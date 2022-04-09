Вардзиа - путешествие в духе приключений Индиана Джонса

Это автопутешествие подарит вам необыкновенные впечатления: вы проедете по пути, которым шли отряды Царицы Тамары

Индивидуальная
Это автопутешествие подарит вам необыкновенные впечатления: вы проедете по пути, которым шли отряды Царицы Тамары, полюбуетесь густыми лесами и потрясающими видами ущелий, прогуляетесь по Боржоми и увидите несколько крепостей, одна из которых была заложена Александром Македонским.

И, конечно, вас ждёт скальный город Вардзия, расцвет которого неразрывно связан с периодом расцвета и могущества грузинского государства.
Вардзиа - путешествие в духе приключений Индиана Джонса
Вардзиа - путешествие в духе приключений Индиана Джонса
Вардзиа - путешествие в духе приключений Индиана Джонса
Вардзиа - путешествие в духе приключений Индиана Джонса
Вардзиа - путешествие в духе приключений Индиана Джонса
Вардзиа - путешествие в духе приключений Индиана Джонса

Что вас ожидает 🤩

  • Боржоми
  • Ацкури
  • Ахалцихе
  • Хертвиси
  • Тмогви
  • Вардзиа

Что вас ожидает:

    Живописный Боржоми
    Дорога через прекрасное в любое время года ущелье приведёт вас в Боржоми: вы погуляете по центру города и побываете в парке, где каждый год отдыхал император Николай II со своей семьей. Именно здесь вы сможете увидеть минеральный источник, бьющий из недр земли, и продегустируете воду «Боржоми», известную своими целебными свойствами.

    Крепости Ацкури и Рабати

    Вы проедете по дороге, петляющей вместе с рекой Кура: по пути вас ждёт остановка у крепости Ацкури, основанной в античные времена, когда войско Александра Великого шло на войну с персидским царем Дарием. Кроме того, вы увидите крепость Рабати, на восстановление которой правительство Грузии не пожалело средств. Вы узнаете о славном прошлом этого места, объединяющего в себе историю грузинского государства, историю османского владычества и страницы русских побед на Кавказе.

    Пещерная Вардзия

    По пути к Вардзии, пролегающему вдоль турецкой границы, вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси. И наконец, попадёте в необыкновенный город в скале, который насчитывает 13 уровней и более пятисот помещений. Вы изучите каждый уголок Вардзии, а я расскажу вам об истории этого города, который в 12 веке основал отец царицы Тамары, а сама царица превратила его в грандиозный комплекс и собственную резиденцию.

    Важная информация:

    • В связи с достаточно большой длительностью путешествия и серьезными физическими нагрузками в процессе тура, нежелательно отправляться в путешествие с детьми младше 10-ти лет, а также тем, у кого проблемы со здоровьем, боязнь высоты и замкнутого пространства.
    • Для тура важно, чтобы у вас была удобная обувь, а в летний период, стоит взять головные уборы и бутылочку воды.
    • Чтобы успеть осмотреть Вардзиа в светлое время суток, по маршруту предусмотрен поздний обед, после посещения скального комплекса, поэтому, по желанию, берите с собой что-то, чем можно перекусить «на ходу».

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида-водителя
    • Топливо
    Что не входит
    • Питание и напитки по дороге
    • Входной билет в центральный парк Боржоми — 2 лари/чел.
    • Входной билет в крепость Рабат — 10 лари/чел.
    • Входной билет в музей внутри крепости Рабат — 5 лари/чел., сопровождение гида в крепости Рабат запрещено, по желанию, возможно оплатить музейного гида, стоимость его услуг составляет 30 лари за экскурсию (за всех), в случае группового тура, решение принимается консолидировано.
    • Входной билет в Вардзиа — 15 лари/чел
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: От Вашего места проживания
    Завершение: Ваше место проживания
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 15 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • В связи с достаточно большой длительностью путешествия и серьезными физическими нагрузками в процессе тура, нежелательно отправляться в путешествие с детьми младше 10-ти лет, а также тем, у кого проблемы со здоровьем, боязнь высоты и замкнутого пространства.
    • Для тура важно, чтобы у вас была удобная обувь, а в летний период, стоит взять головные уборы и бутылочку воды.
    • Чтобы успеть осмотреть Вардзиа в светлое время суток, по маршруту предусмотрен поздний обед, после посещения скального комплекса, поэтому, по желанию, берите с собой что-то, чем можно перекусить «на ходу»
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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