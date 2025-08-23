Индивидуальная
до 6 чел.
Скальный Уплисцихе и его тайны: экскурсия по древнему городу Грузии
Погрузитесь в историю древней Грузии с экскурсией в Уплисцихе, где каждый камень хранит загадки прошлого
Начало: От Вашего места проживания
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
$195 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Древний Мцхета и скальный Уплисцихе
Путешествие в сердце Грузии: Мцхета и Уплисцихе. Откройте для себя древние храмы и пещеры, ощутите дух времени и величие истории
Начало: От Вашего места проживания
23 авг в 08:30
24 авг в 08:30
$265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вардзиа - путешествие в духе приключений Индиана Джонса
Путешествие в Вардзию подарит вам захватывающие приключения, уникальные виды и исторические открытия в сердце Грузии
Начало: От Вашего места проживания
13 авг в 07:00
14 авг в 07:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадки Мцхета: путешествие от античности до наших дней
Погрузитесь в историю Мцхета, от древних храмов до средневековых улочек, завершая вкусной грузинской кухней
Начало: От Вашего места проживания
23 авг в 09:00
24 авг в 12:00
$125 за всё до 3 чел.
Групповая
до 17 чел.
Тур в первую столицу Грузии - город Мцхета
Откройте для себя древнюю Грузию: Мцхета, храмы Светицховели и Джвари, уникальный Уплисцихе и исторический Гори ждут вас
Начало: Улица Коте Абхази, 1
Расписание: По понедельникам в 10:00.
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
$130 за человека
