И Инесса Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси Это было великолепно. Мы объязательно вернёмся,но уже на другой маршрут. Спасибо вашей команде

Р Роман Пещера Прометея и каньоны Грузии Огромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. Рекомендую

А Александр Пещера Прометея и каньоны Грузии Всё очень хорошо! Будем ездить ещё. Гиду спасибо за угощения домашним вином и лобиани!

И Илона Пещера Прометея и каньоны Грузии Очень впечатляет экскурсия,все очень понравилось👍

V Viktorija Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси Первый опыт рафтинга оказался очень удачным. Обязательно вернемся, весной, когда уровень воды будет выше, и пороги круче! Поездка до лагеря рафтинга была интересной, с парой остановок и немногими рассказами.