиты
  • 🌉 Прогулка по подвесному мосту Окаце
  • 🚣‍♂️ Лодочная прогулка в каньоне Мартвили
  • 🍬 Мастер-класс по чурчхеле и дегустация
Что можно увидеть

  • Пещера Прометея
  • Каньон Окаце
  • Каньон Мартвили

Описание экскурсии

9:30 — выезд из Кутаиси

Пещера Прометея

10:00–11:30
Фантастический подземный мир длиной 1,1 км. Подсветка, сталактиты и сталагмиты, реки и озёра — всё это при постоянной температуре +14 °C.

Каньон Окаце

12:15–15:15
Прогулка по подвесному мосту высотой до 140 м — это примерно 45 этажей! Потрясающие виды, шум воды и прогулка по зелёному лесу. Общая длина пешего маршрута — около 7 км. Можно арендовать внедорожник, чтобы путь занял меньше времени.

15:15–16:00 — обед в кафе

Дом чурчхелы и грузинских сладостей

16:10–16:45
Бесплатный мастер-класс, дегустация и возможность купить авторские сладости. Вас угостят и расскажут о традициях приготовления.

Каньон Мартвили

17:15–18:15
Изумрудная вода, отвесные скалы и прогулка на лодке — идеальное завершение дня. Один из самых красивых каньонов Грузии.

18:15 — выезд в Кутаиси
19:15 — возвращение в город

Организационные детали

  • Для посещения этих мест не требуется специальной подготовки. Только в одном месте, каньоне Окаце, вам придётся пройти в общей сложности 7 км по красивому лесу. Но, если вы не хотите идти пешком это расстояние, вы можете арендовать внедорожники, которые довезут вас до места назначения, подождут, а затем вернут обратно в исходную точку
  • При желании в каньоне Мартвили можно заняться рафтингом (спуск по реке 5 км на лодках) и прокатиться на зиплайне, а в каньоне Окаце отправиться на конную прогулку
  • Входные билеты и активности оплачиваются дополнительно
  • Допускаются дети от 6 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаша
Лаша — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 51 туриста
Здравствуйте, меня зовут Лаша. Я работаю в сфере туризма с 2017 года и имею большой опыт работы гидом. Свободно владею английским и русским языками. Также у меня есть свой отель, который может разместить 25 человек.

Отзывы и рейтинг

Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Iuliia
Iuliia
9 ноя 2025
Мы бронировали экскурсию на троих (ребенку 9) и все остались очень довольны. Лаша очень приятный человек, с которым, действительно, комфортно. Он много рассказывал о традициях, культуре и Грузии в целом, отвечал на все вопросы и даже угостил собственными мандаринами и домашней чачей. Все было отлично организовано и без какой-либо спешки. Однозначно рекомендуем!
Варвара
Варвара
2 ноя 2025
Посетили экскурсию вдвоем с сыном-подростком. Всё было прекрасно! Лаша- очень интеллигентный, приятный в общении человек. Имеет большой опыт работы с туристами, отлично знает маршрут.
Сами места, которые мы посетили, вызвали восторг:
читать дальше

такую огромную пещеру мы еще нигде не видели! Очень понравился мастер-класс по приготовлкению чурчхелы и дегустация. Замечательная прогулка по лесу к каньону Окаци и по самому каньону, а также красивая локация каньона Мартвели - всё было замечательно и интересно. Виды по всюду- дух захватывают. Всем рекомендуем к посещению эту экскурсию.

А
Алексей
28 окт 2025
Отличная поездка
А
Александра
15 окт 2025
Весело! В нашем темпе, мы не бежали и адаптировали маршрут под погоду и настроение.
И
Иван
17 сен 2025
Порекомендовал бы всем, по возможности, отправляться в индивидуальные экскурсии. Все места были необычными и обязательны для посещения. На каждую локацию выделялось достаточное количество времени для осмотра и фотографий. По рекомендации
читать дальше

гида были выбраны удачные места в очереди в пещеру.
Понравился дом чурчхелы, здесь можно попробовать большое разнообразием различных лакомств и прикупить себе и друзьям сувениры. Это лучше чем закупаться сомнительными продуктами на рынке и не сильно дороже.
Особенно понравилась обратная дорога, где успели пообщаться с гидом на отвлеченные темы и распросить все интересующие вопросы.

Александра
Александра
15 сен 2025
Огромное спасибо за экскурсию. Понравился индивидуальный формат, было очень комфортно и все для нас! Лаша рассказал нам много интересных историй и отвез на главные достопримечательности. Хочу отметить, что у гида очень клиентоориентированный подход, так что если у вас есть особые пожелания, что вы хотите посмотреть - смело говорите и Лаша вам все подскажет. Всем рекомендую, места незабываемые!
Ю
Юлия
27 авг 2025
Мы очень благодарны Лаше за потрясающий день приключений! Поездка превзошла все наши ожидания, мы остались очень довольны. Рекомендуем!
У
Ульяна
21 авг 2025
Очень благодарна инструктору Лаше за организацию экскурсии.
Все интересно рассказал. Спланировал грамотно маршрут. Провел на каждую локацию. Объяснил нюансы. Очень вежливый. Уделил внимание и дочере - подростку.
Нам очень понравилось. Уже порекомендовала друзьям и сами еще вернемся!
Екатерина
Екатерина
15 авг 2025
Просто великолепная поездка, мы остались в полном восторге! Посетили пещеру Прометея, каньон Окаце, дом чурчхелы, а еще попросили поменять последнюю точку на горячие источники. Также случилась личная непредвиденная ситуация и
читать дальше

срочно нужно было заехать в банк и Лаша нам помог с переводом с грузинского на русский язык! Очень чуткий и прекрасный человек)
Мы вкусно поели и попробовали чачу, спасибо большое! Обязательно будем рекомендовать и вернемся сами)

Е
Елена
5 авг 2025
Отличная экскурсия и отличный гид. Все показал,дал полезные советы по платным экскурсиями в пещерах и в каньоне. Рассказал много интересного. Однозначно рекомендую!
А
Александра
3 авг 2025
Тур понравился своей насыщенностью и разнообразием впечатлений! Начнем с пещеры Прометея — отличное укрытие от знойной погоды и потрясающие размеры гротов оставили приятные впечатления. Внутри ощущается особая атмосфера спокойствия и
читать дальше

величественности природы.

Каньон Мартвили тоже оказался интересным местом посещения. Лодочная прогулка оказалась приятным дополнением ко всему маршруту, позволяя насладиться живописностью местности с воды. Территория благоустроенная, оборудованы удобные дорожки и смотровые площадки, благодаря чему экскурсия проходит комфортно.

Что касается каньона Окаци, то дорога туда действительно представляет собой испытание — путь состоит из множества ступеней, подъем дается нелегко, особенно в условиях жары и влажности. Но сама местность там красивая и атмосферная, однако физические усилия требуют учитывать возможности каждого участника группы.

Отдельно хочется отметить, что стоимость экскурсионного пакета не включает билеты в пещеру Прометея, оплату лодок в каньоне Мартвили и вход в каньон Мартвили, а также плату за посещение каньона Окаци. Это важно учесть заранее, планируя бюджет путешествия.

Особое «спасибо» организатору тура за небольшой бонус — экскурсию в дом чурчхелы с увлекательным мастер-классом приготовления традиционного грузинского лакомства. Этот опыт стал ярким воспоминанием и внес разнообразие в культурную программу поездки!

Таким образом, поездка получилась интересной и запоминающейся, несмотря на некоторые сложности пути. Рекомендую этот тур тем, кто готов к активному отдыху и открыт новым гастрономическим открытиям.

E
Ekaterina
29 июл 2025
Была одна в Кутаиси, мне повезло с гидом. Лаша серьёзный и знающий гид. Ездили весь день до позднего вечера. Прекрасные каньоны, водопады и природа. Санаторий Цхалтубо, который очень хотела увидеть)
читать дальше

и увидела. Отдельно спасибо за решение вопроса по оплате, так как почему-то моя евро-карта не работала частично, и Лаша подстраховал. Это многое говорит о человеке. Не хватило времени ещё поездить. Но вернусь обязательно с семьёй. Лаше удачи!

Б
Барышникова
28 июл 2025
Отдыхали в Кутаиси один день и решили провести его максимально насыщенно. Владимир подобрал оптимальный маршрут, показал удивительные места. Как и заявлялось- это просто трансфер до локаций, в который входят дополнительные расходы на экскурсии и питание, стоит это учитывать. Маршрут однозначно рекомендую!
М
Марина
21 июл 2025
Впервые приехали в Грузию, решили начать путешествие с экскурсии и нисколько не пожалели!
Лаша действительно хорошо знает свой регион и рассказывает о нём с любовью, программа выстроена достаточно гармонично и меняется
читать дальше

в зависимости от потребностей каждого: в каньоне Окаце можно подольше прогуляться или ускориться и за дополнительную плату арендовать внедорожник на месте. Благодаря тому, что нет лишних людей (нас было всего двое), не приходится ни под кого подстраиваться как в туристических группах на 5-6 человек, на каждой точке маршрута есть дополнительные развлечения на выбор: зиплайн, рафтинг, и т. д, так что если погода позволит, можно воспользоваться. Посещение каждого природного объекта платное, как и было обговорено заранее, так что непредвиденных расходов не возникло. В конце пути по нашей просьбе нам помогли найти хороший обменник и довезли до гостиницы, мы конечно прилично устали (всё таки маршрут выдался насыщенный), но благодаря автомобилю удалось быстро и с перерывами на отдых посетить много достопримечательностей.
В общем, отлично провели день, советуем))

Ольга
Ольга
19 июл 2025
Хотим выразить огромную благодарность за незабываемые впечатления от окрестностей Кутаиси!
Лаша не просто показывал достопримечательности, а с душой рассказывал о культуре, традициях и легендах Грузии.

Отдельное спасибо за гибкость, внимание к нашим пожеланиям и интересные истории – с вами было легко и комфортно!
