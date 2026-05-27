Мои заказы

Сванетия, Рача и Анаклия: индивидуальное путешествие от гор к морю

Из Кутаиси - в аутентичные уголки Грузии
Подсвеченные своды пещеры Прометея, зеркальная гладь озера Шаори и резные стены храма Никорцминда встретят нас в Раче. Затем дорога через перевал Загаро приведёт в Сванетию — к башням Ушгули, Ламарии и видам на Ушбу. На внедорожниках доберёмся к озёрам Корульди и прогуляемся по Местии.

У ледника Чалаади спустимся к Анаклии, чтобы провести вечер у моря, а завершением станет Мартвильский каньон.
Сванетия, Рача и Анаклия: индивидуальное путешествие от гор к морю
Сванетия, Рача и Анаклия: индивидуальное путешествие от гор к морю
Сванетия, Рача и Анаклия: индивидуальное путешествие от гор к морю

Описание тура

Организационные детали

Обувь: удобные кроссовки с хорошим протектором для прогулок в горах и к леднику.
Одежда: в Сванетии может быть прохладно — рекомендуется ветровка или лёгкая куртка; для Рачи и Анаклии — лёгкая летняя одежда и купальные принадлежности.
Защита: солнцезащитные очки, крем с SPF, личная аптечка.

Программа тура по дням

1 день

Подземное царство и сердце Рачи

Начнём путешествие с пещеры Прометея: проплывём на лодке среди подсвеченных сталактитов. Затем отправимся в горы. Сделаем остановку у озера Шаори, где в воде отражаются облака, и поднимемся к монастырю Цхраджвари, откуда открывается вид на Западную Грузию. Завершим день у резных стен храма Никорцминда, после чего поедем на ужин в Амбролаури. Ночь проведём в семейном отеле в Амбролаури.

Подземное царство и сердце РачиПодземное царство и сердце РачиПодземное царство и сердце РачиПодземное царство и сердце РачиПодземное царство и сердце РачиПодземное царство и сердце Рачи
2 день

Вино хванчкара и сванские башни

Утром отправимся на дегустацию в Royal Khvanchkara. Попробуем легендарное полусладкое вино и редкие белые сорта. Затем поедем дальше через перевал Загаро, если позволят погодные условия, и направимся в Сванетию. Посетим общину Ушгули — объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО — и древнюю Ламарию.

Вечером приедем в Местию, где проведём время за бокалом чачи и разговорами с местными жителями. Ночуем тут же.

Вино хванчкара и сванские башниВино хванчкара и сванские башниВино хванчкара и сванские башни
3 день

Подъём на Хацвали, озёра Корульди

Этот день посвятим горам. Поднимемся по канатной дороге на Хацвали, откуда хорошо видна Ушба. Затем на внедорожниках отправимся к озёрам Корульди, где вершины отражаются в воде. Вечером вернёмся в посёлку, прогуляемся по городу и отдохнём.

Подъём на Хацвали, озёра КорульдиПодъём на Хацвали, озёра КорульдиПодъём на Хацвали, озёра Корульди
4 день

Ледник Чалаади, Ингури ГЭС и Анаклия

Утром отправимся к леднику Чалаади через хвойный лес. После прогулки спустимся к морю. По пути остановимся у Ингури ГЭС — одной из самых высоких плотин в мире. К закату доберёмся до Анаклии.

Вечером пройдёмся по набережной и поужинаем, можно будет попробовать свежую рыбу.

Ночь в отеле на берегу моря.

Ледник Чалаади, Ингури ГЭС и АнаклияЛедник Чалаади, Ингури ГЭС и АнаклияЛедник Чалаади, Ингури ГЭС и Анаклия
5 день

Нокалакеви, горячие источники и Мартвильский каньон

Попрощаемся с морем и поедем к историческим местам. Посетим византийскую крепость Нокалакеви, затем отправимся к горячим источникам, где можно искупаться прямо в реке. Завершим путешествие в Мартвильском каньоне: увидим бирюзовую воду, водопады и прокатимся на лодке.

К вечеру вернёмся в Кутаиси.

Нокалакеви, горячие источники и Мартвильский каньонНокалакеви, горячие источники и Мартвильский каньон

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Услуги гида
  • Вода
  • Экскурсии
  • Посещение горячих источников
Что не входит в цену
  • Перелёт до Кутаиси и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кутаиси, точное место и время - по договорённости. Поможем с подбором билетов или организацией трансфера при прилёте в другой город
Завершение: Кутаиси, точное место - по договорённости, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зураб
Зураб — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провёл экскурсии для 394 туристов
Здравствуйте. Мне 55 лет, и я специализируюсь на истории Грузии, природе, виноделии и гастрономии. Помогаю людям, которым интересна Грузия, получше узнать и полюбить эту страну. Устраиваю туры к историческим и
читать дальшеуменьшить

культурным центрам и показываю невероятно красивые места. Встречу в аэропортах и помогу найти жилье согласно вашим запросам в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и других городах Грузии. Помогу группам от 2 до 20 человек составить индивидуальные познавательные маршруты и обеспечу перемещение в любую точку Грузии на комфортабельном транспорте.

Тур входит в следующие категории Кутаиси

Похожие туры на «Сванетия, Рача и Анаклия: индивидуальное путешествие от гор к морю»

Сванетия: история в окружении гор
На машине
3 дня
7 отзывов
Сванетия: история в окружении гор
Сванетия - труднодоступный регион Грузии. За три дня вы увидите сванские башни, дворец Дадиани, высокогорную общину Ушгули, ледник и многое другое
Начало: Кутаиси, точное место по договорённости, 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за человека
Потайные уголки курорта Цхалтубо и уют Кутаиси
На машине
3 дня
Потайные уголки курорта Цхалтубо и уют Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы с нашим туром по Кутаиси и Цхалтубо. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Центральная площадь Кутаиси, у Колхидского фонтана...
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
45 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур из Кутаиси навстречу горным склонам, вековой архитектуре и древнегреческим мифам
На машине
2 дня
Индивидуальный тур из Кутаиси навстречу горным склонам, вековой архитектуре и древнегреческим мифам
Погулять по каньонам Мартвили и Окаце, вспомнить Прометея и аргонавтов, увидеть башни и святыни
Начало: Кутаиси, точное место - по договорённости, 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за человека
В Грузию своей компанией: Кутаиси, Тбилиси, Чиатура и Сигнахи с треккингами в горах
На машине
10 дней
В Грузию своей компанией: Кутаиси, Тбилиси, Чиатура и Сигнахи с треккингами в горах
Взойти на гору Цхраджвари, побывать в 7 городах, заглянуть на винзавод и в пещеру Прометея
Начало: Аэропорт Кутаиси, 10:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€1800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Кутаиси
Все туры из Кутаиси
от €850 за тур