Сванетия, Рача и Анаклия: индивидуальное путешествие от гор к морю
Из Кутаиси - в аутентичные уголки Грузии
Подсвеченные своды пещеры Прометея, зеркальная гладь озера Шаори и резные стены храма Никорцминда встретят нас в Раче. Затем дорога через перевал Загаро приведёт в Сванетию — к башням Ушгули, Ламарии и видам на Ушбу. На внедорожниках доберёмся к озёрам Корульди и прогуляемся по Местии.
У ледника Чалаади спустимся к Анаклии, чтобы провести вечер у моря, а завершением станет Мартвильский каньон.
Описание тура
Организационные детали
Обувь: удобные кроссовки с хорошим протектором для прогулок в горах и к леднику. Одежда: в Сванетии может быть прохладно — рекомендуется ветровка или лёгкая куртка; для Рачи и Анаклии — лёгкая летняя одежда и купальные принадлежности. Защита: солнцезащитные очки, крем с SPF, личная аптечка.
Программа тура по дням
1 день
Подземное царство и сердце Рачи
Начнём путешествие с пещеры Прометея: проплывём на лодке среди подсвеченных сталактитов. Затем отправимся в горы. Сделаем остановку у озера Шаори, где в воде отражаются облака, и поднимемся к монастырю Цхраджвари, откуда открывается вид на Западную Грузию. Завершим день у резных стен храма Никорцминда, после чего поедем на ужин в Амбролаури. Ночь проведём в семейном отеле в Амбролаури.
2 день
Вино хванчкара и сванские башни
Утром отправимся на дегустацию в Royal Khvanchkara. Попробуем легендарное полусладкое вино и редкие белые сорта. Затем поедем дальше через перевал Загаро, если позволят погодные условия, и направимся в Сванетию. Посетим общину Ушгули — объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО — и древнюю Ламарию.
Вечером приедем в Местию, где проведём время за бокалом чачи и разговорами с местными жителями. Ночуем тут же.
3 день
Подъём на Хацвали, озёра Корульди
Этот день посвятим горам. Поднимемся по канатной дороге на Хацвали, откуда хорошо видна Ушба. Затем на внедорожниках отправимся к озёрам Корульди, где вершины отражаются в воде. Вечером вернёмся в посёлку, прогуляемся по городу и отдохнём.
4 день
Ледник Чалаади, Ингури ГЭС и Анаклия
Утром отправимся к леднику Чалаади через хвойный лес. После прогулки спустимся к морю. По пути остановимся у Ингури ГЭС — одной из самых высоких плотин в мире. К закату доберёмся до Анаклии.
Вечером пройдёмся по набережной и поужинаем, можно будет попробовать свежую рыбу.
Ночь в отеле на берегу моря.
5 день
Нокалакеви, горячие источники и Мартвильский каньон
Попрощаемся с морем и поедем к историческим местам. Посетим византийскую крепость Нокалакеви, затем отправимся к горячим источникам, где можно искупаться прямо в реке. Завершим путешествие в Мартвильском каньоне: увидим бирюзовую воду, водопады и прокатимся на лодке.
К вечеру вернёмся в Кутаиси.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы
Услуги гида
Вода
Экскурсии
Посещение горячих источников
Что не входит в цену
Перелёт до Кутаиси и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты
Дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кутаиси, точное место и время - по договорённости. Поможем с подбором билетов или организацией трансфера при прилёте в другой город
Завершение: Кутаиси, точное место - по договорённости, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зураб — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провёл экскурсии для 394 туристов
Здравствуйте. Мне 55 лет, и я специализируюсь на истории Грузии, природе, виноделии и гастрономии. Помогаю людям, которым интересна Грузия, получше узнать и полюбить эту страну. Устраиваю туры к историческим и читать дальшеуменьшить
культурным центрам и показываю невероятно красивые места. Встречу в аэропортах и помогу найти жилье согласно вашим запросам в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и других городах Грузии. Помогу группам от 2 до 20 человек составить индивидуальные познавательные маршруты и обеспечу перемещение в любую точку Грузии на комфортабельном транспорте.
Тур входит в следующие категории Кутаиси
Похожие туры на «Сванетия, Рача и Анаклия: индивидуальное путешествие от гор к морю»