Индивидуальный тур из Кутаиси навстречу горным склонам, вековой архитектуре и древнегреческим мифам
Погулять по каньонам Мартвили и Окаце, вспомнить Прометея и аргонавтов, увидеть башни и святыни
Начало: Кутаиси, точное место - по договорённости, 8:00
«На этом пути нам встретятся шедевры зодчества — монастырь, княжеский дворец, крепости и башни, возраст которых исчисляется столетиями»
5 апр в 08:00
12 апр в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Экспресс-перезагрузка в горах и у моря с выездом из Кутаиси: только для вашей компании
Рассмотреть монастыри, переночевать на высоте более 2500 метров и отдохнуть на пляже в Кобулети
Начало: Кутаиси, ваше место проживания, время по договорён...
«Посетим живописный край с древними монастырями — Гурию — и доедем до курорта, где разместимся в палаточном лагере выше облаков»
12 июн в 10:00
19 июн в 10:00
€350 за всё до 20 чел.
Малоизведанная грузинская Швейцария с выездом из Кутаиси: горная Рача только для вас
Полюбоваться пиками и альпийскими лугами, пройти по речному каньону, осмотреть древние башни и собор
Начало: Ваше место проживания в Кутаиси, точное время - по...
«Вы увидите древние башни, принадлежавшие зажиточным князьям, и богато декорированный собор Никорцминда, претендующий на включение в список ЮНЕСКО»
5 апр в 10:00
12 апр в 10:00
€350 за всё до 22 чел.
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