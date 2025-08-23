Найдено 3 экскурсии в категории « Дворец царя Миряна » в Мцхете, цены от $125. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 8 часов Индивидуальная до 6 чел. Древний Мцхета и скальный Уплисцихе Путешествие в сердце Грузии: Мцхета и Уплисцихе. Откройте для себя древние храмы и пещеры, ощутите дух времени и величие истории Начало: От Вашего места проживания $265 за всё до 3 чел. 15 часов Индивидуальная до 6 чел. Вардзиа - путешествие в духе приключений Индиана Джонса Путешествие в Вардзию подарит вам захватывающие приключения, уникальные виды и исторические открытия в сердце Грузии Начало: От Вашего места проживания $350 за всё до 6 чел. 6 часов Индивидуальная до 6 чел. Загадки Мцхета: путешествие от античности до наших дней Погрузитесь в историю Мцхета, от древних храмов до средневековых улочек, завершая вкусной грузинской кухней Начало: От Вашего места проживания $125 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Мцхеты

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Дворец царя Миряна»

Забронируйте экскурсию в Мцхете на 2025 год по теме «Дворец царя Миряна», цены от $125. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь