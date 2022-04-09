Что вас ожидает:
Живописный Боржоми
Дорога через прекрасное в любое время года ущелье приведёт вас в Боржоми: вы погуляете по центру города и побываете в парке, где каждый год отдыхал император Николай II со своей семьей. Именно здесь вы сможете увидеть минеральный источник, бьющий из недр земли, и продегустируете воду «Боржоми», известную своими целебными свойствами.
Крепости Ацкури и Рабати
Вы проедете по дороге, петляющей вместе с рекой Кура: по пути вас ждёт остановка у крепости Ацкури, основанной в античные времена, когда войско Александра Великого шло на войну с персидским царем Дарием. Кроме того, вы увидите крепость Рабати, на восстановление которой правительство Грузии не пожалело средств. Вы узнаете о славном прошлом этого места, объединяющего в себе историю грузинского государства, историю османского владычества и страницы русских побед на Кавказе.
Пещерная Вардзия
По пути к Вардзии, пролегающему вдоль турецкой границы, вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси. И наконец, попадёте в необыкновенный город в скале, который насчитывает 13 уровней и более пятисот помещений. Вы изучите каждый уголок Вардзии, а я расскажу вам об истории этого города, который в 12 веке основал отец царицы Тамары, а сама царица превратила его в грандиозный комплекс и собственную резиденцию.
Важная информация:
- В связи с достаточно большой длительностью путешествия и серьезными физическими нагрузками в процессе тура, нежелательно отправляться в путешествие с детьми младше 10-ти лет, а также тем, у кого проблемы со здоровьем, боязнь высоты и замкнутого пространства.
- Для тура важно, чтобы у вас была удобная обувь, а в летний период, стоит взять головные уборы и бутылочку воды.
- Чтобы успеть осмотреть Вардзиа в светлое время суток, по маршруту предусмотрен поздний обед, после посещения скального комплекса, поэтому, по желанию, берите с собой что-то, чем можно перекусить «на ходу».