Индивидуальная
до 6 чел.
Древний Мцхета и скальный Уплисцихе
Путешествие в сердце Грузии: Мцхета и Уплисцихе. Откройте для себя древние храмы и пещеры, ощутите дух времени и величие истории
Начало: От Вашего места проживания
23 авг в 08:30
24 авг в 08:30
$265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вардзиа - путешествие в духе приключений Индиана Джонса
Путешествие в Вардзию подарит вам захватывающие приключения, уникальные виды и исторические открытия в сердце Грузии
Начало: От Вашего места проживания
13 авг в 07:00
14 авг в 07:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадки Мцхета: путешествие от античности до наших дней
Погрузитесь в историю Мцхета, от древних храмов до средневековых улочек, завершая вкусной грузинской кухней
Начало: От Вашего места проживания
23 авг в 09:00
24 авг в 12:00
$125 за всё до 3 чел.
