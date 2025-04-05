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1 чел. По популярности На машине 2 дня Индивидуальный тур из Кутаиси навстречу горным склонам, вековой архитектуре и древнегреческим мифам Погулять по каньонам Мартвили и Окаце, вспомнить Прометея и аргонавтов, увидеть башни и святыни Начало: Кутаиси, точное место - по договорённости, 8:00 «На этом пути нам встретятся шедевры зодчества — монастырь, княжеский дворец, крепости и башни, возраст которых исчисляется столетиями» €300 за всё до 10 чел. На машине 2 дня Экспресс-перезагрузка в горах и у моря с выездом из Кутаиси: только для вашей компании Рассмотреть монастыри, переночевать на высоте более 2500 метров и отдохнуть на пляже в Кобулети Начало: Кутаиси, ваше место проживания, время по договорён... «Посетим живописный край с древними монастырями — Гурию — и доедем до курорта, где разместимся в палаточном лагере выше облаков» €350 за всё до 20 чел. На машине 2 дня Малоизведанная грузинская Швейцария с выездом из Кутаиси: горная Рача только для вас Полюбоваться пиками и альпийскими лугами, пройти по речному каньону, осмотреть древние башни и собор Начало: Ваше место проживания в Кутаиси, точное время - по... «Вы увидите древние башни, принадлежавшие зажиточным князьям, и богато декорированный собор Никорцминда, претендующий на включение в список ЮНЕСКО» €350 за всё до 22 чел. Все туры Кутаиси

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