Экскурсия из Кутаиси открывает завораживающие уголки Имеретии. В пещере Прометея вас ждут подземные озёра и сталактиты, в каньоне Окаце - прогулка по подвесному мосту с потрясающими видами. Завершите день в каньоне Мартвили, наслаждаясь изумрудной водой и отвесными скалами. В конце вас ждёт мастер-класс по чурчхеле и дегустация грузинских сладостей. Это путешествие подарит вам незабываемые эмоции и яркие впечатления

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

за 1–2 человек или €22 за человека, если вас больше

от €65 за 1–2 человек или €22 за человека, если вас больше

Ваш гид в Кутаиси

Лаша Ваш гид в Кутаиси

Описание экскурсии

9:30 — выезд из Кутаиси

Пещера Прометея

10:00–11:30

Фантастический подземный мир длиной 1,1 км. Подсветка, сталактиты и сталагмиты, реки и озёра — всё это при постоянной температуре +14 °C.

Каньон Окаце

12:15–15:15

Прогулка по подвесному мосту высотой до 140 м — это примерно 45 этажей! Потрясающие виды, шум воды и прогулка по зелёному лесу. Общая длина пешего маршрута — около 7 км. Можно арендовать внедорожник, чтобы путь занял меньше времени.

15:15–16:00 — обед в кафе

Дом чурчхелы и грузинских сладостей

16:10–16:45

Бесплатный мастер-класс, дегустация и возможность купить авторские сладости. Вас угостят и расскажут о традициях приготовления.

Каньон Мартвили

17:15–18:15

Изумрудная вода, отвесные скалы и прогулка на лодке — идеальное завершение дня. Один из самых красивых каньонов Грузии.

18:15 — выезд в Кутаиси

19:15 — возвращение в город

Организационные детали