Серго - приятный собеседник и эмпатичный, ненавязчивый человек. Он не будет без перерыва рассказывать вам историю Грузии, но может показать читать дальше
не самые туристические места. Советую перед экскурсией проговорить план на день - мы не всё успели за заявленное время, но мы сами поставили начало экскурсии на середину дня и никуда не торопясь курили на каждом споте, так что ставлю 5 баллов, и отдельный плюсик за то, что Серго был с водителем, что добавляло уверенности в безопасности.
Сергей удивительный, интеллигентный человек с широким кругом знаний и хорошим русским языком. Он учел все наши пожелания и сделал отличный читать дальше
день рождения нашему имениннику. Он не экскурсовод и не будет говорить вам громким голосом заученные фразы. Он скорее ваш проводник в культуру его страны. Он сам восхищается тем, что показывает и делает этот тур с большой любовью к Грузии.
Для нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозам нам повезло!) Вначале был читать дальше
трекинг по вековому лесу пока мы не вышли к выступу на вершине горы. От великолепного вида на долину захватывало дух, над нами летали орлы. Мы остались там на какое-то время полюбоваться и помедитировать, уезжать никак не хотелось. Потом мы поехали к церкви Св. Николая - церковь редкой красоты и сохранности. По фрескам на стенах можно отследить историю региона, каждый любитель истории будет приятно удивлен. Завершили мы свою поездку в винодельне, где отведали вино - гордость региона!
Провели с Сергеем отличный день в грузинской глубинке вдали от толп туристов. Не похоже на классическую экскурсию, скорее прогулка по читать дальше
красивым местам с хорошим знакомым с рассказами о быте местных вперемешку с личными семейными историями. Виды сногсшибательные:) Сергей отлично чувствует желания и интересы своих гостей и подстраивается под них. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто ищет тихую и аутентичную "настоящую" Грузию.
Это не совсем экскурсия. Просто местный парень знает интересные места, скрытые от тур маршрутов. Если вы приехали на машине и понимаете читать дальше
Гугл мэп, в принцыпе можете поехать сами. Рассказов не будет. Но как фотогратограф любитель ставлю твердое 4. Мой день не прошел зря, я получила кучу отличных фототочек, у Сергея олимпийское терпение, даже муж не выдерживает, когда застреваю щёлкать на одном месте. По времени отлично уложились, без яркого солнца но и не в полной темноте, при этом успели на обед в одну семью (вы оплачиваете) супер, все так по домашнему
Как-то неожиданно для нас, Сергей и водитель Заза устроили нам совершенно незабываемый день. Мы приятно пообщались, побывали в гостях у читать дальше
винодела и посмотрели неимоверно красивые места. Посреди дух захватывающих видов - водопадов, гор, тихих деревенек - кроме нас практически никого не было. Сергей отлично знает местность, и показал нам места, о которых мы, будучи туристами, наверное, никогда бы и не узнали. Он много знает о культуре и истории края, не перегружал информацией, но охотно отвечал на все наши вопросы. При этом, Сергей и Заза не считали время экскурсии поминутно, и дали сполна времени, чтобы исследовать и насладиться каждым местом. Это был чрезвычайно насыщенный день, в ходе которого мы открыли для себя многое и даже успели немного помедитировать среди природы. Впечатлений - море! Кроме того, Сергей даже посоветовал нам, что еще можно посмотреть в Кутаиси, и по его советам мы прекрасно провели и следующий день. Сергею и Зазе ещё раз огромное спасибо! Однозначно - рекомендую!
Это путешествие на целый день вдали от стандартных маршрутов, предлагаемых туристам в Кутаиси. Прелесть в том, что ты оказываешься внутри читать дальше
имеретинской "глубинки": грунтовые дорога, село в небольшой долине среди гор, крестьянские наделы, старая водяная мельница. До водопада идти пешком меньше 2 километров по дороге. Каньон неглубокий, но к конечной точке иногда приходилось идти по камушкам в речке. Ощущение - будто находишься в ботаническом саду, и так доходишь до места, где речка уступами стекает в каньон. Запоминающееся место. На обратной дороге организован имеретинский обед в гостевом доме, где стоит 150-летняя печь. Познакомились с семьёй. Очень хорошо посидели с хозяином, поговорили. Хозяйка дала в дорогу большой хачапури. Организатор Сергей проводил поездку в спокойном темпе, рассказаывал без педалирования. Он очень приятный молодой человек. На вопросы отвечал квалифицированно. На обратной дороге заехали в Гелати, очень подробно всё осмотрели. Не пугайтесь серпантина. Это просто подъём по просёлочной дороге, довольно лёгкий.
Выбрали эту экскурсию, прочитав отзывы, практически все хвалебные. Места действительно шикарные, маршрут классный. Но сам гид больше не гид а читать дальше
проводник. Да, он знает местность, знает местных. Но как рассказчик неочень) без обид Серго, хороший милый парень, спасибо за экскурсию. Но в отзывах было много об его знаниях, речи и тд. Я ожидала гида как привыкла видеть их в других странах, с образованием, лингвиста. А Сергей малообщителен. Молчалив. И считаю дороговато за такую экскурсию. Его спас водитель, вот он был гидом) и рассказал много и показал) Его интересно было слушать. Но в целом конечно впечатления незабываемые. Спасибо за поход в погреб к виноделу высоко в горах 👍🏻 Мы до сих пор вспоминаем)
Мы выбрали именно эту программу, так как хотели окунуться в колорит и атмосферу этого региона. В программе было написано « читать дальше
В крестьянском домике попробуете верхнеимеретинские вина из погреба, сыры и фрукты. А возле секретного водопада, ничуть не хуже Мартвильских, устроим мини-пикник с жаренным на огне сыром или мясом.». Этого ничего не было. Мы подошли к старому дому, осмотрели его снаружи и ушли, возле водопада мы сделали фотографии и все. Мы весь день ездили и были очень голодные. Рассчитывали на пикники, а их небыли. А сергей объяснил это тем, что пасхальные праздники. Не очень понятно. Какое отношения праздники имеют к организации мини- пикнику и жарке сыра(. Программа не выполнена. .
Если вы хотите увидеть настоящую природу Грузии,то вам непременно сюда))) это не описать словами, там нет туристов, в этом все читать дальше
великолепие этой экскурсии, виды гор, водопады, это все великолепие(нам очень повезло с погодой) зарядили нас энергией на долгое время, влюбились в Грузию с первой минуты. Самые смелые купались в водопадах))) Хочется возвращаться сюда снова и снова. Что касаемо гида, Сергей очень дружелюбный, интересный гид, который искренне любит свою страну и делится своими знаниями с туристами,его очень интересно слушать. Моменты,когда не все идёт по плану экскурсионного маршрута,Сергей тут же предлагает варианты замены,за что ему отдельная благодарность от нашей компании. Искренне и от души рекомендуем Сергея и этот маршрут, и не только, мы провели с Сергеем 2 прекрасных дня, за что ему огромное спасибо, и мы обязательно вернемся.
Сергей очень приятный молодой человек, который знает и понимает, что делает. Поездка в горы и в целом экскурсия была наполнена читать дальше
прекрасными видами западной Грузии, тем более, что нам очень повезло с погодой, было солнце и чистое небо, поэтому виды гор, ледников, озер и рек были обалденными, а обед в Грузинском кафе с супом харчо, хачапури и домашним вином в конце поездки был совершенно замечательным завершающим аккордом. Спасибо Сергею, Грузинам и всей Грузии!!!
День, проведенный в компании Сергея получился очень познавательным, атмосферным и по-домашнему уютным. У нас получилось вырваться из спешки автомобильного путешествия читать дальше
и прочувствовать неспешное течение жизни вдали от шумных городов, прогуливаясь живописными тропками грузинских джунглей. Гиды часто любят писать о том, что проводят экскурсии нетуристическими маршрутами, однако впервые это оказалось стопроцентной правдой. Суета отошла на второй план и каждая деталь окружающего мира была интересна, притягательна, дарила умиротворение. Муж наконец то нашел в лице Сергея человека, которому можно задать любой интересующий вопрос и получить развернутый ответ, правдивый даже в моменты, где обычно стараются приукрасить. Родители, заядлые грибники, были в востроге от возможности познакомиться с природой Имеретии поближе. Накрытый для нас стол в довершение вечера покорил всех без исключения. Муж до сих пор с восторгом вспоминает перчики, считая их коронным блюдом всего нашего путешествия по Грузии 🙂 Этот день оставил в наших сердцах самые теплые воспоминания. Еще раз большое спасибо!
Это совсем не экскурсия. Это погружение в жизнь настоящей Грузии, той, в которой хочется задержаться и подумать обо всем. Сергей - чудесный человек с великолепным знанием истории и неподдельной любовью к своей Стране. Просто потрясающе!
Одна из самых лучших экскурсий в нашей жизни, а путешествуем мы много! Это удивительная программа авторского тура, которая познакомит вас читать дальше
с регионом в дали от шумных толп туристов. Вы увидите уникальные места природы, колорит быта, прогуляетесь по "джунглям", окунетесь (или как в нашем случае, помочи ноги) в чистейших водопадах. Посетите семью и отведаете национальную домашнюю кухню и бесподобное вино, услышите тысячу рассказов о жизни, быте, культуре, природе. Описать одним постом всех эмоций просто не возможно! Одно могу сказать - уникальная и не повторимая программа, нет ни у кого. Авторский тур, который полностью оправдывает свою стоимость! Спасибо Сергею за это приключение, за эмоции! Мы точно знаем, что в Грузии у нас теперь есть еще один друг! До новых встреч, Серго!
Если вы хотите познакомиться с настоящей грузинской природой и людьми вдали от проторенных туристами троп, то этот тур для вас!!! читать дальше
Сергей - это тот гид, который своё любимое увлечение превратил в работу и заряжает энергией других! Он волшебник, который способен превратить группу туристов предпенсионного возраста в горных коз, бесстрашно преодолевающих препятствия!!! Спасибо за полученное удовольствие!
