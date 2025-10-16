Индивидуальная
до 3 чел.
Мцхета - путешествие во времени
Начало: Пушкинский сквер, Тбилиси
Расписание: Ежедневно по договоренности
$30 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Древний Мцхета и скальный Уплисцихе
Начало: От Вашего места проживания
16 окт в 08:30
17 окт в 08:30
$265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадки Мцхета - путь от античности до современности
Начало: От Вашего места проживания
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
$125 за всё до 3 чел.
