В Грузию своей компанией: Кутаиси, Тбилиси, Чиатура и Сигнахи с треккингами в горах
Взойти на гору Цхраджвари, побывать в 7 городах, заглянуть на винзавод и в пещеру Прометея
Начало: Аэропорт Кутаиси, 10:00
7 июл в 10:00
8 июл в 10:00
€1800 за всё до 8 чел.
Природа Грузии через призму уникального сорта вина Усахелаури
Погрузитесь в природные красоты Грузии и насладитесь гастрономическими изысками. Двухдневный тур по Кутаиси с посещением пещер, водопадов и винодельни
Начало: Ваш адрес проживания в Тбилиси
Расписание: май-октябрь
2 июл в 15:00
3 июл в 09:00
$300 за экскурсию
Отдых на море, экскурсии и природные чудеса: Кутаиси, Батуми и чёрные пляжи Уреки
Посетить пещеру Прометея, исследовать улочки Батуми и расслабиться на побережье
Начало: Аэропорт Кутаиси, встретим в любое время
30 июн в 10:00
7 июл в 10:00
€630 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Популярные места»
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