винодела и посмотрели неимоверно красивые места. Посреди дух захватывающих видов - водопадов, гор, тихих деревенек - кроме нас практически никого не было. Сергей отлично знает местность, и показал нам места, о которых мы, будучи туристами, наверное, никогда бы и не узнали. Он много знает о культуре и истории края, не перегружал информацией, но охотно отвечал на все наши вопросы. При этом, Сергей и Заза не считали время экскурсии поминутно, и дали сполна времени, чтобы исследовать и насладиться каждым местом. Это был чрезвычайно насыщенный день, в ходе которого мы открыли для себя многое и даже успели немного помедитировать среди природы. Впечатлений - море! Кроме того, Сергей даже посоветовал нам, что еще можно посмотреть в Кутаиси, и по его советам мы прекрасно провели и следующий день. Сергею и Зазе ещё раз огромное спасибо! Однозначно - рекомендую!