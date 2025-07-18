От моря до серных источников: только вы и самые живописные уголки Грузии
Погулять по Батуми и Старому Тбилиси, заглянуть в Боржоми и ощутить атмосферу Кахетии
Начало: Аэропорт Кутаиси, время зависит от времени вашего ...
«Отель расположен в Старом городе, в пешей доступности от главных достопримечательностей»
18 июл в 10:00
25 июл в 10:00
$650 за человека
Потайные уголки курорта Цхалтубо и уют Кутаиси: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы с нашим туром по Кутаиси и Цхалтубо. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Центральная площадь Кутаиси, у Колхидского фонтана...
«За три дня вы познакомитесь с одним из древнейших городов Грузии — Кутаиси: побродите по его атмосферным улочкам, ощутите колорит восточного базара на Зеленом рынке и поднимитесь к величественному собору Баграти»
Завтра в 08:00
16 июл в 08:00
45 000 ₽ за человека
В Грузию своей компанией: Кутаиси, Тбилиси, Чиатура и Сигнахи с треккингами в горах
Взойти на гору Цхраджвари, побывать в 7 городах, заглянуть на винзавод и в пещеру Прометея
Начало: Аэропорт Кутаиси, 10:00
«У вас будет время на отдых и обед, а затем проведём для вас обзорную экскурсию по центру города и осмотрим античные строения»
16 июл в 10:00
17 июл в 10:00
€1800 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Обзорные»
Самые популярные туры этой рубрики в Кутаиси
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Кутаиси в июле 2025
Сейчас в Кутаиси в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 650 до 45 000.
Изучение достопримечательностей города Кутаиси нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Кутаиси много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025